İbrahim Tatlıses’ten miras restine Dilan Çıtak’tan yanıt! İdo Tatlıses sessizliğini bozdu

"Evet tabii ki aileden görüyorum. Ama yaptıkları ve söyledikleriyle ilgilenmiyorum, çünkü ben neyin ne olduğunu biliyorum"

Gazetecilerin "Onları aileden görüyor musunuz?" sorusuna net bir yanıt veren İdo Tatlıses, şu ifadeleri kullandı:

MİRAS SAVAŞINDA SON PERDE: "SANDALYE BİLE BIRAKMAYACAĞIM"

Bu gerilimin ardından kamuoyunda en çok merak edilen konu ise miras meselesi olmuştu. Ünlü türkücü, katıldığı Gel Konuşalım programında iki çocuğuna miras bırakmayacağını şu sert sözlerle ilan etti:

"Dilan'a da Ahmet'e de bir kuruş bırakırsam Allah beni toprak etsin. Sandalye bile bırakmayacağım. Layık değiller çünkü"