Antalya’dan Ankara’ya uzanan rüşvet ağı: Özel’in adaylık borsasına fezleke | CHP’li 6 vekile dokunulacak
Özgür Özel’in öncülüğünde CHP Genel Merkezinde kurulan adaylık borsası iddiaları yargıya taşındı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek’in itirafları doğrultusunda, adaylık için istenen 1 milyon avronun Özgür Özel ve Veli Ağbaba’nın bilgisi dahilinde teslim edildiği bilgisi davaya konu oldu. HTS kayıtlarıyla desteklenen kayıt dışı para trafiği iddiaları üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Özel ve Ağbaba dahil 6 CHP’li milletvekili hakkında fezleke hazırlanması amacıyla dosyayı yetkili merci olan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk etti. Dokunulmazlığının kaldırılması durumunda Özgür Özel yargılanacak.
- Cumhuriyet Halk Partisi'nde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için 1 milyon avro rüşvet talebi iddiası ortaya çıktı.
- Mustafa Gökhan Böcek, savcılık ifadesinde adaylık için kendilerinden 1 milyon avro istendiğini ve parayı CHP Genel Merkezi'ne teslim ettiklerini söyledi.
- Özgür Özel, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Mustafa Erdem ve Cavit Arı hakkında fezleke düzenlenmesi için hukuki süreç başlatıldı.
- Soruşturma dosyası, milletvekilleri hakkında işlem yapılmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.
- Paranın nasıl toplandığı ve teslim edildiği, HTS kayıtları ve tanık ifadeleriyle belgelendirildi.
Cumhuriyet Halk Partisi yönetimini şaibeli kurultayla ele geçiren Özgür Özel cephesinin 2024 yerel seçimleri öncesinde belediye başkan adaylıklarını maddi menfaat karşılığında dağıttığına yönelik itiraf ve tespitler resmi soruşturma dosyasına girdi.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı sürecinde 1 milyon avro kayıt dışı para talep edildiği, söz konusu meblağın Ankara'da CHP Genel Merkezine teslim edildiği saptandı. Skandalın merkezinde yer alan dönemin CHP Genel Başkanı Manisa Milletvekili Özgür Özel ile milletvekilleri Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Mustafa Erdem ve Cavit Arı hakkında fezleke düzenlenmesi için hukuki süreç başlatıldı.
GENEL MERKEZDE ADAYLIK BORSASI
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, yerel seçimler öncesindeki kirli para trafiğini mercek altına aldı.
Yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen deliller, CHP Genel Merkezinde kurulan adaylık borsasını gözler önüne serdi.
Takvim.com.tr'nin ulaştığı dosyadaki tespitlere göre, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı sürecinde şahıslardan yüklü miktarda para talep edildi.
İstenen meblağ temin edilerek Ankara'ya götürüldü.
Teslimat süreci çeşitli temaslarla koordine edildi.
BÖCEK'TEN İTİRAF: ÖZEL'İN BİLGİSİ DAHİLİNDE
Soruşturma dosyasının en çarpıcı delillerini şüpheli ifadeleri oluşturdu.
Sürecin kilit isimlerinden şüpheli Mustafa Gökhan Böcek, savcılık beyanında adaylık için kendilerinden 1 milyon avro istendiğini itiraf etti.
Parayı temin ederek Ankara'da CHP Genel Merkezi ile bağlantılı bir kişiye teslim ettiklerini belirten Böcek, "Bu süreç Veli Ağbaba ve Özgür Özel'in bilgisi dahilinde gerçekleşti." diye konuştu.
Gökhan Böcek'in savcılık ifadelerine yansıyan skandalda, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın internet tabanlı haberleşme uygulaması üzerinden kendilerini aradığı ve doğrudan Özgür Özel'in talimatıyla hareket ettiğini söylediği belirtildi.
"GEREĞİNİ YAP OĞUL"
İddiaya göre, başlangıçta 30 milyon lira olarak telaffuz edilen rüşvet miktarı, daha sonra 1 milyon Euro'ya tamamlanması şartına bağlandı.
Bu talebin ardından Muhittin Böcek'in oğluna "Sen gereğini yap" diyerek rüşvetin toplanması talimatını verdiği kayıtlara geçti.
KARA PARA 9 OCAK'TA SİYAH SIRT ÇANTASINDA
Paranın nasıl temin edilip teslim edildiği de dosyaya yansıdı.
İfadelere göre Mustafa Gökhan Böcek, 1 milyon Euro'luk devasa meblağı Antalya'daki esnaf ve iş insanlarından nakit olarak topladı. Siyasete sürülen bu kara para, siyah bir sırt çantasına doldurularak 9 Ocak 2024 tarihinde eşi Zuhal Böcek ile birlikte Ankara'ya götürüldü. CHP
Genel Merkezi'ne giden Mustafa Gökhan Böcek, burada Veli Ağbaba'nın yönlendirdiği Emre Caner isimli şahısla buluştu.
Teslimat anında işi şansa bırakmayan Böcek, Veli Ağbaba'yı telefonla arayarak "1 milyon Euro'yu bu kişiye mi bırakacağım" diye sordu. Ağbaba'nın "evet" onayı vermesinin ardından, içi para dolu siyah çanta teslim edildi.
BABA BÖCEK'TEN MADDİ TALEP İTİRAFI
Yolsuzluk tutuklusu eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek'in beyanları da dosyaya girdi.
Seçim sürecinde parti genel merkezine yönelik maddi talepler olabileceğini öne süren Böcek, bu kapsamda sürecin oğlu tarafından yürütülmesine onay verdiğini dile getirdi.
PARA TRAFİĞİNİ DOĞRULAYAN HTS KAYITLARI
Savcılık belgelerine göre, düşük CHP lideri Özgür Özel'in talimatıyla hareket ettiği öne sürülen Veli Ağbaba ve beraberindeki milletvekillerinin kurduğu kirli çark, teknik takip ve HTS kayıtlarıyla deşifre oldu.
Baz kayıtları incelendiğinde, para tesliminin gerçekleştiği iddia edilen tarihlerde tarafların Ankara'da bulunduğu belirlendi.
Özellikle CHP Genel Merkezi çevresinde yoğun iletişim trafiği saptandı. Bazı CHP'li milletvekilleri ile şüpheliler arasında aynı zaman diliminde gerçekleşen görüşmelerin, rüşvet iddialarıyla birebir örtüştüğü tespit edildi.
Mustafa Gökhan Böcek ve babası Muhittin Böcek'in 10 Ocak 2024 günü saat 11:31 sularında Ankara JW Marriott Otel çevresinde oldukları tespit edildi. Bu saatler, paranın CHP Genel Merkezi'ne teslim edildiği anların hemen öncesine denk geliyor.
ALİ MAHİR'DEN RÜŞVET KOORDİNASYONU
İşin daha da vahim tarafı, rüşvet trafiği sırasında CHP'nin üst düzey isimlerinin yürüttüğü telefon diplomasisi.
Kayıtlara göre Muhittin Böcek, teslimat sürecinde Ali Mahir Başarır ile defalarca görüştü. Hatta Başarır'ın, tam da CHP Genel Merkezi'nde bulunduğu sırada Muhittin Böcek'i aradığı tespit edildi.
Aynı gün içinde Umut Akdoğan, Mustafa Erdem ve Cavit Arı'nın da Böcek ailesiyle yoğun bir telefon trafiği yürüttüğü, bu isimlerin rüşvetin koordinasyonunda ve teyidinde aktif rol aldıkları savcılık değerlendirmesine yansıdı.
FEZLEKE DOSYASI ANKARA'DA
Yapılan hukuki değerlendirme neticesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri hakkında yürütülecek soruşturmalarda yetkinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ait olduğu karara bağlandı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, milletvekilleri Özgür Özel, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Mustafa Erdem ve Cavit Arı hakkında fezleke düzenlenmesini gerektirecek nitelikteki eylemler yönünden yetkisizlik kararı verdi.
Dosya, dokunulmazlıkların kaldırılması talebiyle fezleke hazırlanması amacıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.
Milletvekilleri dışındaki şüpheliler hakkındaki soruşturmanın Antalya'da devam edeceği öğrenildi.
1 Haziran 2026 tarihli kararda, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 161/9. maddesi gereğince, seçimden önce veya sonra suç işlediği ileri sürülen milletvekilleri hakkındaki soruşturma yetkisinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ait olduğu vurgulandı.
DOKUNMA ZAMANI
Özgür Özel, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Mustafa Erdem ve Cavit Arı hakkında işlem yapılabilmesi için dosya, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosu'na gönderildi.
Şimdi gözler, milletin iradesini 1 milyon Euro'luk çantalarla pazarlık konusu yapan CHP'li Özel ve diğer 5 kurmayı hakkında Ankara'da yürütülecek hukuki sürece çevrildi.