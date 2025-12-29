Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin askeri caydırıcılığı, Mavi Vatan doktrini ve sahadaki fiilî üstünlüğü karşısında rahatsız olan İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, bu kez açık bir askeri iş birliğiyle sahneye çıktı. "Üçlü Çalışma Programı" adı verilen anlaşma kapsamında taraflar; savunma, ortak tatbikat ve güvenlik başlıklarında koordinasyonu artırma kararı aldı. İsrail ve Yunan basını süreci, Türkiye'nin bölgedeki oyun kurucu rolünü dengelemeye dönük bir hamle olarak yorumlarken, Tel Aviv yönetiminin Türkçe yapılan paylaşımı dikkat çekti. Bölge basınında yer alan değerlendirmelerde bu ortaklığın, Ankara'ya yönelik siyasi ve askeri bir mesaj taşıdığı vurgulandı. İşte detaylar...

İsrail ve Yunan basınında yer alan son haberler, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin artan askeri ve stratejik ağırlığına karşı yeni bir iş birliği arayışının hız kazandığını ortaya koydu.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA ÜÇLÜ BİR ZİRVE DÜZENLENMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis'in katılımıyla düzenlenen üçlü zirvede, Türkiye'ye yönelik açık bir mesaj verilmiş ve "bölgede ortak hareket edileceği" vurgulanmıştı. Öncesinde ise Yunan basınında 2.500 kişilik bir "hızlı müdahale gücü" kurulmasından bahsedilmişti.

IDF TÜRKÇE HESABINDAN DUYURU NE ANLAMA GELİYOR?

Pazar günü İsrail tarafından sosyal medyada yapılan açıklamada, üçlü zirve kapsamında geçen hafta bir anlaşma imzalandığı duyuruldu. İsrail ordusuna bağlı IDF Türkçe hesabından yapılan paylaşımda "üçlü askeri iş birliğinin" Türkçe olarak duyurulması, Yunan basınından Nemesis tarafından "Ankara'ya yönelik bilinçli bir mesaj" şeklinde yorumlandı.