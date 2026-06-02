ATV’nin yeni dizisi Altı Üstü İstanbul ne zaman başlıyor?
atv ekranlarının merakla beklenen yeni dizisi “Altı Üstü İstanbul”un yayın tarihi resmi olarak açıklandı. Güçlü oyuncu kadrosu, çarpıcı olay örgüsü ve İstanbul'un farklı dünyalarını bir araya getiren hikayesiyle dikkat çeken NTC Medya imzalı yapım, 15 Haziran Pazartesi akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.
İstanbul'un farklı hayatlarını, çarpışan dünyalarını ve birbirine dokunan hikâyelerini ekranlara taşımaya hazırlanan NTC Medya imzalı yapım Altı Üstü İstanbul; genç yeteneklerle deneyimli oyuncuları aynı projede buluşturuyor.
Başrollerini Feyyaz Duman, Nehir Erdoğan, İlker Aksum, Rahimcan Kapkap, Elçin Zehra İrem, Kaan Çakır, Yüsra Geyik, Öykü Gürman, Berk Ali Çatal, Cem Söküt ve Sacide Taşaner'in paylaştığı dizinin geniş oyuncu kadrosunda; Sena Mia Kalıp, Sezer Arıçay, Halil İbrahim Kurum, Doğan Can Sarıkaya, Kaan Akkaya, Efe Can Taşdelen, Can Kızıltuğ, İpek Çiçek, Oğulcan Çiftçioğlu, Şebnem Dokurel, Soner Cuger ve Yusuf Baymaz da yer alıyor.
Yönetmenliğini Müge Uğurlar'ın üstlendiği, senaryosunu ise Yekta Torun ve Hilal Yıldız'ın kaleme aldığı "Altı Üstü İstanbul", dostlukların sınandığı, aşkların yön değiştirdiği ve herkesin kendi mücadelesini verdiği hikâyesiyle izleyiciyi İstanbul'un karmaşık, hareketli ve duygusal atmosferinde sürükleyici bir yolculuğa davet edecek.
Şehrin farklı yüzlerini aynı hikâyede buluşturan dizi, güçlü karakterleri ve çarpıcı olay örgüsüyle sezonun dikkat çeken yapımları arasında yer almaya hazırlanıyor.
