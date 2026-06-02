Enerjide merkez ülke vizyonu: Türkiye ile Azerbaycan arasında 33 milyar metreküplük gaz anlaşması

Türkiye ile Azerbaycan arasında doğalgaz alanında yeni bir anlaşma hayata geçirildi. Bakü Enerji Haftası kapsamında yapılan anlaşma doğrultusunda, Abşeron Sahası'ndaki yeni üretim yatırımları sayesinde 2029 yılından itibaren Türkiye'ye toplam 33 milyar metreküp doğalgaz sevkiyatı yapılacak. Anlaşma Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) ile Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR), TotalEnergies ve Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi (ADNOC) şirketleri arasında imzalandı. Türkiye'nin enerjide merkez ülke olma vizyonunu destekleyen bu adımın, ülkenin, bölgenin ve Avrupa'nın enerji arz güvenliğine katkı sunması hedefleniyor.





GENİŞ İŞBİRLİĞİ GEREKİYOR



Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Bakü Enerji Haftası'nın açılışında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, uygun maliyetli ve güvenilir enerji arzının giderek zorlaştığını belirtirken, jeopolitik gerilimler, bölgesel savaşlar ve tedarik zincirindeki aksaklıkların enerji piyasalarını daha kırılgan ve oynak hale getirdiğini söyledi. Bayraktar, enerji güvenliğinin artık yalnızca kaynaklara erişimle tanımlanamayacağına işaret ederek, "Enerji güvenliği bugün aynı zamanda çeşitlendirilmiş tedarik yapısı, güçlü altyapı, operasyonel esneklik, yüksek enterkonneksiyon kapasitesi ve daha geniş işbirliği gerektiriyor" ifadelerini kullandı.



TÜRKİYE GÜVENİLİR ORTAK



Türkiye ile Azerbaycan arasındaki enerji işbirliğinin bölgesel enerji güvenliğine önemli katkılar sunduğunu belirten Bayraktar, Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı, Güney Kafkasya Boru Hattı, Trans Anadolu Boru Hattı (TANAP) ve STAR Rafinerisi gibi projelerin bölgesel enerji mimarisini dönüştürdüğünü ifade etti. Bayraktar, Türkiye ve Azerbaycan'ın yenilenebilir enerji, elektrik iletimi ve yeşil enerji koridorları alanlarında da işbirliğini geliştirdiğini belirterek, "Türkiye, Doğu ile Batı arasında güvenilir bir ortak, enerji merkezi ve bölgesel enerji projelerinin kolaylaştırıcısı olmaya devam edecek" dedi. Sakarya Gaz Sahası'ndaki üretimin istikrarlı şekilde arttığını kaydeden Bayraktar, "Yıl sonuna kadar Sakarya Gaz Sahası'ndan yıllık 7.5 milyar metreküp üretime ulaşmayı hedefliyoruz" açıklamasında bulundu. Bayraktar, yenilenebilir enerjinin bugün Türkiye'nin kurulu elektrik gücünün yaklaşık yüzde 65'ini oluşturduğunu da aktardı.