İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nu ağır sözler... Hain ilan edip hakaret savurdu! Yeni partiyi duyurdu | “Beton” itirafı geldi
Yolsuzluk ve rüşvet tutuklusu Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ‘baba oğul gibiyiz’ argümanıyla oy istediği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu açıkça hain ilan etti. Şaibeli kurultayla CHP liderliğinde kurduğu vesayeti ortadan kalkan İmamoğlu, verdiği röportajda Kılıçdaroğlu'nu “dahili bedhah” ve “figüran” olarak nitelendirdi. Kılıçdaroğlu’nun partiyi içeriden teslim almaya çalıştığını öne süren İmamoğlu ayrıca Özgür Özel ile birlikte CHP’yi bölecek partinin sinyallerini verdi. İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’nun kendisini betona gömmek istediğini söylediğini de kabul etti.
2023 cumhurbaşkanlığı seçimleri döneminde meydanlarda Kemal Kılıçdaroğlu ile el ele verip millete 'baba ile oğul gibiyiz' mesajı veren eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP liderini açıkça düşman ilan etti.
Yolsuzluk ve rüşvet tutuklusu İmamoğlu, T24'e verdiği röportajda Kılıçdaroğlu'na yönelik ağır ithamlarda bulunarak CHP'yi bölme arzusunu saklayamadı.
HAİN İLAN ETTİ
Kılıçdaroğlu'nun partiye sahip çıkmasını değerlendiren İmamoğlu, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nde yer alan iç düşman tanımını kullanarak Kılıçdaroğlu'nu hain ilan etti.
İmamoğlu, "Dahili bedhah kayyım diyorum ben ona. Çünkü bu partiyi dışarıdan yıkamayanlar, şimdi içeriden teslim almak istiyor." sözlerini sarf etti.
Kılıçdaroğlu'nu partiyi içeriden yıkmaya çalışmakla suçlayan İmamoğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına, delegelerin iradesiyle değil; sarayın yargı marifetiyle kurduğu operasyonla taşınan bir yönetim anlayışının demokrasiyle hiçbir ilgisi yoktur. Bunu kim yaparsa yapsın, adı bellidir: Siyasi kayyımlık. Milletin sandıkta vermediği yetkiyi mahkeme koridorlarından devşirmeye çalışmak, siyaseten de vicdanen, ahlaken de meşru değildir." diye konuştu.
KILIÇDAROĞLU'NA HAKARET
İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun kendisini "Silivri cezaevinde betona gömmek istediğini" söylediğini ikrar etti. Bu cümleyi sarf edip etmediği sorusuna hayır diyemeyen İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nu aşağılayan sözler sarf etti.
Kılıçdaroğlu'nun emir aldığını iddia eden İmamoğlu, "Onun emir aldığı, her söylediğini koşa koşa yaptığı Erdoğan, Cumhuriyet'i, demokrasiyi, adaleti betona gömmek istiyor. Figüranların, kayyımın hiçbir önemi yoktur. Benim en özgür halimle bulunduğum dört duvarın da kayyımın sıkışıp kaldığı dört duvarın da bir önemi yoktur." ifadelerini kullandı.
CHP'Yİ PARÇALAMA PLANINI YARIM AĞIZ İLAN ETTİ
Özgür Özel'e partiyi bölüp yeni parti kurma yönünde sufle verdiği konuşulan İmamoğlu, bu söylentileri haklı çıkaracak mesajlar paylaştı.
Olası yeni partinin demokrasi cephesi mi yoksa lider merkezli mi olacağı sorusunu cevaplandıran İmamoğlu, "Millet yolu gösterir, partiler yolu çizer, liderler yolu yürür. Gücünü milletten alan, Türkiye'nin ihtiyaçlarına cevap verecek bir kadroya sahip olan ve güçlü bir liderlikle yol yürüyen bir hareket Türkiye'yi geleceğe taşıyabilir. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ile birlikte başlattığımız 'değişim hareketinin' özü budur. Değişmeyen tek şey değişimdir." dedi.
CHP'Yİ BÖLÜP 'HERKESE ÖZGÜRLÜK' DİYECEĞİZ
"Böyle bir yeni oluşumun ideolojik ekseni ne olabilir" sorusuna cevap olarak, CHP'yi bölecek partiye hiza bile çizmeye kalkan İmamoğlu, "Cumhuriyet, özgürlükler, hukuk devleti, güçlü ekonomi, akılcı diplomasi, gerçek bir sosyal devlet, doğudan batıya kalkınma hamlesi, milli tarım, yerli sanayi, kuvvetli bir ordu ve savunma sanayi için çalışıyoruz. Her koşulda da hedeflerimiz için çalışmaya ve Atatürk'ün açtığı yoldan ilerlemeye devam edeceğiz. Kontrollü muhalefet özlemindekilere karşı herkes için özgürlük herkes için demokrasi, adalet ve refah istiyoruz." diye konuştu.