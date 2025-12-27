Futbolda FETÖ operasyonu: Lütfi Arıboğan Baransu ile irtibatı reddetti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında savcılıktaki ifadesi alınan Arıboğan'a, tanık Hacer Lube Ayar'ın beyanlarında yer alan iddialar soruldu. Arıboğan, Ayar'ı bizzat tanımadığını, 3 Temmuz 2011'den itibaren kendisiyle husumeti bulunduğunu düşündüğünü, sosyal medyadaki paylaşımlarını gördüğünü söyledi.

Mail ekran görüntülerinin nasıl sızdırıldığını bilmediğini belirten Arıboğan, incelemesi sonucunda maillerin kendisine ait olduğunu gördüğünü ancak içerik ve yorumlara ilişkin doğru olmayan söylemler bulunduğunu savundu.

Kamuoyunda "Futbolda Şike Soruşturması" olarak bilinen ve FETÖ üyesi bir kısım kamu görevlilerince usulsüz şekilde yürütüldüğü belirtilen soruşturmalara ilişkin mail içerikleri hakkında başlatılan inceleme Arıboğan'a aktarıldı. Arıboğan, müşteki Mehmet Şekip Mosturoğlu ile TFF'de birlikte görev yaptıkları döneme dayanan bir tanışıklıkları olduğunu belirterek, "Mail içeriklerinin Şekip Bey'e kim tarafından ve neden gönderildiğini bilmiyorum." dedi.

06 Eylül 2011 tarihinde "Fenerbahçe" konulu bir elektronik postaya ilişkin soruya Arıboğan, "Söz konusu mail bana gelmiştir, doğrudur. Mailin konusu Fenerbahçe'nin CAS'ta TFF'ye ve UEFA'ya karşı açtığı dava ile ilgilidir." yanıtını verdi.

Arıboğan, 3 Temmuz sürecine ilişkin olarak ifadesinde şu değerlendirmelerde bulundu:

"3 Temmuz süreci başladıktan sonra Ağustos ayı içerisinde UEFA'dan bir yazı TFF'ye geldi. Bu yazıda Fenerbahçe'nin şampiyonlar liginden çekilmesini, bu kararı bizzat Fenerbahçe'nin almasını, Fenerbahçe almazsa TFF'nin bu kararı almasını, aksi halde milli takımlar ve kulüpler düzeyinde Türk Futboluna ağır yaptırımların geleceğini, bir iki paragrafta da daha önce uyguladıkları ülkelerden örnek vererek gösterdiklerini gördük. Bunun üzerine Fenerbahçe Spor Kulübü'nden yöneticileri çağırdık. Ali Koç ve Nihat Özdemir geldiler. Kendilerine gösterdik. Bu kararı alacaklarını söyleyip gittiler. Daha sonra Fenerbahçe böyle bir karar almadı. Daha sonra biz TFF olarak bu kararı aldık. Türk futbolunu korumak zorundaydık."

FETÖ hükümlüsü Baransu'yu şahsen tanımadığını savunan Arıboğan, kendisini yalnızca gazeteci olarak bildiğini, yüz yüze ya da telefonla görüştüğünü hatırlamadığını ileri sürdü.

Baransu ile 101 kez telefon irtibatı tespit edilmesine ilişkin soruya Arıboğan, "Ben bu görüşmelerin hiçbirini hatırlamıyorum. Böyle bir görüşme yapacak ilişkim kendisiyle olmamıştır. Kendisiyle ilişkim olduğuna dair suçlamaları reddediyorum." yanıtını verdi.

Arıboğan'a, 10 Ocak 2013'te Baransu'ya gönderildiği belirtilen "Mehmetcim yönetim kurulu toplantısındayım, arayacağım." mesajı da soruldu. Arıboğan, bu mesaja ilişkin de "Dediğim gibi hatırlamıyorum." dedi.

Aziz Yıldırım'ın ifade tutanağı taslağının nasıl ele geçirildiği sorusuna ise Arıboğan, "Aziz Yıldırım'ın ifade tutanağı taslağının nasıl ele geçirildiğini bilmiyorum." ifadeleriyle yanıt verdi.

Soruşturma kapsamında, şike sürecinin başlamasının ardından dönemin savcısı ve emniyet mensuplarıyla irtibat kurulup kurulmadığı da Arıboğan'a soruldu. Arıboğan, 4 Temmuz'da savcılık ve emniyete davet edildiklerini, dönemin savcısı Mehmet Berk'in soruşturmanın gizli olduğunu belirterek bilgi ve belge paylaşmadığını, aylar sonra gizliliğin kaldırılmasıyla evrakların federasyona gönderildiğini söyledi.