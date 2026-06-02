FETÖ talimat verdi CHP'li Özgür Özel siyasette yükseldi! Enis Uludemir'den Mustafa Özcan iddiası: Almanya'da biat etti
FETÖ yöneticisi Enis Uludemir, itiraflarında CHP'li Özgür Özel'in adının, 2008'de kendisinin hazırlayarak ABD'deki terör örgütünün merkezine gönderdiği "siyasete ehil kişiler" listesinde bulunduğunu anlattı. FETÖ'cü hem eski CHP lideri Özgür Özel'in hem de tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun FETÖ tarafından desteklendiğini anlattı. Tanık, Özgür Özel'e yönelik video çekme karşılığında 2.5 milyon TL ve iş teklifi yapıldığını, reddetmesi üzerine tehdit edildiğini savundu. Uludemir, Özel'in Almanya'da FETÖ lideri Mustafa Özcan ile görüştüğünü ve biat ettiğini iddia etti.
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ açıklamasının ardından, eski FETÖ yöneticisi Enis Uludemir tanık sıfatıyla yeni bir ifade verdi.
- Uludemir, Özgür Özel'in 2009 yerel seçimlerinde FETÖ tarafından desteklendiğini ve 20 kişilik 'siyasete ehil kişiler' listesine eklendiğini iddia etti.
- Manisa'da FETÖ tarafından CHP'ye 250 kişilik bir üye grubunun kazandırıldığı ve bu isimlerin örgüt tarafından seçildiği öne sürüldü.
- Uludemir, Almanya'da Özgür Özel'in FETÖ lideri Mustafa Özcan ile görüştüğünü ve biat ettiğini iddia etti.
- Tanık, Özgür Özel'e yönelik video çekme karşılığında 2.5 milyon TL ve iş teklifi yapıldığını, reddetmesi üzerine tehdit edildiğini savundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Ruhunu satmış FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum" şeklindeki çıkışı sonrası FETÖ'nün eski yöneticisi Enis Uludemir'in ifadeleri ortaya çıktı.
ULUDEMİR TANIK SIFATIYLA YENİ İFADE VERDİ
FETÖ'nün 15 Temmuz ihanet girişimi sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açılan soruşturma kapsamında tanık sıfatıyla verdiği yeni bir ifadede hem eski CHP lideri Özgür Özel'in hem de tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun FETÖ tarafından desteklendiğini anlattı.
CHP'DE FETÖ AJANLARI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "FETÖ ajanlarını zamanında fark edemedim" sözleri, CHP'de eski dosyaları yeniden açtı.
FETÖ TALİMAT VERDİ MANİSA'DAKİ MUHALİFLER TESPİT EDİLDİ
Eski Manisa İş Adamları Derneği (MASİAD) mütevelli heyeti üyesi Enis Uludemir'in ifadesine göre süreç, 2008 yılında Fetullah Gülen'in Amerika'dan gönderdiği bir videonun mütevelli heyetine izletilmesiyle başladı. Gülen'in "devletin bütün kan damarlarında olunması ve muhalif partilerin ele geçirilmesi" talimatı üzerine, Manisa'da muhalif kesim içinden siyasete uygun isimlerin tespiti için bir çalışma başlatıldı.
ÖZEL'İN KOD ADI ECZACI
Tanık Uludemir, bu kapsamda kendisinin hazırladığı 20 kişilik "siyasete ehil kişiler" listesine Özgür Özel'in ismini "Eczacı" notuyla eklediğini ve bu listenin Amerika'daki "mahrem yapılanmaya" gönderildiğini iddia etti. Bu tespitten kısa süre sonra Özel, 2009 yerel seçimlerinde CHP'nin Manisa Belediye Başkan adayı yapıldı ve Uludemir'in iddiasına göre seçim sürecinde örgütten ciddi finansal destek aldı.
"2023'TE "FETÖ İLE İLGİSİ YOK" DİYE VİDEO ÇEKMEM İÇİN 2,5 MİLYON PARA TEKLİF ETTİLER"
Uludemir, 2023'te Özgür Özel'in danışmanı olduğu belirtilen Demirhan Gözaçan ve geçtiğimiz yıl vefat eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in bacanağı Kadir isimli şahsın kendisiyle irtibat kurduğunu, yüz yüze yapılan görüşmelerde, kendisinden "Özgür Özel'in FETÖ ile bağlantısı olmadığına dair bir video çekmesini" istediklerini anlattı. Uludemir, bu videoyu çekmesi karşılığında kendisine 2.5 milyon TL para ve kızına belediye veya TBMM'de iş vaat edildiğini, reddedince de ailesiyle tehdit edildiğini savundu.
İSİMLERİ FETÖ SEÇTİ
Uludemir, Özel belediye seçimlerini kazanamayınca Ziya Tay ve Ferdi Zeyrek gibi iş insanlarından oluşan 250 kişilik bir üyeyi CHP'ye kazandırdı. Bu 250 kişinin hepsi FETÖ tarafından yapılan çalışmalar sonucu belirlenen isimlerden oluştu.
ALMANYA'DA SIR GÖRÜŞME
Uludemir, Fetullah Gülen'in ölümünden sonra yerine geçen Mustafa Özcan'ın Almanya'da Özgür Özel ile buluştuğu ve Özel'in Özcan'a biat ederek yüklü miktarda para verdiği bilgisinin kendisine iletildiğini iddia etti. Uludemir, İBB kasasından çıkarılan yüksek miktardaki paraların kripto para platformları aracılığıyla yurtdışına transfer edildiğini öne sürdü.
Bu bütçenin, Özgür Özel'in olası bir tutuklanma durumunda "yurtdışındaki muhalif lider" olarak konumlandırılması projesi için kullanılacağı iddiası fezlekeye benzer ifadelerle yansıdı. Uludemir ayrıca yaptığı mahrem görüşmelerde, yine Özgür Özel'e bir avukatı üzerinden Amerika'da ev alındığını söyledi.