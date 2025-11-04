Trabzonspor’dan flaş transfer açıklaması! Onana hayali suya düştü

Trabzonspor'da bir televizyon kanalına bağlanan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan taraftarı üzecek bir açıklama yaptı. Onana transferinin mümkün olmadığını söyleyen Doğan, "1 yıl önce 70 milyon euroya transfer edilen bir kaleciden bahsediyoruz. Üstelik yüksek bir maaşı var. Trabzonspor'un bu rakamları vermesi mümkün değil. Rakiplerimizin sponsorları ve gelirleri çok yüksek bizim ise değil. Biz kendimize bakarsak; formaları alan yok, locaları alan yok, kombine alan yok. Biz de buna göre davranmak zorundayız. Taşıma suyuyla değirmen bir yere kadar döner" ifadesini kullandı.

