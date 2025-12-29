İsrail GKRY ve Yunanistan'ın üçlü planı Türkiye duvarına çarptı! Mesajı da Türkçe verdiler
İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında imzalanan “Üçlü Çalışma Programı” kapsamında savunma, ortak tatbikat ve askeri koordinasyonu içeren bir iş birliği duyuruldu. İsrail ordusunun bu anlaşmayı özellikle Türkçe paylaşımla ilan etmesi, Ankara’ya bir mesaj olarak değerlendirildi. Uzmanlar ise Doğu Akdeniz’de sahanın en güçlü aktörü olan Türkiye’nin fiilî askeri üstünlüğü karşısında bu hamleyi tamamen etkisiz bir psikolojik dengeleme ve boş bir tehdit olarak yorumluyor.
Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin askeri caydırıcılığı, Mavi Vatan doktrini ve sahadaki fiilî üstünlüğü karşısında rahatsız olan İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, bu kez açık bir askeri iş birliğiyle sahneye çıktı. "Üçlü Çalışma Programı" adı verilen anlaşma kapsamında taraflar; savunma, ortak tatbikat ve güvenlik başlıklarında koordinasyonu artırma kararı aldı. İsrail ve Yunan basını süreci, Türkiye'nin bölgedeki oyun kurucu rolünü dengelemeye dönük bir hamle olarak yorumlarken, Tel Aviv yönetiminin Türkçe yapılan paylaşımı dikkat çekti. Bölge basınında yer alan değerlendirmelerde bu ortaklığın, Ankara'ya yönelik siyasi ve askeri bir mesaj taşıdığı vurgulandı. İşte detaylar...
İsrail ve Yunan basınında yer alan son haberler, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin artan askeri ve stratejik ağırlığına karşı yeni bir iş birliği arayışının hız kazandığını ortaya koydu.
GEÇTİĞİMİZ HAFTA ÜÇLÜ BİR ZİRVE DÜZENLENMİŞTİ
Geçtiğimiz hafta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis'in katılımıyla düzenlenen üçlü zirvede, Türkiye'ye yönelik açık bir mesaj verilmiş ve "bölgede ortak hareket edileceği" vurgulanmıştı. Öncesinde ise Yunan basınında 2.500 kişilik bir "hızlı müdahale gücü" kurulmasından bahsedilmişti.
IDF TÜRKÇE HESABINDAN DUYURU NE ANLAMA GELİYOR?
Pazar günü İsrail tarafından sosyal medyada yapılan açıklamada, üçlü zirve kapsamında geçen hafta bir anlaşma imzalandığı duyuruldu. İsrail ordusuna bağlı IDF Türkçe hesabından yapılan paylaşımda "üçlü askeri iş birliğinin" Türkçe olarak duyurulması, Yunan basınından Nemesis tarafından "Ankara'ya yönelik bilinçli bir mesaj" şeklinde yorumlandı.
TÜRKİYE'NİN DOĞU AKDENİZ'DEKİ ASKERİ ÜSTÜNLÜĞÜNDEN RAHATSIZLAR
Yapılan açıklamada, üçlü askeri iş birliği planının ortak tatbikatlar, eğitim faaliyetleri, çalışma grupları ve stratejik askeri diyaloğu kapsadığı belirtildi.
Ancak İsrail basını, bu teknik çerçevenin arkasındaki asıl motivasyonun Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de giderek genişleyen hareket alanı ve askeri üstünlüğü olduğuna dikkat çekti.
TÜRKİYE'Yİ DURDURMAK ANA GÜNDEM MADDELERİNDEN BİRİ
Haberlere göre, İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Tomer Bar'ın Yunan ve Kıbrıslı muhataplarıyla gerçekleştirdiği üçlü görüşmelerde, Türkiye'nin hava sahası ve deniz alanlarındaki etkinliğinin nasıl sınırlandırılabileceği ana gündem maddelerinden biri oldu.
Anlaşmanın ardından hem Atina hem de Tel Aviv medyasında ortak bir vurgu öne çıktı: Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yalnızca diplomatik söylemlerle değil, deniz, hava ve teknolojik unsurlarla fiili bir caydırıcılık oluşturmuş olması, bu da İsrail–Yunan–GKRY hattını daha somut ve operasyonel bir iş birliğine yönelten temel unsur olarak gösterildi.
"TÜRKİYE'YE KARŞI CAYDIRICILIK KALKANI"
Yunan basını ise söz konusu anlaşmayı daha açık ve net ifadelerle aktardı. Atina merkezli analizlerde, üçlü mekanizma "Türkiye'ye karşı bir caydırıcılık kalkanı" olarak tanımlandı. Özellikle Türkiye'nin "Mavi Vatan" doktrini kapsamında yürüttüğü faaliyetlerin, Yunanistan ve GKRY'yi tek başına hareket etmekten uzaklaştırdığı vurgulandı.
"F-35'LERİ DE KAPSAYAN BİR YAPI HEDEFLENİYOR"
Yunan OneTV'de yayımlanan özel röportajda, anlaşmaya ilişkin detaylar paylaşılırken; İsrail–Yunanistan–GKRY hattının ABD desteğiyle 3+1 formatında ilerlediği ve bu çerçevede yaklaşık 2 bin 500 askerden oluşan hızlı müdahale gücü ile F-35 savaş uçaklarını kapsayan bir yapının hedeflendiği ifade edildi.
'TÜRKİYE'NİN SAHADAKİ GÜCÜ HESAPLARI DEĞİŞTİRDİ'
Haberlerde dikkat çekilen bir diğer başlık ise Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de geliştirdiği çok katmanlı askeri kapasite oldu. "İnsansız hava araçları, deniz platformları, elektronik harp kabiliyetleri ve hızlı konuşlanma yeteneği, üçlü iş birliğin planlarını doğrudan şekillendiren faktörler arasında" değerlendirmesi yapılırken "Türkiye'nin sahadaki gücü hesapları değiştirdi" denildi.
Yunan basınına göre Türkiye'nin bu kapasitesi nedeniyle GKRY artık "zayıf halka" olarak görülüyor ve bu açığın İsrail'in askeri ve teknolojik gücüyle kapatılması hedefleniyor. Bu tablo, üçlü mekanizmanın savunma refleksinden çok, Türkiye karşısında denge kurma arayışı olduğuna işaret ediyor.
"GKRY GİDEREK STRATEJİK BİR ASKERİ PLATFORMA DÖNÜŞÜYOR"
Öte yandan İsrail medyasından Maariv'de yer alan değerlendirmelerde ise GKRY'nin giderek stratejik bir askeri platforma dönüştüğü vurgulandı.
İsrail'in GKRY'yi operasyonel derinlik sağlayan bir unsur olarak gördüğü, acil durumlarda hava unsurlarının kullanımı için ada üzerindeki altyapıların test edildiği kaydedildi.
BÖLGEDEKİ GÜÇ DENGESİNİ BELİRLEYEN ANA AKTÖR TÜRKİYE
Uzmanlara göre İsrail ve Yunan basını farklı tonlar kullansa da üzerinde birleştiği gerçek Doğu Akdeniz'de geliştirilen tüm bu planlamaların merkezinde Türkiye'nin askeri gücü, sahadaki etkisi ve oyun kurucu kapasitesinin bulunduğu. Üçlü iş birliği, Ankara'yı dengelemeye yönelik bir arayış olarak öne çıksa da bölgedeki güç dengesini belirleyen ana aktörün Türkiye olduğu gerçeği değişmiyor.