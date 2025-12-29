PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray'dan Osimhen kararı!

Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya ile gollere devam eden Osimhen için yeniden Barcelona ve Real Madrid iddiaları ortaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, tarihe geçecek sansasyonel bir rakam teklif edilse bile 26 yaşındaki yıldızını satmayacak.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Galatasaray'dan Osimhen kararı!
Victor Osimhen, Galatasaray için hem vazgeçilmez hem de paha biçilemez bir isim... Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı forvete İspanya'nın devleri Barcelona ve Real Madrid'in ilgisinin bulunduğu yönünde çıkan haberlere aldırış etmiyor.

27 yaşındaki futbolcunun da Cimbom'da oynamaktan mutlu olması yönetimin elini güçlendiriyor.



arı-kırmızılı idareciler, "Dünyada onun gibi bir forvet yok. Bizim için çok değerli bir futbolcu. 150 milyon euro verseler satmayız" görüşüne hakim.
Nijerya ile Afrika Uluslar Kupası'nda önceki gün Tunus ağlarını havalandırıp ilk golünü atan Osimhen'in performansı sarı-kırmızılı kulüp tarafından yakından takip ediliyor.

Nijeryalı yıldızın Galatasaray ile 2029'a kadar kontratı var. Bu arada Osimhen, 2025 yılında attığı gollerle Avrupa'da ses getirdi. 26 yaşındaki forvet, bu yıl 51 maçta 46 kez ağları sarstı ve dünyanın en büyük 20 liginde forma giyen oyuncular arasında Messi'yi geride bırakıp 4. sıraya yerleşti.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
SDG kaçtığı masanın altında kalacak! Elebaşı Abdi'nin Şam ziyareti ertelendi | Fırat'ın doğusuna entegrasyon yoksa operasyon var
Ünlülerin uyuşturucu ağında "After Parti tüzüğü" ortaya çıktı! 6 maddelik gizli anlaşma: Şifresiz giriş yasak
D&R
NEF üzerinden kara para aklayan Erden Timur MASAK'a takıldı!
TOKİ 500 bin konut projesinde daireler nasıl olacak? İşte 1+1, 2+1 örnek daireler ve ödeme planı
Son dakika: Yalova'da DEAŞ operasyonu sırasında polise ateş açıldı! 7 polis yaralandı
İdefix
Galatasaray'dan Osimhen kararı!
TOKİ 500 bin sosyal konut kuraları bugün başlıyor! İl il takvim netleşti: İşte ilk şehir ve saati
Ünlülerin uyuşturucu partisinin adresi ortaya çıktı! Mahmut Uğur Ziylan'ın o villası görüntülendi
Fenerbahçe'de 7 ayrılık! İşte yeni takımları
Başkan Erdoğan'ın evine konuk olduğu depremzede aile konuştu! "Devletin zirvesini yeni yuvamda ağırladım"
CANLI: Son 4 yılın en zorlu kışı geliyor! Kar ve fırtına alarmı: 60 il beyaza bürünecek
Memur ve emekli zammında son viraj! Ocak artışı için 3 formül masada
Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'den A Haber’de flaş açıklamalar: "Öldürdüyse Kervan için öldürmüş olabilir"
Valiliklerden peş peşe kar tatili haberleri geldi! Bugün hangi illerde okullar tatil edildi?
Entegrasyon yoksa operasyon! SDG'ye alan açmak için sahili karıştırdılar: Başrolde İsrail'in "Gazel'ini okuyan sözde Alevi şeyhi
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı ilk soruda elenerek seyirciyi şaşkına çevirdi!
Trump’tan kritik diplomasi: Önce Putin sonra Zelenskiy
Habertürk'teki narko sapkınlıkta yeni dalga! Veyis Ateş gözaltına alındı: Taner Çağlı Viyana’ya kaçamadan enselendi