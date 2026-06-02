İran'da PKK/PJAK oyununu Erdoğan bozdu! İsrailli eski istihbaratçı anlattı: Trump'ı ikna etti
İsrail ordusu eski İstihbarat Başkanı Tamir Hayman ABD ve İsrail'in, terör örgütü PKK uzantılarının da dahil olduğu grupları sahaya sürerek İran'da yönetim devirme ve Ahmedinejad'ı başa getirme planını Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın engellediğini söyledi. Hayman Erdoğan'ın, ABD Başkanı Trump'ı ikna ederek sözde "Rojhilat" ittifakını nasıl akamete uğrattığını belirtti.
- ABD ve İsrail, 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılar başlattı.
- CIA ve Mossad, İran'da ayaklanma çıkarmak için İranlı Kürt milisleri kullanmaya çalıştı.
- İsrailli eski istihbaratçı Tamir Hayman, Erdoğan'ın Trump'ı ikna ederek bu planı engellediğini söyledi.
- ABD ve İsrail'in, Ahmedinejad'ı başa getirme planı olduğu iddia edildi.
- Trump'ın İran'a saldırma kararı İsrail için sürpriz oldu.
ABD-İsrail koalisyonunun 28 Şubat'ta İran'a saldırılar başlatırken CIA ve Mossad İran'da ayaklanma çıkarıp yönetimi devirmek için İranlı Kürt milisleri sahaya sürmeye çalıştı. Irak'tan yüzlerce milis İran'a geçse de MOSSAD ve CIA'in desteğiyle kurulan sözde "Rojhilat" ittifakı ortada kaldı.
ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları başlamadan önce Irak'ta barınan beş muhalif İranlı Kürt grup, İran'a karşı mücadele etmek için İran Kürdistanı Siyasi Güçler Koalisyonunun kurulduğunu duyurdu.
İSRAİLLİ ESKİ İSTİHBARATÇIDAN ERDOĞAN İDDİASI
İsrail ordusu eski İstihbarat Dairesi (AMAN) Başkanı Tamir Hayman, ABD ve İsrail'in terör örgütü PKK uzantılı oluşumun da aralarında olduğu bazı grupları İran'a saldırtma planının Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'ı ikna etmesi neticesinde akamete uğradığını söyledi.
İRAN'DA PKK PLANI
ABD'de yayın yapan PBS kanalına röportaj veren Emekli Tümgeneral Hayman, ABD/İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattıkları ve geçici ateşkesle sonuçlanan saldırılar çerçevesinde Tahran yönetimini devirmek için aralarında terör örgütü PKK uzantılarının da bulunduğu bazı grupların saldırılar başlatması ve eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın başa getirilmesi dahil olmak üzere bir dizi gizli planı yürütmeye çalıştığını söyledi.
"AHMEDİNEJAD'I BAŞA GETİRECEKLERDİ"
The New York Times gazetesinin 20 Mayıs'ta yayımladığı ABD ve İsrail'in İran'da mevcut yönetimi devirerek Ahmedinejad'ı başa geçirmeyi planladığı yönündeki haberin doğru olduğunu söyleyen Hayman, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ahmedinejad konusuna gelecek olursak, gerçekleştirilmesi planlanan çok ama çok benzersiz bir özel operasyonlar silsilesi vardı ve Ahmedinejad da bu silsilenin bir parçasıydı. Kürt harekatı hariç, operasyonların geri kalanı kamuoyuna tamamen açıklanmadı. Zira tüm bu operasyonlar zincirinin, Kürt harekatıyla başlatılması öngörülüyordu."
BAŞKAN ERDOĞAN ENGELLEDİ
Hayman, ABD ve İsrail'in etnik tabanlı bazı silahlı gruplar üzerinden İran'a karşı yürütmeye çalıştığı planın akamete uğramasına ilişkin Başkan Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'ı ikna ederek planın iptal edilmesine sebep olduğuna dikkati çekti.
"TRUMP İSRAİLLİLERİ ŞAŞIRTTI"
Hayman, kamuoyundaki "İsrail'in Trump'ı İran'a saldırmaya ikna ettiği" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını da savundu.
Trump'ın Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu hedef alan ABD müdahalesine ilişkin yaşadığı başarı hissiyatı nedeniyle bu yönde bir adım attığını ileri süren Heyman, şöyle devam etti:
"Venezuela'daki süreç, Trump'ın rejim karşıtı protestoculara hitaben 'yardım yolda' şeklinde bir sosyal medya paylaşımı yapmasına yol açtı. Bu durum İsrailliler için büyük bir sürpriz oldu. Trump 'yardım yolda' dediğinde ve İran'a saldırmaya karar verdiğinde İsrail hazırlıksız yakalandı. Bu olay ocak ayının başındaydı."
İsrail'in o dönemde bir askeri saldırı planı olmadığını ileri süren Hayman, "Trump bir anda ortaya çıkarak İsraillileri şaşırttı ve İran'ı vuracağını söyledi. Bu hamle durumu değiştirdi. Trump'ın bu çıkışının ardından İsrail'in planlaması ve ABD'nin motivasyonu birleşti; süreç 28 Şubat'taki askeri hareketliliğe kadar uzandı." değerlendirmesinde bulundu.