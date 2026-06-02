FETÖ talimat verdi CHP'li Özgür Özel siyasette yükseldi! Enis Uludemir'den Mustafa Özcan iddiası: Almanya'da biat etti

Tanık, Özgür Özel'e yönelik video çekme karşılığında 2.5 milyon TL ve iş teklifi yapıldığını, reddetmesi üzerine tehdit edildiğini savundu.

Uludemir, Almanya'da Özgür Özel'in FETÖ lideri Mustafa Özcan ile görüştüğünü ve biat ettiğini iddia etti.

Manisa'da FETÖ tarafından CHP'ye 250 kişilik bir üye grubunun kazandırıldığı ve bu isimlerin örgüt tarafından seçildiği öne sürüldü.

Uludemir, Özgür Özel'in 2009 yerel seçimlerinde FETÖ tarafından desteklendiğini ve 20 kişilik 'siyasete ehil kişiler' listesine eklendiğini iddia etti.

Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel



ULUDEMİR TANIK SIFATIYLA YENİ İFADE VERDİ



FETÖ'nün 15 Temmuz ihanet girişimi sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açılan soruşturma kapsamında tanık sıfatıyla verdiği yeni bir ifadede hem eski CHP lideri Özgür Özel'in hem de tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun FETÖ tarafından desteklendiğini anlattı.

CHP'DE FETÖ AJANLARI CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "FETÖ ajanlarını zamanında fark edemedim" sözleri, CHP'de eski dosyaları yeniden açtı.

FETÖ TALİMAT VERDİ MANİSA'DAKİ MUHALİFLER TESPİT EDİLDİ



Eski Manisa İş Adamları Derneği (MASİAD) mütevelli heyeti üyesi Enis Uludemir'in ifadesine göre süreç, 2008 yılında Fetullah Gülen'in Amerika'dan gönderdiği bir videonun mütevelli heyetine izletilmesiyle başladı. Gülen'in "devletin bütün kan damarlarında olunması ve muhalif partilerin ele geçirilmesi" talimatı üzerine, Manisa'da muhalif kesim içinden siyasete uygun isimlerin tespiti için bir çalışma başlatıldı.