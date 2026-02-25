Sırpları tokatladık! Fenerbahçe Beko - Partizan: 81-78 | MAÇ SONUCU
Ülkemizi Türk Hava Yolları EuroLeague'de temsil eden Fenerbahçe Beko, İstanbul'da Sırbistan devi Partizan'ı ağırladı. Temsilcimiz, rakibini 81 -78 yenerek liderlik koltuğunda bir galibiyet daha elde etti. Tribünlerden açılan I. Murad pankartı maça damga vurdu.
- Fenerbahçe Beko teknik direktörü Sarunas Jasikevicius yönetimindeki takım, gelecek hafta İstanbul'da AS Monaco ile karşılaşacak.
- İki takım sezonun ilk yarısında Belgrad'da karşılaşmış ve Fenerbahçe Beko maçı 99-87 kazanmıştı.
- Fenerbahçe Beko taraftarları, Belgrad'daki maçta Partizan tribünlerinde açılan pankarta yanıt olarak Osmanlı İmparatorluğu temalı pankart açtı.
- Belgrad'daki maçta Partizan tribünlerinde Osmanlı Padişahı I. Murad'ın Sırp şövalye Miloš Obiliç tarafından öldürülmesini tasvir eden pankart açılmıştı.
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de Sırbistan'ı mağlup etti.
Sarunas Jasikevicius'un öğrencileri, gelecek hafta da İstanbul'da oynayacak ve AS Monaco ile evinde karşılaşacak.
ÇEYREKLERE GÖRE SKORLAR
1. ÇEYREK | FENERBAHÇE BEKO - PARTIZAN: 20-20
2. ÇEYREK | FENERBAHÇE BEKO - PARTIZAN: 35-39
3. ÇEYREK | FENERBAHÇE BEKO - PARTIZAN: 57-56
4. ÇEYREK | FENERBAHÇE BEKO - PARTIZAN: 81-78
İSTANBUL'DA TRİBÜNLERDEN "PANKART" HAMLESİ
EuroLeague'de Fenerbahçe Beko'nun sahasında Partizan'ı ağırladığı karşılaşmada, sarı-lacivertli tribünler Sırbistan'daki maçta açılan pankarta yanıt verdi.
BELGRAD'DAKİ PANKART TARTIŞMA YARATMIŞTI
Sezonun ilk randevusunda Belgrad'da oynanan Partizan–Fenerbahçe Beko karşılaşması öncesinde Partizan tribünlerinde açılan pankartın, Osmanlı Padişahı I. Murad'ın Sırp şövalye Miloş Obiliç tarafından hançerlenerek şehit edilmesini tasvir ettiği aktarılmıştı. Söz konusu görüntüler, maç günü ve sonrasında geniş yankı uyandırmıştı.
FENERBAHÇE TRİBÜNLERİNDEN "YANIT" PANKARTI
İstanbul'daki karşılaşmada ise Fenerbahçe Beko taraftarları, Osmanlı İmparatorluğu'nun Haçlı Ordusu'na diz çöktürdüğünü vurgulayan bir pankart açtı.