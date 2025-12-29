Şehit polis Külünk'ün acı haberi Düzce'deki ailesine verildi!
Son dakika haberi! Yalova'da terör örgütü DEAŞ'ın saldırısında şehit düşen 3 polisin kimlikleri belli oldu. Buna göre, İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit hain saldırıda hayatını kaybetti. Şehit Külünk'ün Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki baba evine şehadet haberi verildi.
Yalova'da terör örgütü DEAŞ'ın saldırısında şehit düşen 3 polisin kimlikleri belli oldu.
Buna göre, İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit hain saldırıda hayatını kaybetti.
"BABAM ŞEHİT OLMUŞ HALA"
Oğlunun şehit haberini alan acılı Aydın Külünk, "Kalktım sobayı yaktım, ezanı bekledim. Televizyonu açmadım. Ezan okundu, annesi de oruç tutuyordu, 'Uyanmasın' dedim."
"Namazdan sonra televizyonu açtım. Yalova diye alt yazı geçti. Yalova deyince buram köz gibi oldu. Telefon açtım, telefonla ulaşamadım. 'Benim oğlum gitti' diye içime düştü. Aradım ulaşmadım. Allah mekanını cennet eylesin. Allah kimseye evlat acısı göstermesin" dedi.
"EMEKLİLİĞİ GELMİŞ, 1 YILI GEÇMİŞTİ"
Şehidin annesi Kevser Külünk ise "İkinci oğlum, bize haberi getirdi, 'Abim şehit oldu' dedi. Yıkıldık, mahvolduk, böyle bir şeyin başıma geleceğini hiç tahmin etmiyordum, beklemiyordum. Çok zor, dayanılacak gibi değil. Allah yardımcımız olsun. 4 çocuğum var; 3'ü erkek, şehit olan en büyükleriydi. Torun arıyor halasını, 'Babam şehit olmuş hala' dedi. Oradan haber dağılmış. Emekliliği gelmiş, 1 yılı geçmişti. Kızı yüksek lisans görüyordu. 'Çocuğumu görev sahibi yapayım' dedi. 1 kızı var. Kızının hedefi kaymakam olmaktı" diye konuştu.
ACI HABER ŞEHİT KÜLÜNK'ÜN BABA EVİNE ULAŞTI
Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Turgut Külünk'ün (50) Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki baba evine şehadet haberi verildi.
Yalova İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Turgut Külünk, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada şehit oldu. Şehidin acı haberi, yetkililer tarafından Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Sarıyayla köyünde ikamet eden baba Aydın Külünk'e ulaştırıldı. Haberin verilmesinin ardından şehidin baba evine Türk bayrakları asıldı.
EVLİ VE 2 ÇOCUK BABASI
Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen şehit polis memuru Külünk'ün cenaze programının ilerleyen saatlerde netleşeceği belirtildi.