Barış konusu çözüme yakın

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Suudi ekibi NEOM'un teklifini kabul eden Barış, yönetimin 35 milyon euroluk teklifi kabul etmemesi nedeniyle Kayseri ve Rize maçlarının kadrosunda yer almadı. Suudi ekibi, Galatasaray yönetimiyle yeniden temasa geçerek 35 milyon euro bonservis, 5 milyon euro da bonus olmak üzere teklifini 40 milyon euroya çıkardı. NEOM, Keçiörengücü'nün 20'lik payını da ödemeyi taahhüt etti. Yönetimin ise 40+5 milyon euro istediği ve yapılan görüşmelerde tarafların anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.