CHP'li Özgür Özel Türkiye'yi Batı'ya şikayet etti: Ankara'daki zirve öncesi NATO ülkelerine müdahale çağrısı yaptı

Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun seçim öncesi CHP grubunda yaptığı konuşmada gözyaşlarına boğulmuştu. (7 Mart 2023) Bu sistem nasıl adlandırılırsa adlandırılsın — ister tek parti rejimi ister tek adam yönetimi — işleyiş mantığı aynıdır: Anlamlı her rakibi tasfiye etmek ve gerçek muhalefetin yerine denetlenen, yönlendirilen ve uyumlu bir muhalefet oluşturmak." VESAYETİN BAŞROLÜNDEN DEMOKRASİ ÇÖKÜYOR YALANI



Yıllarca tek parti yönetiminin vesayetinde Türkiye'deki siyaseti hukuka aykırı kararlarla kontrol altında tutan yeri geldiğinde kapatma davalarıyla saf dışı bırakan CHP'nin Manisa Milletvekili Özel, "Demokrasi, vatandaşların hükümetlerini barışçıl yollarla değiştirebilecekleri güvenilir mekanizmaların korunması anlamına gelir. Bu mekanizmalar ortadan kalktığında ise siyasi hoşnutsuzluk da onlarla birlikte yok olmaz. Aksine, toplumun derinliklerinde birikerek büyür ve sonunda su yüzüne çıkar. Eğer Erdoğan anlamlı bir muhalefeti tamamen etkisiz hale getirmeyi başarırsa, Türkiye modern tarihinde ilk kez geniş halk kesimlerinin derin memnuniyetsizliği, ciddi bir meşruiyet krizi ve vatandaşların siyasi değişim taleplerini barışçıl yollarla dile getirebilecekleri etkili kurumsal kanalların yokluğu ile karşı karşıya kalacaktır." ifadeleriyle sokak hareketlerinin yolun açmaya çalıştı.

BAŞKAN ERDOĞAN'A DİKTATÖR BENZETMESİ "Bu yalnızca otoriterleşmenin daha da pekiştiği bir senaryo değildir. Aynı zamanda derin ve kapsamlı bir istikrarsızlık senaryosudur." diyerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın diktatörlük oluşturduğu yalanıyla totaliter rejimlerde yaşanan değişimleri gündeme getiren Özel, Batı'yı Türkiye'nin bulunduğu konumu hatırlattı: "Tarih bize sürekli aynı dersi veriyor: Siyasi sistemler, alternatifler ortadan kaldırıldığında değil, vatandaşlar barışçıl değişimin hâlâ mümkün olduğuna inandıklarında istikrar kazanır. Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği, Şah yönetimindeki İran, Doğu Bloku ülkeleri ve Arap dünyasının büyük bölümü uzun süre istikrarlı görünüyordu; ta ki bir anda öyle olmadıkları ortaya çıkana kadar. Siyasi sistemler çoğu zaman en kırılgan oldukları dönemde, en sarsılmaz göründükleri dönemleri yaşarlar.



Türkiye'nin stratejik önemi ise bu riski daha da kritik hale getiriyor. Karadeniz'in kilit geçiş noktası, NATO'nun ikinci büyük askeri gücü ve Avrupa, Avrasya, Orta Doğu ile Doğu Akdeniz'in kesişim noktasında bulunan bir ülke olarak Türkiye; göç, enerji ve bölgesel güvenlik alanlarında hayati bir rol üstleniyor. Bu nedenle ülkede yaşanabilecek demokratik bir çöküşün etkileri Türkiye sınırları içinde kalmayacaktır." YUNAN LİDER GİBİ YALVARDI Türkiye'nin savunma sanayindeki başarılarını yakından gören CHPli Özel, Batı'ya adeta bir Yunan lider gibi yalvardı. Ülkede demokrasinin yok olduğu iddiasını ortaya atan Özel, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Avrupa Türkiyesiz olmaz" tezine karşı, "Erdoğan güçlü bizden iyi ortak bulamazsınız" imasında bulundu.

"BAŞKAN ERDOĞAN İSTİKRARSIZ" İFTİRASI



Kaybettiği seçim bulunmayan Başkan Erdoğan'ı meşruiyet aramakla itham eden Özel, Türkiye'yi Batı'ya şikayet ettiği yazıda şu ifadelere yer verdi:



"Tarih ayrıca gösteriyor ki, iç istikrarsızlık ve azalan meşruiyetle karşı karşıya kalan hükümetler çoğu zaman krizlerini dış politikaya yansıtır. Dış politika gerilimleri, militarist söylemler ve jeopolitik maceracılık; artık sağlayamadıkları demokratik meşruiyetin ve ekonomik başarının yerine ikame edilmeye çalışılır. Bu koşullar altında dış politika krizleri, ulusal varoluş meselesi olarak sunulmaya başlanır. Türkiye'nin ana muhalefet partisinin lideri olarak, ülkemizin Avrupa'nın en değerli ortaklarından biri haline gelebileceğine ve Avrupa'nın yeni bir güvenlik mimarisi inşa ettiği bu dönemde nihayetinde Avrupa Birliği'nin tam üyesi olabileceğine yürekten inanıyorum. Ancak kalıcı ve sağlıklı ortaklıklar, demokratik meşruiyet üzerine kurulmak zorundadır. Bir ülke, kendi iç istikrarını ayakta tutan demokratik temelleri aynı anda aşındırırken, uzun süre bölgesel istikrarın dayanaklarından biri olarak kalamaz."