Tekdağ merkezli narko skandallar zinciri! Eski Habertürk yöneticisi Veyis Ateş ve Taner Çağlı adliyeye sevk edildi
Habertürk'te Kenan Tekdağ döneminde ve onun organizesinde kurulan narko-sapkınlık ağı genişliyor. Gözaltına alınan eski Habertürk yöneticisi Veyis Ateş, Taner Çağlı ve Mustafa Karataş adliyeye sevk edildi. Taner Çağlı, uyuşturucu ve grup seks partileriyle gündeme gelen Mehmet Akif Ersoy'a yakınlığıyla bilinen bir isim.
Türkiye günlerdir Habertürk merkezli narko-sapkınlık ağına şahitlik ediyor.
Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rümeysa Cebeci'nin tutuklandığı soruşturmada gizli tanık ifadeleri, sapkınlık ağının Kenan Tekdağ döneminde ve onun organizesinde kurulduğunu gösterdi.
Mehmet Akif Ersoy'un tutuklandığı dosyada; 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak', 'kabul etmek veya bulundurmak' ile 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak' suçlarına ilişkin inceleme sürüyor.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Bu kapsamda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince düzenlenen operasyonda, Habertürk eski Genel Müdürü Veyis Ateş ile sanal medya ünlüsü Taner Çağlı ve Mustafa Karataş gözaltına alındı.
3 isim emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
TANER ÇAĞLI KAÇAMADAN ENSELENDİ
Takvim soruşturmanın detaylarına ulaştı. Veyis Ateş'in evinde gözaltına alındığı, Taner Çağlı'nın ise Viyana'ya gitmek üzereyken havalimanında yakalandığı öğrenildi. Bilindiği üzere Çağlı, Mehmet Akif Ersoy'la yakın temasta olan bir isim.
TEST YAPTIRMIŞTI
Veyis Ateş, geride bıraktığımız günlerde İstanbul Adalet Sarayı'nda ifade vermiş, ardından da uyuşturucu testi yaptırmıştı.