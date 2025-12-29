PODCAST CANLI YAYIN

Bahçeli'den DEAŞ saldırısı sonrası Terörsüz Türkiye mesajı: "Hiçbir teröriste müsaade edilmeyecektir"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yalova'da terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği saldırıya ilişkin sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Saldırının yapıldığı günlere dikkat çeken Bahçeli, "“Terörsüz Türkiye” hedefiyle birlikte iç barış, güvenlik ve huzur ortamının güçlendiği bir dönemde, Siyonist-Emperyalist alçaklığın maşa örgütü, insanlığın ortak düşmanı DEAŞ terör örgütünün yeni bir kanlı provokasyonu bu sabah saatlerinde Yalova’da sahnelenmiştir." dedi. Bahçeli, "Terör musibetinin kökü her cihetten kazınacaktır" diyerek Terörsüz Türkiye mesajı verdi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bahçeli'den DEAŞ saldırısı sonrası Terörsüz Türkiye mesajı: "Hiçbir teröriste müsaade edilmeyecektir"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yalova'da terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği saldırıya ilişkin sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Saldırının yapıldığı günlere dikkat çeken Bahçeli, ""Terörsüz Türkiye" hedefiyle birlikte iç barış, güvenlik ve huzur ortamının güçlendiği bir dönemde, Siyonist-Emperyalist alçaklığın maşa örgütü, insanlığın ortak düşmanı DEAŞ terör örgütünün yeni bir kanlı provokasyonu bu sabah saatlerinde Yalova'da sahnelenmiştir." dedi.

Bahçeli'nin paylaşımı (Ekran görüntüsü)Bahçeli'nin paylaşımı (Ekran görüntüsü)

Bahçeli açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

""Terörsüz Türkiye" hedefiyle birlikte iç barış, güvenlik ve huzur ortamının güçlendiği bir dönemde, Siyonist-Emperyalist alçaklığın maşa örgütü, insanlığın ortak düşmanı DEAŞ terör örgütünün yeni bir kanlı provokasyonu bu sabah saatlerinde Yalova'da sahnelenmiştir. DEAŞ'lı teröristlere yapılan operasyon sırasında üzülerek ifade ediyorum ki, üç kahraman polis memurumuz şehit düşmüş, sekiz polis memurumuzla beraber bir bekçimiz de yaralanmıştır.

Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet; muhterem ailelerine, Emniyet Teşkilatımıza, milletimize ve ülkemize sabırlar ve başsağlığı diliyorum.

Yaralanan kahramanlarımıza sağlık, sıhhat ve acil şifalar niyaz ediyorum.

Hiçbir iç ve dış mahreçli saldırı, suikast veya sabotaj haklı davamızdan, "Terörsüz Türkiye" kararlığımızdan geri döndüremeyecektir. Özellikle kiralık katil olarak sahaya sürülen DEAŞ terör örgütünün malumu olduğumuz husumet cephesi tarafından üzerimize salınması ülkemizi ve milletimizi yıldıramayacak, milli azim ve duruşumuzu sarsamayacaktır. "Terörsüz Türkiye" hedefinin ne kadar isabetli ve tarihi bir politik tasavvur olduğu daha iyi anlaşılmıştır. DEAŞ'ın uyuyan ya da uyanık, atıl ya da hareketli terörist hücrelerinin temizlenmesi hususunda tavizsiz mücadele sürdürülecek, bu aziz vatanda hiçbir teröriste, hiçbir hain ve düşman emeline müsaade edilmeyecektir Milletimiz müsterih olsun, terör musibetinin kökü her cihetten kazınacaktır."

Son dakika: Yalovada DEAŞ operasyonu sırasında polise ateş açıldı! 3 memur şehit düştü | 5 şüpheli gözaltındaSon dakika: Yalovada DEAŞ operasyonu sırasında polise ateş açıldı! 3 memur şehit düştü | 5 şüpheli gözaltında

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan Yalova şehitlerine taziye! "DEAŞ'la tavizsiz mücadele" mesajı: Sınır içinde ve ötesinde devam edecek
Son dakika: Yalova'da DEAŞ operasyonu sırasında polise ateş açıldı! 3 memur şehit düştü | 5 şüpheli gözaltında
D&R
DEAŞ'lı teröristler saklanmak için neden Yalova'yı seçti? Uzman isim A Haber'de açıkladı: "Bilinçli bir tercih!"
Özel "CHP'de baş benim" mesajı verdi! İmamoğlu'nu yine Silivri'ye gömdü: Mansur Yavaş'ı öne atmasının altındaki plan ne?
Şehit polis Külünk'ün acı haberi Düzce'deki ailesine verildi!
İdefix
Tekdağ merkezli narko skandallar zinciri! Eski Habertürk yöneticisi Veyis Ateş ve Taner Çağlı adliyeye sevk edildi
Fenerbahçe'de 7 ayrılık! İşte yeni takımları
SDG kaçtığı masanın altında kalacak! Elebaşı Abdi'nin Şam ziyareti ertelendi | Fırat'ın doğusuna entegrasyon yoksa operasyon var
Futbolda bahis soruşturmasında Erden Timur ve diğer şüpheliler adliyeye sevk edildi! İfadesi ortaya çıktı
TOKİ 500 bin sosyal konut kuraları bugün başlıyor! İl il takvim netleşti: İşte ilk şehir ve saati
Ünlülerin uyuşturucu ağında "After Parti tüzüğü" ortaya çıktı! 6 maddelik gizli anlaşma: Şifresiz giriş yasak
Galatasaray'dan Osimhen kararı!
NEF üzerinden kara para aklayan Erden Timur MASAK'a takıldı!
TOKİ 500 bin konut projesinde daireler nasıl olacak? İşte 1+1, 2+1 örnek daireler ve ödeme planı
Ünlülerin uyuşturucu partisinin adresi ortaya çıktı! Mahmut Uğur Ziylan'ın o villası görüntülendi
Başkan Erdoğan'ın evine konuk olduğu depremzede aile konuştu! "Devletin zirvesini yeni yuvamda ağırladım"
Son 4 yılın en zorlu kışı geliyor! Kar ve fırtına alarmı: 60 il beyaza bürünecek
Memur ve emekli zammında son viraj! Ocak artışı için 3 formül masada