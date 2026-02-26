2026 YÖKDİL 1 sınav giriş yerleri açıklandı! İşte ÖSYM sorgulama ekranı
ÖSYM’den yapılan son duyuruya göre 8 Mart 2026 tarihinde uygulanacak olan 2026-YÖKDİL/1 sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar sınava girecekleri bina ve salon bilgilerini içeren giriş belgelerini T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM AİS üzerinden sorgulayabiliyor. İşte 2026-YÖKDİL sınav giriş belgesi alma ekranı ve tüm detaylar...
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 8 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilecek olan 2026-YÖKDİL/1 (Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı) için hazırlıklarını tamamladı. Adayların merakla beklediği sınav giriş yerleri bugün itibarıyla ilan edildi.
Sınav Giriş Yerleri Nasıl Öğrenilir?
ÖSYM tarafından yapılan resmi açıklamaya göre adayların sınava girecekleri bina ve salon atama işlemleri sonuçlandırıldı. Adaylar, sınav giriş belgelerine 26 Şubat 2026 tarihinden itibaren şu adımları izleyerek ulaşabilirler:
- ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne (AİS) (https://ais.osym.gov.tr) giriş yapın
- T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi ile giriş belgelerinizi sorgulayabilirsiniz.
Nelere dikkat edilmeli?
Sınava girecek adayların, sınav günü herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için belgelerini sistem üzerinden erken temin etmeleri ve belgedeki kuralları dikkatle okumaları tavsiye ediliyor. Detaylı bilgi edinmek isteyenler ÖSYM'nin resmi web sitesi www.osym.gov.tr adresini ziyaret edebilirler.