İbrahim Tatlıses’ten miras restine Dilan Çıtak’tan yanıt! İdo Tatlıses sessizliğini bozdu
İbrahim Tatlıses'in Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlıses hakkındaki zehir zemberek açıklamalarının ardından, gözlerin çevrildiği İdo Tatlıses sessizliğini bozdu. Havalimanında görüntülenen Tatlıses, aile içindeki gerilimle ilgili "Neyin ne olduğunu biliyorum" diyerek dikkat çekti. Dilan Çıtak'tan ise İbrahim Tatlıses'in miras açıklamasına yanıt geldi.
İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses, büyük oğlu Ahmet Tatlıses'in Manisa'daki daireleri satıp kardeşlerine pay vermediğini iddia ederek, "Nefret ediyorum oğlum senden nefret!" sözleriyle adeta köprüleri atmıştı.
Sanatçı, kızı Dilan Çıtak hakkında da sitemini şu sözlerle dile getirmişti: "Başı sıkışınca 'İbrahim Tatlıses'in kızıyım' diyor, başı sıkışmadığında 'Tanımıyorum' diyor."
İDO TATLISES'TEN "MESAFELİ" AİLE AÇIKLAMASI
Bununla birlikte Tatlıses ailesinde yaşanan krizde yeni bir perde açıldı. Babasının, kardeşleri Ahmet Tatlıses ve Dilan Çıtak Tatlıses hakkındaki sert ithamlarının ardından ilk kez konuşan İdo Tatlıses, seyahat dönüşü havalimanında objektiflere yansıdı.
Gazetecilerin "Onları aileden görüyor musunuz?" sorusuna net bir yanıt veren İdo Tatlıses, şu ifadeleri kullandı:
"Evet tabii ki aileden görüyorum. Ama yaptıkları ve söyledikleriyle ilgilenmiyorum, çünkü ben neyin ne olduğunu biliyorum"
MİRAS SAVAŞINDA SON PERDE: "SANDALYE BİLE BIRAKMAYACAĞIM"
Bu gerilimin ardından kamuoyunda en çok merak edilen konu ise miras meselesi olmuştu. Ünlü türkücü, katıldığı Gel Konuşalım programında iki çocuğuna miras bırakmayacağını şu sert sözlerle ilan etti:
"Dilan'a da Ahmet'e de bir kuruş bırakırsam Allah beni toprak etsin. Sandalye bile bırakmayacağım. Layık değiller çünkü"
DİLAN ÇITAK'TAN YANIT: "BANA DA BABALIK YAPSAYDI"
İbrahim Tatlıses'in bu ağır ithamları üzerine aynı yayına bağlanan Dilan Çıtak, babasına olan tepkisini manevi eksiklik üzerinden dile getirdi.
Maddiyatın her şey olmadığını savunan Çıtak, şu ifadeleri kullandı:
"Beni büyüten annem ve babam sayesinde en iyi okullarda okudum, en iyi mahallelerde oturdum. Hep maddi konulardan bahsediyor. Ben hastalandığımda neredeydi? Maddi değil, manevi olarak birazcık babalık yapsaydı"
NE OLMUŞTU?
Öte yandan Ahmet Tatlıses ve Dilan Çıtak'a ateş püsküren İbrahim Tatlıses, Perihan Savaş'tan olan kızı Zübeyde Melek Akkaş'tan ise övgü dolu sözlerle bahsetmişti. Sanatçı, İzmir'deki evi yandığında 3 ay Akkaş'ın evinde kaldığını belirterek, "Melek kızım bana melekler gibi baktı, evinin kapısını açtı" dedi.