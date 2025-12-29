PODCAST CANLI YAYIN

Tekdağ merkezli narko skandallar zinciri! Eski Habertürk yöneticisi Veyis Ateş ve Taner Çağlı adliyeye sevk edildi

Habertürk'te Kenan Tekdağ döneminde ve onun organizesinde kurulan narko-sapkınlık ağı genişliyor. Gözaltına alınan eski Habertürk yöneticisi Veyis Ateş, Taner Çağlı ve Mustafa Karataş adliyeye sevk edildi. Taner Çağlı, uyuşturucu ve grup seks partileriyle gündeme gelen Mehmet Akif Ersoy'a yakınlığıyla bilinen bir isim.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Tekdağ merkezli narko skandallar zinciri! Eski Habertürk yöneticisi Veyis Ateş ve Taner Çağlı adliyeye sevk edildi

Türkiye günlerdir Habertürk merkezli narko-sapkınlık ağına şahitlik ediyor.

Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rümeysa Cebeci'nin tutuklandığı soruşturmada gizli tanık ifadeleri, sapkınlık ağının Kenan Tekdağ döneminde ve onun organizesinde kurulduğunu gösterdi.

Mehmet Akif Ersoy'un tutuklandığı dosyada; 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak', 'kabul etmek veya bulundurmak' ile 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak' suçlarına ilişkin inceleme sürüyor.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Bu kapsamda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince düzenlenen operasyonda, Habertürk eski Genel Müdürü Veyis Ateş ile sanal medya ünlüsü Taner Çağlı ve Mustafa Karataş gözaltına alındı.

3 isim emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TANER ÇAĞLI KAÇAMADAN ENSELENDİ

Takvim soruşturmanın detaylarına ulaştı. Veyis Ateş'in evinde gözaltına alındığı, Taner Çağlı'nın ise Viyana'ya gitmek üzereyken havalimanında yakalandığı öğrenildi. Bilindiği üzere Çağlı, Mehmet Akif Ersoy'la yakın temasta olan bir isim.

TEST YAPTIRMIŞTI

Veyis Ateş, geride bıraktığımız günlerde İstanbul Adalet Sarayı'nda ifade vermiş, ardından da uyuşturucu testi yaptırmıştı.


Habertürkteki narko sapkınlıkta yeni dalga! Veyis Ateş gözaltına alındı: Taner Çağlı Viyana’ya kaçamadan enselendiHabertürkteki narko sapkınlıkta yeni dalga! Veyis Ateş gözaltına alındı: Taner Çağlı Viyana’ya kaçamadan enselendi

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan Yalova şehitlerine taziye! "DEAŞ'la tavizsiz mücadele" mesajı: Sınır içinde ve ötesinde devam edecek
Son dakika: Yalova'da DEAŞ operasyonu sırasında polise ateş açıldı! 3 memur şehit düştü | 5 şüpheli gözaltında
D&R
Özel "CHP'de baş benim" mesajı verdi! İmamoğlu'nu yine Silivri'ye gömdü: Mansur Yavaş'ı öne atmasının altındaki plan ne?
SDG kaçtığı masanın altında kalacak! Elebaşı Abdi'nin Şam ziyareti ertelendi | Fırat'ın doğusuna entegrasyon yoksa operasyon var
Futbolda bahis soruşturmasında Erden Timur ve diğer şüpheliler adliyeye sevk edildi! İfadesi ortaya çıktı
İdefix
TOKİ 500 bin sosyal konut kuraları bugün başlıyor! İl il takvim netleşti: İşte ilk şehir ve saati
Fenerbahçe'de 7 ayrılık! İşte yeni takımları
Ünlülerin uyuşturucu ağında "After Parti tüzüğü" ortaya çıktı! 6 maddelik gizli anlaşma: Şifresiz giriş yasak
NEF üzerinden kara para aklayan Erden Timur MASAK'a takıldı!
TOKİ 500 bin konut projesinde daireler nasıl olacak? İşte 1+1, 2+1 örnek daireler ve ödeme planı
Galatasaray'dan Osimhen kararı!
Ünlülerin uyuşturucu partisinin adresi ortaya çıktı! Mahmut Uğur Ziylan'ın o villası görüntülendi
Başkan Erdoğan'ın evine konuk olduğu depremzede aile konuştu! "Devletin zirvesini yeni yuvamda ağırladım"
CANLI: Son 4 yılın en zorlu kışı geliyor! Kar ve fırtına alarmı: 60 il beyaza bürünecek
Memur ve emekli zammında son viraj! Ocak artışı için 3 formül masada
Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'den A Haber’de flaş açıklamalar: "Öldürdüyse Kervan için öldürmüş olabilir"
Valiliklerden peş peşe kar tatili haberleri geldi! Bugün hangi illerde okullar tatil edildi?
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı ilk soruda elenerek seyirciyi şaşkına çevirdi!