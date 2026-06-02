Antalya’dan Ankara’ya uzanan rüşvet ağı: Özel’in adaylık borsasına fezleke | CHP’li 6 vekile dokunulacak

Bu talebin ardından Muhittin Böcek'in oğluna " Sen gereğini yap " diyerek rüşvetin toplanması talimatını verdiği kayıtlara geçti.

İddiaya göre, başlangıçta 30 milyon lira olarak telaffuz edilen rüşvet miktarı, daha sonra 1 milyon Euro'ya tamamlanması şartına bağlandı.

Gökhan Böcek'in savcılık ifadelerine yansıyan skandalda, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın internet tabanlı haberleşme uygulaması üzerinden kendilerini aradığı ve doğrudan Özgür Özel'in talimatıyla hareket ettiğini söylediği belirtildi.

Parayı temin ederek Ankara'da CHP Genel Merkezi ile bağlantılı bir kişiye teslim ettiklerini belirten Böcek, " Bu süreç Veli Ağbaba ve Özgür Özel'in bilgisi dahilinde gerçekleşti ." diye konuştu.

Sürecin kilit isimlerinden şüpheli Mustafa Gökhan Böcek , savcılık beyanında adaylık için kendilerinden 1 milyon avro istendiğini itiraf etti.

KARA PARA 9 OCAK'TA SİYAH SIRT ÇANTASINDA

Paranın nasıl temin edilip teslim edildiği de dosyaya yansıdı.

İfadelere göre Mustafa Gökhan Böcek, 1 milyon Euro'luk devasa meblağı Antalya'daki esnaf ve iş insanlarından nakit olarak topladı. Siyasete sürülen bu kara para, siyah bir sırt çantasına doldurularak 9 Ocak 2024 tarihinde eşi Zuhal Böcek ile birlikte Ankara'ya götürüldü. CHP

Genel Merkezi'ne giden Mustafa Gökhan Böcek, burada Veli Ağbaba'nın yönlendirdiği Emre Caner isimli şahısla buluştu.

Teslimat anında işi şansa bırakmayan Böcek, Veli Ağbaba'yı telefonla arayarak "1 milyon Euro'yu bu kişiye mi bırakacağım" diye sordu. Ağbaba'nın "evet" onayı vermesinin ardından, içi para dolu siyah çanta teslim edildi.