2026 YÖKDİL 1 sınav giriş yerleri açıklandı! İşte ÖSYM sorgulama ekranı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 8 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilecek olan 2026-YÖKDİL/1 (Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı) için hazırlıklarını tamamladı. Adayların merakla beklediği sınav giriş yerleri bugün itibarıyla ilan edildi.

ÖSYM, 8 Mart 2026 tarihinde yapılacak 2026-YÖKDİL/1 sınavı için giriş yerlerini ilan etti. Sınav Giriş Yerleri Nasıl Öğrenilir? ÖSYM tarafından yapılan resmi açıklamaya göre adayların sınava girecekleri bina ve salon atama işlemleri sonuçlandırıldı. Adaylar, sınav giriş belgelerine 26 Şubat 2026 tarihinden itibaren şu adımları izleyerek ulaşabilirler: ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne (AİS) ( https://ais.osym.gov.tr) giriş yapın

( T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi ile giriş belgelerinizi sorgulayabilirsiniz. YÖKDİL GİRİŞ BELGESİ SORGULA