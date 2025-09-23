Avrupa’da hafta içi Frankfurt şokunu yaşayan Cimbom dün Konya önünde rahat kazandı!



3 RAKİPLE PUAN FARKI 25'E ÇIKTI

Galatasaray, Süper Lig'in henüz 6. haftasında şampiyonluk yarışındaki rakiplerine büyük farklar attı. Cimbom, Fenerbahçe'ye 6, Trabzonspor'a 7 ve 2 maçı eksik olan Beşiktaş'a ise 12 puan fark attı. Sarı-Kırmızılılar, ilk 6 haftada ise rakip filelere 18 gol bıraktı ve 3 gol ortalaması yakaladı.

Galatasaray önünü geleni deviriyor, yoluna kayıpsız devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar, Konyaspor'u 3-1 yenerek 6'da 6 yaptı. Konuk ekip Konyaspor, 21. dakikada etkili geldi. Guilherme'nin şutunda topa dokunan Muleka, kale önünde mutlak gol pozisyonunu değerlendiremedi. Cimbom, 2 dakika sonra golü buldu. Barış Alper'in şutunda kaleci Deniz'den seken topu Yunus tamamladı: 1-0. 45+1 dakikada Icardi farkı ikiye çıkartan golü attı. Günün başarılı ismi Yunus Akgün'ün muhteşem pasında topla buluşan Arjantinli yıldız, net bir vuruşla skoru 2-0 yaptı. Galatasaray, 64'te Torreira'nın muhteşem golüyle 3-0'lık skoru yakaladı. Uruguaylı yıldız, ceza sahasının dışından çok sert vurdu, Galatasaray taraftarı bu gole şapka çıkardı... 73'te Muleka'nın sert şutunuda Galatasaray kalecisi Uğurcan müthiş bir refleksle gole izin vermedi. 80. dakikada konuk ekip Konyaspor farkı 2'ye indiren golü attı. Ceza sahasında topla buluşan Umut Nayir döndü ve gol vuruşunu yaptı. Skor 3-1 oldu. Sarı-Kırmızılılar, Konyaspor'u da yenerek Süper Lig'de 6'da 6 yaptı. En yakın rakibine 6 puan fark attı