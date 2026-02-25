Washington’da Bayer lobisi! Alman devi kanser tazminatından kurtulmaya çalışıyor

ABD Başsavcısı D. John Sauer, Yüksek Mahkeme'ye yaptığı çağrıda, eyalet düzeyindeki tazminat taleplerinin sınırlandırılmasını istedi. Sauer, mevcut federal pestisit düzenlemelerinin eyalet yasalarından üstün olduğunu (preemption) ve bu sebeple şirketlerin federal kurallara uygun hareket etmesine rağmen eyalet mahkemelerinde cezalandırılamayacağını savundu.

Bayer ilacı

ABD'DEKİ BAYER NÜFUZU TEPKİ ÇEKTİ

Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Thomas Massie, Temsilciler Meclisi kürsüsünden yaptığı konuşmada, şirketin Amerikan devlet mekanizması üzerindeki nüfuzunu hedef aldı.

"ABD hükümetinin üç erkini (Yargı-Yasama-Yürütme) de Bayer'in lobicileri ve avukatları kuşatmış durumda" diyen Massie, Bayer'in yürütme ve yasama organlarını etkilemek için 9 milyon dolardan fazla lobi harcaması yaptığını belirtti ve bunun amacının Roundup nedeniyle açılan davalarda tazminat sorumluluğundan kurtulmak olduğunu iddia etti.