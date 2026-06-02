CHP'li Özgür Özel Türkiye'yi Batı'ya şikayet etti: Ankara'daki zirve öncesi NATO ülkelerine müdahale çağrısı yaptı
CHP'li Manisa Milletvekili Özgür Özel, ABD merkezli Newsweek Dergisi'ne Türkiye'deki bağımsız yargı organlarını şikayet etti. Yolsuzluk ve rüşvet çukuruna batan CHP'li belediyelere yapılan operasyonların sebebini açıklamadan İBB'yi 160 milyar TL'lik zarara uğratan suç örgütü lideri Ekrem İmamoğlu'nun siyasi olarak tutuklu bulunduğunu iddia eden Özel, Başkan Erdoğan'ı totaliter bir rejim kurmakla suçladı. Adeta bir Yunan lider gibi Türkiye'nin Avrupa ve Batı için sorun teşkil edeceğini yazan Özel, Ankara'daki zirve öncesi NATO ülkelerinden üstü kapalı müdahale çağrısı yaptı.
Türkiye'deki bağımsız yargı organlarının verdiği kararlarla ilgili her fırsatta küresel medya tetikçilerine şikayete koşan CHP'li Manisa Milletvekili Özgür Özel, ABD merkezli Newsweek Dergisi'nde bir yazı kaleme aldı.
YOLSUZLUĞU HIRSIZLIĞI GİZLEDİ BAĞIMSIZ YARGIYI SUÇLADI
"Türkiye'nin Demokratik Krizi Bir Güvenlik Krizine Dönüşüyor" başlığıyla yayımlanan yazısında Özel, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte ülkenin yolsuzluk, rüşvet ve her türlü organize suçla mücadele eden bağımsız yargı organlarını hedef aldı.
İMAMOĞLU SUÇ ÖRGÜTÜ YARGILANIYOR
CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun elebaşı olduğu "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı ilk iddianamede, Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı ihbar eden, çeşitli bakanlıklar ile İstanbul Büyükşehir ve Şişli belediyeleri ise suçtan zarar gören olarak yer aldı. İddianamede 89'u tutuklu, 7'si firari olmak üzere toplam 407 sanık bulunuyor.
2014'ten bu yana örgütün faaliyetlerinin anlatıldığı iddianamede, 143 eylem nedeniyle oluşan kamu zararının suç tarihlerindeki değerlerle yaklaşık 160 milyar lira ve 24 milyon dolar ile İstanbul ve Türkiye genelindeki 95 taşınmazdan oluştuğu belirtildi.
Özel, CHP'li İBB'deki yaklaşık 160 milyar TL'lik vurgunla ilgili tek kelime etmeden suç örgütü lideri Ekrem İmamoğlu'nu savunmaya kalktı, yapılan son genel seçimlerde yeniden halkın desteğini alan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı suçladı.
İMAMOĞLU SİYASİ TUTUKLU YALANI
İmamoğlu'nun neden yargılandığı konusuna değinmeyen Özel, "Cumhurbaşkanlığı adayımız ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en güçlü rakibi olan İmamoğlu, Mart 2025'te siyasi saiklerle ortaya atıldığı belirtilen suçlamalar kapsamında tutuklandı ve bugün yıllarla değil, bin yıllarla ifade edilen hapis cezalarıyla karşı karşıya bulunuyor." diyerek suç örgütü liderinin siyasi sebeplerle tutuklandığı yalanını ortaya çıktı.
YOLSUZLUK VE RÜŞVET ÇUKURUNA BATAN CHP'Lİ BELEDİYELERİ AKLAMA OPERASYONU
Kendi yazdığı mağduriyet oyununa küresel arenada da devam eden Özel, yolsuzluk ve rüşvet çukuruna batmış CHP'li belediyelere yapılan operasyonları bir baskı aracı olarak nitelendirdi. Verilen tutuklama kararlarına karşı yaptığı taşımalı mitingleri anlatan Özel şu ifadeleri kullandı:
"2025 yılından bu yana yaklaşık 20 CHP'li belediye başkanı ve yüzlerce belediye yöneticisi, haklarında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmaksızın tutuklandı ve uzun süreli tutukluluk tedbirlerine maruz bırakıldı. Biz ise bu baskı dalgasına, ülkenin dört bir yanında düzenlediğimiz kitlesel mitinglerle karşılık verdik. Parti sınırlarını aşan bu buluşmalarda milyonlarca vatandaşı bir araya getirdik."
MUTLAK BUTLANLA İLGİLİ BAŞKAN ERDOĞAN'I SUÇLADI
Mutlak butlan kararı alan bağımsız mahkemeleri Batı'ya şikayet ederek haddini aşan Özel, 2023'teki genel seçimler öncesi hüngür hüngür ağlayarak veda ettiği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da başarısızlıkla suçladı.
Mahkemenin verdiği kararı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın aldırdığını iddia eden Özel, CHP'nin yargı eliyle kontrol edildiği iftirasına sarılarak şunları yazdı:
"Son olarak bir mahkeme, hukuk çevrelerinde son derece istisnai kabul edilen "mutlak butlan" doktrinini kullanarak CHP'nin 2023 Kurultayı'nı geçersiz saydı, beni partinin seçilmiş genel başkanlığı görevinden uzaklaştırdı ve kurultayı kaybetmiş, üst üste 13 seçim yenilgisi nedeniyle kamuoyunda itibar kaybına uğramış önceki yönetimi yeniden göreve getirdi. Böylece Türkiye'nin en büyük muhalefet partisinin yargı eliyle kontrol altına alınması hedeflendi; üstelik bunun, Erdoğan'ın Türkiye'nin siyasi düzenine ilişkin planına uyum sağlamaya hazır bazı isimlerin iş birliğiyle gerçekleştirildiği yönünde güçlü bir izlenim oluştu.
Bu sistem nasıl adlandırılırsa adlandırılsın — ister tek parti rejimi ister tek adam yönetimi — işleyiş mantığı aynıdır: Anlamlı her rakibi tasfiye etmek ve gerçek muhalefetin yerine denetlenen, yönlendirilen ve uyumlu bir muhalefet oluşturmak."
VESAYETİN BAŞROLÜNDEN DEMOKRASİ ÇÖKÜYOR YALANI
Yıllarca tek parti yönetiminin vesayetinde Türkiye'deki siyaseti hukuka aykırı kararlarla kontrol altında tutan yeri geldiğinde kapatma davalarıyla saf dışı bırakan CHP'nin Manisa Milletvekili Özel, "Demokrasi, vatandaşların hükümetlerini barışçıl yollarla değiştirebilecekleri güvenilir mekanizmaların korunması anlamına gelir. Bu mekanizmalar ortadan kalktığında ise siyasi hoşnutsuzluk da onlarla birlikte yok olmaz. Aksine, toplumun derinliklerinde birikerek büyür ve sonunda su yüzüne çıkar. Eğer Erdoğan anlamlı bir muhalefeti tamamen etkisiz hale getirmeyi başarırsa, Türkiye modern tarihinde ilk kez geniş halk kesimlerinin derin memnuniyetsizliği, ciddi bir meşruiyet krizi ve vatandaşların siyasi değişim taleplerini barışçıl yollarla dile getirebilecekleri etkili kurumsal kanalların yokluğu ile karşı karşıya kalacaktır." ifadeleriyle sokak hareketlerinin yolun açmaya çalıştı.
BAŞKAN ERDOĞAN'A DİKTATÖR BENZETMESİ
"Bu yalnızca otoriterleşmenin daha da pekiştiği bir senaryo değildir. Aynı zamanda derin ve kapsamlı bir istikrarsızlık senaryosudur." diyerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın diktatörlük oluşturduğu yalanıyla totaliter rejimlerde yaşanan değişimleri gündeme getiren Özel, Batı'yı Türkiye'nin bulunduğu konumu hatırlattı:
"Tarih bize sürekli aynı dersi veriyor: Siyasi sistemler, alternatifler ortadan kaldırıldığında değil, vatandaşlar barışçıl değişimin hâlâ mümkün olduğuna inandıklarında istikrar kazanır. Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği, Şah yönetimindeki İran, Doğu Bloku ülkeleri ve Arap dünyasının büyük bölümü uzun süre istikrarlı görünüyordu; ta ki bir anda öyle olmadıkları ortaya çıkana kadar. Siyasi sistemler çoğu zaman en kırılgan oldukları dönemde, en sarsılmaz göründükleri dönemleri yaşarlar.
Türkiye'nin stratejik önemi ise bu riski daha da kritik hale getiriyor. Karadeniz'in kilit geçiş noktası, NATO'nun ikinci büyük askeri gücü ve Avrupa, Avrasya, Orta Doğu ile Doğu Akdeniz'in kesişim noktasında bulunan bir ülke olarak Türkiye; göç, enerji ve bölgesel güvenlik alanlarında hayati bir rol üstleniyor. Bu nedenle ülkede yaşanabilecek demokratik bir çöküşün etkileri Türkiye sınırları içinde kalmayacaktır."
YUNAN LİDER GİBİ YALVARDI
Türkiye'nin savunma sanayindeki başarılarını yakından gören CHPli Özel, Batı'ya adeta bir Yunan lider gibi yalvardı. Ülkede demokrasinin yok olduğu iddiasını ortaya atan Özel, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Avrupa Türkiyesiz olmaz" tezine karşı, "Erdoğan güçlü bizden iyi ortak bulamazsınız" imasında bulundu.
"BAŞKAN ERDOĞAN İSTİKRARSIZ" İFTİRASI
Kaybettiği seçim bulunmayan Başkan Erdoğan'ı meşruiyet aramakla itham eden Özel, Türkiye'yi Batı'ya şikayet ettiği yazıda şu ifadelere yer verdi:
"Tarih ayrıca gösteriyor ki, iç istikrarsızlık ve azalan meşruiyetle karşı karşıya kalan hükümetler çoğu zaman krizlerini dış politikaya yansıtır. Dış politika gerilimleri, militarist söylemler ve jeopolitik maceracılık; artık sağlayamadıkları demokratik meşruiyetin ve ekonomik başarının yerine ikame edilmeye çalışılır. Bu koşullar altında dış politika krizleri, ulusal varoluş meselesi olarak sunulmaya başlanır.
Türkiye'nin ana muhalefet partisinin lideri olarak, ülkemizin Avrupa'nın en değerli ortaklarından biri haline gelebileceğine ve Avrupa'nın yeni bir güvenlik mimarisi inşa ettiği bu dönemde nihayetinde Avrupa Birliği'nin tam üyesi olabileceğine yürekten inanıyorum. Ancak kalıcı ve sağlıklı ortaklıklar, demokratik meşruiyet üzerine kurulmak zorundadır.
Bir ülke, kendi iç istikrarını ayakta tutan demokratik temelleri aynı anda aşındırırken, uzun süre bölgesel istikrarın dayanaklarından biri olarak kalamaz."
DÜNYA TÜRKİYE'Yİ ÖVÜYOR ÖZEL BATI'YA ŞİKAYET EDİYOR
Avrupa ve ABD'de herkesin övgüyle bahsettiği Başkan Erdoğan'ı karalamak için demokrasi geleneğinin ortadan kalkacağını iddia eden Özel, NATO üyesi ülkelerin onay almadan adım atamaz hale geldiği Türkiye'nin birlik için güvenlik sorunu oluşturacağı palavrasıyla Batı için felaket senaryosu yazdı.
Özel yazısını Avrupa ve Batı'dan yardım isteyerek sonlandırdı:
"Mevcut gidişatın sürmesi halinde Türkiye, NATO tarihinde benzeri görülmemiş bir konuma sürüklenme riskiyle karşı karşıya kalabilir: Stratejik açıdan vazgeçilmez bir üye olmasına rağmen artık demokratik işleyişini yitirmiş bir ülke ve siyasi ile ekonomik düzenden giderek daha fazla memnuniyetsizlik duyan, ancak bunu değiştirebilecek barışçıl demokratik araçlardan yoksun milyonlarca vatandaş. Böyle bir tablo yalnızca bir iç politika krizi anlamına gelmeyecektir; aynı zamanda ciddi bir güvenlik sorununa dönüşecektir.
Bugün yürüttüğümüz demokrasi mücadelesi, yalnızca Türkiye'nin demokratik geleceğini ve dünyanın stratejik açıdan en önemli ülkelerinden birinin istikrarını değil; aynı zamanda bölgemizin, Avrupa'nın ve NATO'nun güvenliğini de şekillendirecektir. Demokrasi ile istikrar uzun süre birbirinden ayrı düşünülemez. Bu mücadelenin sonucu, sınırlarımızın çok ötesinde etkiler yaratacak bir emsal oluşturabilir; hâlihazırda büyük baskılar altında bulunan geniş bir coğrafyada ya demokratik yenilenmeyi teşvik edecek ya da otoriterleşmenin daha da güçlenmesine zemin hazırlayacaktır."
GÖRÜŞLER YAZARA AİTTİR
Newsweek dergisinde yer alan yazının Özgür Özel'in Türkiye'nin ana muhalefet partisinin lideri ve Manisa milletvekili olduğu notu yer alırken, "Bu makalede ifade edilen görüşler yazara aittir." ifadelerine yer verildi.
