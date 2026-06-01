MEB bursluluk sınavı sonuçları 2026: İOKBS sonuçlarına nereden bakılır?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2026 sınav takviminde yer alan İOKBS bursluluk sınavı sonuçları, 1 Haziran 2026 Pazartesi günü (Bugün) resmi olarak ilan ediliyor. Sınava katılan 5. sınıftan 11. sınıfa kadar binlerce öğrenci ve veli için sonuç sorgulama ekranı meb.gov.tr ve odsgm.meb.gov.tr adreslerinden erişime açılacak.
- Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 yılı sınav takvimini yayımlayarak İOKBS sonuçlarının 1 Haziran 2026'da açıklanacağını duyurdu.
- Sınava ortaokul 5, 6, 7, 8. sınıflar ve lise hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencileri katıldı.
- Öğrenciler sınav sonuçlarını meb.gov.tr ve odsgm.meb.gov.tr adreslerinden öğrenebilecek.
- MEB, sınav sonuç belgelerini posta yoluyla göndermeyecek, sonuçlar internet üzerinden erişime açılacak.
- 2026 yılında İOKBS kapsamında burs kazanan öğrenciler aylık 2 bin 762 lira eğitim desteği alacak.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) ardından öğrenciler ve veliler sonuç tarihine odaklandı.
Sınava katılan binlerce öğrenci, burs almaya hak kazanıp kazanmadığını öğrenmek için sonuç ekranının erişime açılmasını bekliyor.
SONUÇ TARİHİ MEB TAKVİMİNDE YER ALDI
Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 yılı sınav takvimini yayımlayarak İOKBS sonuçlarının ilan edileceği tarihi netleştirdi.
Buna göre bursluluk sınavı sonuçları 1 Haziran 2026 Pazartesi günü adayların erişimine açılacak. Sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler sınav puanlarını görüntüleyebilecek ve burs hakkı kazanıp kazanmadıklarını öğrenebilecek.
İOKBS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
MEB, sınav sonuç belgelerini adayların adreslerine posta yoluyla göndermeyecek.
Öğrenciler sonuçlarına internet üzerinden erişebilecek. Sonuç sorgulama işlemleri Bakanlığın resmi internet siteleri aracılığıyla yapılacak.
Adaylar sonuçlarını şu adreslerden görüntüleyebilecek:
- meb.gov.tr
- odsgm.meb.gov.tr
SINAVA HANGİ SINIFLAR KATILDI?
Bu yıl yoğun katılımla gerçekleştirilen İOKBS, farklı eğitim kademelerindeki öğrencileri kapsadı.
Sınava;
- Ortaokul 5. sınıf öğrencileri
- Ortaokul 6. sınıf öğrencileri
- Ortaokul 7. sınıf öğrencileri
- Ortaokul 8. sınıf öğrencileri
- Lise hazırlık sınıfı öğrencileri
- 9. sınıf öğrencileri
- 10. sınıf öğrencileri
- 11. sınıf öğrencileri
katılım sağladı.
Eğitim hayatlarında maddi destek elde etmek isteyen öğrenciler, sonuç gününe kadar puan hesaplamaları yapmayı sürdürürken veliler de süreci yakından takip ediyor.
2026 BURSLULUK PARASI NE KADAR OLDU?
İOKBS kapsamında burs almaya hak kazanan öğrenciler, 2026 yılı itibarıyla aylık 2 bin 762 lira eğitim desteğinden yararlanabilecek. Düzenli olarak ödenen bu destek öğrencilerin eğitim giderlerine katkı sağlamayı amaçlarken, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından burs hakkı kazanan adaylar da netlik kazanacak.