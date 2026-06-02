Hürmüz bilmecesi! Trump tehditlerden sonra önümüzdeki haftayı işaret etti
Washington-Tahran hattında kriz devam ediyor. Bir yandan mutabakata ilişkin detaylar ortaya çıkarken diğer yandan karşılıklı tehditler ise sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump son olarak İran ile müzakerelerde "bazı aksaklıklar olduğunu ancak bunu hallettiğini" savunarak, Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin mutabakat zaptının gelecek hafta içinde sonuçlanabileceğini bildirdi. ABD-İran hattından son gelişmeler Takvim.com.tr'de...
CANLI ANLATIM
WASHINGTON-TAHRAN HATTINDA NELER OLUYOR?
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakerelerde "bazı aksaklıklar olduğunu ancak bunu hallettiğini" savunarak, Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin mutabakat zaptının gelecek hafta içinde sonuçlanabileceğini bildirdi.
Trump, ABC News'e yaptığı açıklamada, İran ile müzakerelerde "ufak bir aksaklık olduğunu ancak bu durumu hallettiğini" iddia etti.
Bu durumun, "İran'ın, İsrail'in Lübnan'a saldırılarından hoşnut olmamasından" kaynaklandığına dikkati çeken Trump, yaptığı görüşmeler sonucu İsrail ve Hizbullah'ın birbirlerine saldırmamayı kabul ettiğini aktardı.
Trump, İran ile olası barış anlaşmasının "askeri zaferden daha iyi" olacağını belirterek, Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin mutabakat zaptının "gelecek hafta içinde tamamlanacağına ve anlaşmaya varılacağına" işaret etti.
ABD Başkanı Trump, "bazı maddelerin dahil edilmesi için henüz İran ile anlaşmaya varmadığının" altını çizdi.