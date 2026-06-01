İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nu ağır sözler... Hain ilan edip hakaret savurdu! Yeni partiyi duyurdu | “Beton” itirafı geldi

Kılıçdaroğlu'nun emir aldığını iddia eden İmamoğlu, " Onun emir aldığı, her söylediğini koşa koşa yaptığı Erdoğan, Cumhuriyet'i, demokrasiyi, adaleti betona gömmek istiyor. Figüranların, kayyımın hiçbir önemi yoktur. Benim en özgür halimle bulunduğum dört duvarın da kayyımın sıkışıp kaldığı dört duvarın da bir önemi yoktur ." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun kendisini "Silivri cezaevinde betona gömmek istediğini" söylediğini ikrar etti. Bu cümleyi sarf edip etmediği sorusuna hayır diyemeyen İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nu aşağılayan sözler sarf etti.

Olası yeni partinin demokrasi cephesi mi yoksa lider merkezli mi olacağı sorusunu cevaplandıran İmamoğlu, " Millet yolu gösterir, partiler yolu çizer, liderler yolu yürür. Gücünü milletten alan, Türkiye'nin ihtiyaçlarına cevap verecek bir kadroya sahip olan ve güçlü bir liderlikle yol yürüyen bir hareket Türkiye'yi geleceğe taşıyabilir. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ile birlikte başlattığımız 'değişim hareketinin' özü budur. Değişmeyen tek şey değişimdir ." dedi.

CHP'Yİ BÖLÜP 'HERKESE ÖZGÜRLÜK' DİYECEĞİZ

"Böyle bir yeni oluşumun ideolojik ekseni ne olabilir" sorusuna cevap olarak, CHP'yi bölecek partiye hiza bile çizmeye kalkan İmamoğlu, "Cumhuriyet, özgürlükler, hukuk devleti, güçlü ekonomi, akılcı diplomasi, gerçek bir sosyal devlet, doğudan batıya kalkınma hamlesi, milli tarım, yerli sanayi, kuvvetli bir ordu ve savunma sanayi için çalışıyoruz. Her koşulda da hedeflerimiz için çalışmaya ve Atatürk'ün açtığı yoldan ilerlemeye devam edeceğiz. Kontrollü muhalefet özlemindekilere karşı herkes için özgürlük herkes için demokrasi, adalet ve refah istiyoruz." diye konuştu.

İmamoğlu, Özgür Özel ile başlattıkları değişim hareketinin yeni bir siyasi oluşuma dönüşebileceğinin sinyalini vererek CHP'yi böleceklerini ilan etti.

