Öğrenci affında kritik gelişme! Meclis tatile girmeden geliyor

Yaşanan olağanüstü süreçlerin birçok öğrenciyi üniversitelerinden kopardığını belirten Maviş, bu mağduriyetlerin giderilmesi için çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Pandemi, deprem ve ekonomik zorluklar nedeniyle eğitim hayatına ara vermek zorunda kalan öğrencilerin durumuna dikkat çeken Maviş, eğitim hakkının herkes için erişilebilir olması gerektiğini vurguladı.

HEDEF: MECLİS TATİLE GİRMEDEN TAMAMLAMAK

Düzenlemenin takvimine ilişkin de bilgi veren Maviş, öğrenci affına yönelik çalışmanın TBMM'nin yaz tatiline girmesinden önce sonuçlandırılmasını beklediklerini söyledi. Daha önce de benzer düzenlemelerin hayata geçirildiğini hatırlatan Maviş, AK Parti iktidarı döneminde öğrenci affının birçok kez çıkarıldığını belirterek, yeni düzenleme için de olumlu bir tablo bulunduğunu kaydetti.

BİNLERCE ÖĞRENCİ İÇİN YENİ FIRSAT

Hayata geçirilmesi planlanan düzenleme ile çeşitli nedenlerle üniversiteyle ilişiği kesilen öğrencilerin yeniden eğitimlerine dönmesinin önü açılacak. Öğrenci affının yasalaşması halinde, eğitim hayatına devam etmek isteyen binlerce genç için yeni bir fırsat doğacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Eğitim