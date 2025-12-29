PODCAST CANLI YAYIN

Futbolda bahis soruşturmasında Erden Timur ve diğer şüpheliler adliyeye sevk edildi

Son dakika haberi! "Futbolda Bahis" soruşturması kapsamında geçtiğimiz hafta gözaltına alınan ve aralarında Galatasaray eski yöneticisi Erden Timur'un da bulunduğu şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Futbolda bahis soruşturmasında Erden Timur ve diğer şüpheliler adliyeye sevk edildi

"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında gözaltına alınan toplam 26 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "futbolda bahis" iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra Cem İmamoğlulları ve Eyüpspor As Başkanı Fatih Kulaksız'ın da aralarında olduğu şüphelilerin emniyetteki işlemleri sona erdi.

Erden Timur adliyeye sevk edildi

Sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürülen 26 şüpheli, daha sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Bazı şüphelilerin yakınlarının, hastane önünde bekledikleri görüldü.

Erden Timur (AA)Erden Timur (AA)

SORUŞTURMA

Başsavcılıkça, 26 Aralık'ta yapılan açıklamada, MASAK'tan ve yasal bahis sitelerinden temin edilen veriler, açık kaynak araştırmaları, PFDK kararları, HTS analiz çalışmaları ve önceki iki operasyonda başkaca şüphelilerden ele geçen dijital eşyaların incelenmesi neticesinde deliller tespit edildiği belirtilmişti.

Erden Timur (AA)Erden Timur (AA)

Bu deliller sonucunda, önceki iki operasyonda hakkında işlem yapılan tutuklu 1 şüpheli ile irtibatlı olan ve soruşturma konusu suç iddialarıyla bağlantılı şüpheli finansal işlemleri olduğu değerlendirilen 7 şüphelinin, il müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde 26 Ekim 2024'teki Kasımpaşa-Samsunspor futbol müsabakasına bahis oynayan 6 şüphelinin tespit edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedilmişti:

"Banka hesaplarının incelenmesi neticesi şüpheli finansal işlemleri ile bununla bağlantılı bahis hesabı olduğu tespit edilen 1 şüpheli, geçmişte Galatasaray Spor Kulübü'nde idareci olarak görev yapan (Erden Timur) ve banka hesaplarının incelenmesi neticesi 6222 sayılı Kanun'un 11'inci maddesi, 5549 sayılı Kanun ve 7258 sayılı Kanun'a muhalefet olduğu değerlendirilen ve birbiriyle bağlantılı olacak şekilde şüpheli finansal işlemlerinin olduğu tespit edilen 1 şüpheli, müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde (kendi takımının maçına rakip takım kazanır şeklinde bahis oynama) bahis oynayan futbolcu 14 şüpheli olmak üzere toplam 29 şüpheli hakkında İstanbul merkezli 11 ilde bugün eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemi icra edilmiştir."

Erden Timur (İHA)Erden Timur (İHA)

GÖZALTINA ALINANLAR

Soruşturma kapsamında yapılan operasyonda futbolcular Bahattin Berke Demircan, Doğukan Çınar, Ergün Nazlı, Eyüp Can Temiz, Furkan Demir, Gökhan Payal, Hamit Bayraktar, Hüseyin Aybars Tüfekci, İbrahim Yılmaz, İlke Tankul, İsmail Karakaş, Mert Aktaş, Tufan Kelleci, eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Figen Özkaya, eski emniyet personeli Emrah Günaydı, restoran müdürü Burak Söyleyen, Eyüpspor As Başkanı Fatih Kulaksız, Ecem Alkaş, Esat Bilayak, Mirza Şerifoğlu, Hakan Çakır, Serhat Ölmez, Umut Esel, TFF Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra Cem İmamoğlulları ve Burcu Kurt gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında 1 şüphelinin başka suçtan cezaevinde olduğu, 2 şüphelinin yakalamasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtilmişti.

NEF üzerinden kara para aklayan Erden Timur MASAKa takıldı!NEF üzerinden kara para aklayan Erden Timur MASAKa takıldı!

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Ünlülerin uyuşturucu ağında "After Parti tüzüğü" ortaya çıktı! 6 maddelik gizli anlaşma: Şifresiz giriş yasak
NEF üzerinden kara para aklayan Erden Timur MASAK'a takıldı!
D&R
Son dakika: Yalova'da DEAŞ operasyonu sırasında polise ateş açıldı! 7 polis yaralandı
TOKİ 500 bin sosyal konut kuraları bugün başlıyor! İl il takvim netleşti: İşte ilk şehir ve saati
Ünlülerin uyuşturucu partisinin adresi ortaya çıktı! Mahmut Uğur Ziylan'ın o villası görüntülendi
İdefix
Fenerbahçe'de 7 ayrılık! İşte yeni takımları
Başkan Erdoğan'ın evine konuk olduğu depremzede aile konuştu! "Devletin zirvesini yeni yuvamda ağırladım"
CANLI: Son 4 yılın en zorlu kışı geliyor! Kar ve fırtına alarmı: 60 il beyaza bürünecek
Memur ve emekli zammında son viraj! Ocak artışı için 3 formül masada
Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'den A Haber’de flaş açıklamalar: "Öldürdüyse Kervan için öldürmüş olabilir"
Valiliklerden peş peşe kar tatili haberleri geldi! Bugün hangi illerde okullar tatil edildi?
Entegrasyon yoksa operasyon! SDG'ye alan açmak için sahili karıştırdılar: Başrolde İsrail'in "Gazel'ini okuyan sözde Alevi şeyhi
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı ilk soruda elenerek seyirciyi şaşkına çevirdi!
Trump’tan kritik diplomasi: Önce Putin sonra Zelenskiy
Özgür Özel'in "İHA" yalanı elinde patladı! İletişim Başkanlığı'ndan açıklama | AK Parti'den tepki
Habertürk'teki narko sapkınlıkta yeni dalga! Veyis Ateş gözaltına alındı: Taner Çağlı Viyana’ya kaçamadan enselendi
Galatasaray transfer sezonunu iki imza ile açıyor! Okan Buruk muradına erdi
65 milyon dolarlık şaibe! Ela Rümeysa Cebeci ile anılan Serdar Bilgili'ye "naylon fatura" suçlaması: Organize vergi kaçakçılığı iddiası