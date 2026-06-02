Buca Belediyesi'nde "sabun" kod adlı rüşvet çarkı deşifre oldu: CHP'li başkanlar ve müteahhitler yakalandı

Eski Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve Sabah'a aittir.)

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar neticesinde Buca Belediyesi ve bağlı birimlerine yönelik geniş çaplı yolsuzluk operasyonu düzenlendi. 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir merkezli 6 ilde yapılan operasyonda Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, eski Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, belediye başkan yardımcıları, eski CHP İlçe Başkanı Ç.K., belediye iştiraklerinin yöneticileri ve çalışanları ile bazı firma sahipleri ve müteahhitlerin de bulunduğu toplam 53 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ünün cezaevinde olduğu, yurtdışındaki 4 zanlı için yakalama kararı çıkarıldığı, 2 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.Sabah'tan Huzeyfe Atıcı'nın haberine göre; soruşturma kapsamında belediye imkân ve kabiliyetlerinin kullanılarak bir suç örgütü kurulduğu ve yönetildiği belirlendi. Buca'da yürütülen inşaat faaliyetleri kapsamında müteahhitler ile belediye yöneticileri ve çalışanları arasında rüşvet alınıp verildiği tespit edildi. İmar süreçlerinde usulsüzlükler yapıldığı ve belediye yönetiminin bu süreçlerde aktif rol aldığı saptandı.Öte yandan belediye iştiraklerine ait kredi kartları, banka hesapları ve araçların şahsi harcamalar ile konaklamalarda kullanıldığı da ortaya çıktı. Yapılacak bazı inşaat projelerinde imar mevzuatına aykırı şekilde kat ve daire sayısı artırıldı, sorunlu projelerin onay süreçleri belediye içindeki görevliler eliyle hızlandırıldı. Dosyada yer alan beyanlarda, müteahhitlerin usulsüzlüklerin görmezden gelinmesi karşılığında belediye görevlilerine para, daire ve farklı menfaatler sağlandığı ileri sürüldü. Bazı projelerde 20 dairelik kapasitenin usulsüz hesaplamalarla çok daha yüksek sayılara çıkarıldığı, bu yolla elde edilen haksız kazancın belediye içerisindeki ilgili kişilerle paylaşıldığı iddia edildi.İnşaat firmalarının projelerindeki aykırılıkların göz ardı edilmesi amacıyla belediye personeline rüşvet verdiği, ödeme trafiğinin ise "sorun çözme/ erteleme" anlamında bazı çevrelerde "sabun" adıyla anıldığı kaydedildi. Bazı projelerde rüşvetin doğrudan para olarak, bazılarında daire ve Çeşme'de lüks yazlık olarak alındığı ortaya çıktı.Bankamatik personel yöntemiyle SGK kayıtları ve tanık beyanları kapsamında, fiilen çalışmadığı halde maaş ve ödeme alan kişiler ile bu sistemin kurulmasında sorumluluğu bulunduğu değerlendirilen belediye ve iştirak çalışanları da soruşturma kapsamına alındı. Belediye kaynakları üzerinden fiilen çalışmayan kişilere düzenli ödeme yapıldığı ve bu uygulamanın belirli bir organizasyon çerçevesinde sürdürüldüğü belirtildi.Belediye çalışanlarının maaşlarını ve geriye dönük haklarını zamanında ve tam olarak ödemediği için sık sık belediyede memur ve işçilerin protesto eylemi yaptığı Buca'nın CHP'li Belediye Başkanı Görkem Duman, geçen yıl başında türkücü sevgilisi Sevcan Orhan ile Tayland'ın dünyaca ünlü adası Phuket'e tatile gitmişti. İşçiler eylem yaparken başkanın tatile gitmesi tepki çekmişti. Tepkiler üzerine Duman tatilini yarıda bırakıp dönmek zorunda kalmıştı. Öte yandan belediyeye gitmeden maaş alan 40'ın üzerinde 'bankamatik çalışan' olduğu öne sürülmüştü.