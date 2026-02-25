Washington’da Bayer lobisi! Alman devi kanser tazminatından kurtulmaya çalışıyor
ABD’de Roundup adlı yabani ot ilacı nedeniyle açılan davalarda milyarlarca dolarlık tazminat kıskacına giren Alman devi Bayer, tazminattan kurtulmak için Washington'da lobi faaliyetlerine girişti. Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Thomas Massie, Temsilciler Meclisi kürsüsünden yaptığı konuşmada, şirketin Amerikan devlet mekanizması üzerindeki nüfuzunu hedef aldı ve Bayer’in yürütme ve yasama organlarını etkilemek için 9 milyon dolardan fazla lobi harcaması yaptığını belirtti
- Alman ilaç şirketi Bayer, Roundup adlı yabani ot ilacının kansere neden olduğu iddiasıyla açılan binlerce ABD davasını çözmek için 7,25 milyar dolarlık uzlaşma teklifi sundu.
- Davalarda Bayer'in, Roundup'ın ana bileşeni glifosatın yol açabileceği potansiyel non-Hodgkin lenfoma riskleri konusunda kullanıcıları yeterince uyarmadığı iddia ediliyor.
- ABD Başsavcısı D. John Sauer, Yüksek Mahkeme'ye yaptığı çağrıda eyalet düzeyindeki tazminat taleplerinin sınırlandırılmasını ve federal pestisit düzenlemelerinin eyalet yasalarından üstün tutulmasını istedi.
- Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Thomas Massie, Bayer'in ABD hükümetinin üç erki üzerinde nüfuz kurduğunu ve 9 milyon dolardan fazla lobi harcaması yaptığını iddia etti.
- Bayer, Roundup'ı üreten Monsanto'yu 2018'de 60 milyar dolardan fazla bir bedelle satın almıştı.
İsrail destekçisi Alman ilaç devi Bayer, tarihinin en zorlu dönemlerinden birini geçiyor.
KANSER İDDİALARI, MİLYARLARCA DOLARLIK TAZMİNAT, LOBİ FAALİYETLERİ
ABD'de milyarlarca dolarlık tazminat davalarıyla boğuşan şirket, bir yandan yatırımcılarını şoke eden bir temettü kesintisine giderken diğer yandan birçok ülkede ürünlerinin güvenliği ve "lobi faaliyetleri" üzerinden tartışılmaya devam ediyor.
ABD DAVASINI ÇÖZMEK İÇİN 7,5 MİLYAR DOLARLIK UZLAŞMA
Bayer salı günü, Roundup adlı yabani ot ilacının kansere neden olduğu iddiasıyla açılan binlerce ABD davasını çözmek için 7,25 milyar dolarlık bir uzlaşma teklifinde bulundu. Ürün aslen Monsanto tarafından üretiliyordu ve Bayer, Monsanto'yu 2018'de 60 milyar dolardan fazla bir bedelle satın almıştı.
KANSER RİSKİ HAKKINDA UYARI YAPILMADI
Açılan davalarda, şirketin Roundup'ın ana bileşeni olan glifosatın yol açabileceği potansiyel non-Hodgkin lenfoma riskleri konusunda kullanıcıları yeterince uyarmadığı iddia edildi.
Bu uzlaşma teklifi, ABD Yüksek Mahkemesi'nin Bayer'in, ABD Çevre Koruma Ajansı'nın Roundup'ı kanser uyarısı olmadan onaylamasının eyalet mahkemelerindeki davaları geçersiz kılması gerektiği iddiasını görüşmeye hazırlandığı bir dönemde geldi.
TRUMP YÖNETİMİ DESTEK VERİYOR
Trump yönetimi, Bayer lehine devreye girerek ABD genelinde devam eden binlerce tazminat davasının önünü kesebilecek bir adım attı.
ABD Başsavcısı D. John Sauer, Yüksek Mahkeme'ye yaptığı çağrıda, eyalet düzeyindeki tazminat taleplerinin sınırlandırılmasını istedi. Sauer, mevcut federal pestisit düzenlemelerinin eyalet yasalarından üstün olduğunu (preemption) ve bu sebeple şirketlerin federal kurallara uygun hareket etmesine rağmen eyalet mahkemelerinde cezalandırılamayacağını savundu.
ABD'DEKİ BAYER NÜFUZU TEPKİ ÇEKTİ
Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Thomas Massie, Temsilciler Meclisi kürsüsünden yaptığı konuşmada, şirketin Amerikan devlet mekanizması üzerindeki nüfuzunu hedef aldı.
"ABD hükümetinin üç erkini (Yargı-Yasama-Yürütme) de Bayer'in lobicileri ve avukatları kuşatmış durumda" diyen Massie, Bayer'in yürütme ve yasama organlarını etkilemek için 9 milyon dolardan fazla lobi harcaması yaptığını belirtti ve bunun amacının Roundup nedeniyle açılan davalarda tazminat sorumluluğundan kurtulmak olduğunu iddia etti.