Sırpları tokatladık! Fenerbahçe Beko - Partizan: 81-78 | MAÇ SONUCU

Belgrad'daki maçta Partizan tribünlerinde Osmanlı Padişahı I. Murad'ın Sırp şövalye Miloš Obiliç tarafından öldürülmesini tasvir eden pankart açılmıştı.

Fenerbahçe Beko taraftarları, Belgrad'daki maçta Partizan tribünlerinde açılan pankarta yanıt olarak Osmanlı İmparatorluğu temalı pankart açtı.

İki takım sezonun ilk yarısında Belgrad'da karşılaşmış ve Fenerbahçe Beko maçı 99-87 kazanmıştı.

Fenerbahçe Beko teknik direktörü Sarunas Jasikevicius yönetimindeki takım, gelecek hafta İstanbul'da AS Monaco ile karşılaşacak.

