Öğrenci affında kritik gelişme! Meclis tatile girmeden geliyor
Üniversite eğitimleri pandemi, deprem veya ekonomik nedenlerle yarıda kalan binlerce öğrencinin beklediği öğrenci affı düzenlemesinde geri sayım başladı. AK Parti Sinop Milletvekili ve Milli Eğitim Komisyonu Sözcüsü Dr. Nazım Maviş, A Haber ekranlarında yaptığı açıklamada çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu belirterek yeni öğrenci affı yasasının TBMM yaz tatiline girmeden önce yasalaşacağını müjdeledi.
Eğitimlerine çeşitli nedenlerle ara vermek zorunda kalan binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren öğrenci affı düzenlemesinde kritik bir gelişme yaşandı.
AK Parti Sinop Milletvekili ve Milli Eğitim Komisyonu Sözcüsü Dr. Nazım Maviş, A Haber'de yaptığı açıklamada öğrenci affı bekleyenlere "Az kaldı" mesajını verirken, düzenlemenin TBMM tatile girmeden hayata geçirilmesinin hedeflendiğini belirtti.
"AZ KALDI" MESAJI
AK Parti Sinop Milletvekili ve Milli Eğitim Komisyonu Sözcüsü Dr. Nazım Maviş, Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında yaptığı değerlendirmede, öğrenci affı çalışmalarının gündemde olduğunu belirterek, "Az kaldı. İlişiği kesilmiş öğrencilerimizin taleplerini sürekli alıyoruz. Bu konuda sona yaklaşıldı" ifadelerini kullandı.
MAĞDURİYETLERİN GİDERİLMESİ HEDEFLENİYOR
Pandemi, deprem ve ekonomik zorluklar nedeniyle eğitim hayatına ara vermek zorunda kalan öğrencilerin durumuna dikkat çeken Maviş, eğitim hakkının herkes için erişilebilir olması gerektiğini vurguladı.
Yaşanan olağanüstü süreçlerin birçok öğrenciyi üniversitelerinden kopardığını belirten Maviş, bu mağduriyetlerin giderilmesi için çalışma yürüttüklerini ifade etti.
HEDEF: MECLİS TATİLE GİRMEDEN TAMAMLAMAK
Düzenlemenin takvimine ilişkin de bilgi veren Maviş, öğrenci affına yönelik çalışmanın TBMM'nin yaz tatiline girmesinden önce sonuçlandırılmasını beklediklerini söyledi. Daha önce de benzer düzenlemelerin hayata geçirildiğini hatırlatan Maviş, AK Parti iktidarı döneminde öğrenci affının birçok kez çıkarıldığını belirterek, yeni düzenleme için de olumlu bir tablo bulunduğunu kaydetti.
BİNLERCE ÖĞRENCİ İÇİN YENİ FIRSAT
Hayata geçirilmesi planlanan düzenleme ile çeşitli nedenlerle üniversiteyle ilişiği kesilen öğrencilerin yeniden eğitimlerine dönmesinin önü açılacak. Öğrenci affının yasalaşması halinde, eğitim hayatına devam etmek isteyen binlerce genç için yeni bir fırsat doğacak.