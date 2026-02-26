Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten "Terörsüz Türkiye" mesajı: Sürecin meyvelerini toplama aşamasına geldik

Gürlek, infaz ve terörle mücadele kanunlarında kişiye özel düzenleme yapılmayacağını ifade etti.

Bakan Gürlek, teşkilat içerisinde değişiklikler olabileceğini ancak Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda bir değişiklik olmayacağını söyledi.

Gürlek, Adalet Bakanı olarak göreve başladığı ilk iki haftayı değerlendirerek yargılamaların hızlandırılması gerektiğini vurguladı.

TEŞKİLAT İÇERİSİNDEKİ DEĞİŞİMLER Bakan Gürlek "Göreve başladıktan sonra öncelikli olarak Bakan Yardımcılarında bir değişiklik yaşandı. Teşkilat içerisinde yeni değişiklikler olacak mı?" sorusuna ise "Olabilir. Değişiklikler elbette olabilir önemli olan uyumlu bir çalışma arkadaşı ekibi kurmak." yanıtını verdi.

NTV'de katıldığı yayında Adalet Bakanı olarak göreve başladığı ilk iki haftayı değerlendiren Akın Gürlek, "Zaman çok hızlı geçti. Yargının sorunlarını biliyordum. Bir an önce artık alıştırma aşamasından icraat aşamasına geçmek istiyorum. Yargıdaki en temel eleştiri yargılamalar uzuyor. Vatandaş artık icraat istiyor. Geciken davalardan mağdur vatandaşlarımızın sorunlarının hemen devreye girmesini istiyorum." dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu. Rapor aşamasının tamamlandığını hatırlatan Gürlek, "Şu anda çok güzel gidiyor bu sürecin meyvelerini toplama aşamasına geldik. Bundan sonra Meclis yasal adımlar atacak." ifadelerini kullandı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu geçtiğimiz günlerde son kez toplanıp süreç raporunu tamamladı.

"HSK'DA DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK" Gürlek, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda (HSK) bir değişiklik olmayacağını da söyleyip "Üyeler belirlendi, tekrar bir değişiklik olmaz." diye konuştu.

"SÜREÇ GÜZEL GİDİYOR, MEYVELERİNİ TOPLAMA AŞAMASINDAYIZ"

Bakan Gürlek de yasal düzenlemelere dair önemli mesajlar verdi. Gürlek"Terörsüz Türkiye'ye çok önem veriyoruz. İnsanlar artık terör sorunundan kurtulmak istiyor. Türkiye artık güvenli alan. Şu anda çok güzel gidiyor bu sürecin meyvelerini toplama aşamasına geldik. Bundan sonra Meclis yasal adımlar atacak. Önce örgütün silah bıraktığını tespit edilmesi lazım."ifadelerini kullandı.

"KİŞİYE ÖZEL DÜZENLEME OLMAZ"

İnfaz ve terörle mücadele kanununda düzenleme yapılabileceğini belirten Adalet Bakanı Akın Gürlek "Kişiye özel düzenleme olmaz." dedi.

"RAPORDA UMUT HAKKI İFADESİ YOK"

Umut hakkı ile ilgili de konuşan Bakan Güler, süreç raporunda umut hakkı ile ilgili bir ifade olmadığını söyledi.

YASA DIŞI BAHİSLE MÜCADELE

Bakan Gürlek, yasa dışı bahis operasyonlarıyla ilgili de konuştu. Yasa dışı bahis, sanal kumar ve şikenin toplumun kanayan yarası olduğunu söyledi.

"BATAKLIĞI KURUTMAMIZ LAZIM"

Gürlek şöyle konuştu:

"Maalesef herkes bunu oynuyor. Yurt dışında bahis siteleri var. İlk başta öğrenci hesaplarını kullandılar, kiraladılar. Yasa dışı bahiste panel yönetimi var mutlaka paranın sisteme girebileceğin bir yöntem olması gerekiyor. Bu para Türkiye'ye geldiği zaman kara para olarak geliyor. Bu para vergiye tabi değil. 81 il başsavcımıza genelge gönderdim yasa dışı bahis sanal kumar konusunda mücadelemiz devam edecek. Bataklığı kurutmamız lazım.Yasa dışı bahis kolay para tuzağı. Futbolun temiz olması lazım. Bütün futbol maçları inceleniyor. Mahkemeler iddianamaleri kabul etti, yargılama başlıyor. "

"ŞİKE İLE MÜCADELEYE DAİR ÖZEL BİR EKİP KURMAK İSTİYORUM"

Şike ile mücadeleye dair özel bir ekip kurmak istiyorum. Yasa dışı bahis, şike ile ilgili tüm başsavcılıklarda özel bir birim kurmayı düşünüyorum."

ÜNLÜLERE UYUŞTURUCU OPERASYONLARI

Adalet Bakanı Gürlek, ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonlarıyla ilgili ise şunları kaydetti:

"İstanbul'da dört tane kokain ana dağıtıcısının iki tanesi yakaladık İspanya'da yakalanan 10 ton gemi vardı Türkiye'de operasyon yaptık. Dünyada Türkiye'ye uyuşturucu getiren bütün kartelleri biliyoruz. Dosyaların hepsi delilliydi."

"UYUŞYURUCU OPERASYONLARININ DEVAMI GELECEK"

Uyuşturucu operasyonlarının devamı gelecektir. İstanbul'da parti yapanları teşvik edenleri aldık. Birkaç otele mekanlara operasyon yaptık. Sonuna kadar gideceğiz bu bataklığı kurutmamız gerekiyor."

"ÇETELER ÇOCUKLARI KULLANIYOR"

Suça sürüklenen çocuk kavramının değişmesi gerektiğini de söyleyen Gürlek "Bir çocuk neden suça bulaşır neden şiddete meyil eder? Arkadaşlarımıza dünyadaki örnekleriyle ilgili talimat verdim. Çocukların suça bulaşmadan bunların önlenmesi lazım. Suç örgütleri çocukları kullanıyor. Çocuk cezanın tamamını yatacak. Çocukları kullanan örgüt üyelerinin cezalarını artırdık. İnfaz düzenlemesi yapmamız lazım, cezaları artıracağız." dedi.

ÇOCUKLARA YÖNELİK SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ

Çocukların genel ahlakının da korunması gerektiğini vurgulayan Bakan Gürlek "Sosyal medyada genel ahlakı bozan çocukları cinsiyetsizliğe sevk eden şahıslar türedi. Bunlarla da mücadele edeceğiz. Çocuklarımızın geleceği bize emanet. Genel ahlakı bozan sosyal medyada yayınlar yapan sapkın akımlara teşvik edenlerle de mücadele edeceğiz. Bunları 12. Yargı Paketi'nde getirmeyi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

"ANONİM HESAP AÇILMAMASI LAZIM"

"Sosyal medya kesinlikle özgürlük alanı değil kuralları olması lazım." diyen Adalet Bakanı Gürlek, "Sosyal medyada anonim hesaplar var. Sahte hesap açılmaması lazım. 15 yaşını tamamlamış kişiler hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız çalışma yapıyor. Bir kişi hesap açıyorsa bunun sorumluluğunu taşımalı. Anonim olarak kullanılan hesaplara süre vereceğiz. Örneğin 4 ay içerisinde ya gerçek hesaba geç ya da senin hesabın kapatılacak diyeceğiz." şeklinde konuştu.