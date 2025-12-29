Özel "CHP'de baş benim" mesajı verdi! İmamoğlu'nu yine Silivri'ye gömdü: Mansur Yavaş'ı öne atmasının altındaki plan ne?

İmamoğlu'nun fotoğrafı ve adı aday ofisinden kaldırıldı (Takvim.com.tr) ÖZEL ADAY OFİSİNİ KENDİ ADAYLIĞI İÇİN Mİ DİZAYN EDİYOR? Bu durum tartışmaları da beraberinde getirdi. "Özgür Özel aday ofisini kendi adaylığı için mi dizayn ediyor?" sorusu parti kulislerinde yankılandı. Silivri ekibinin huzuru kaçtı. Dahası Özel, artık İmamoğlu'nu yavaş yavaş gündemden çıkaracaklarının sinyalini de verdi. İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası başlayan mitinglerin devam edeceğini ancak bu etkinliklerin "daha fazla pozitif gündemleri" olacağını vurguladı.

Özgür Özel, Mansur Yavaş'ı sahaya sürdü: Ekrem İmamoğlu'nun yedeği değildir (Takvim.com.tr)





İMAMOĞLU'NU SİLİVRİ BETONUNA GÖMDÜ... YAVAŞ'I ÖNE ATTI



İmamoğlu'nun bir kez daha Silivri betonuna gömen Özel, sözlerinin devamında ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı sahaya sürdü.



Özel, "Ekrem İmamoğlu içerideyse bir aday bulunur" mesajı veren Özel, "Mansur Yavaş, parti, ülke ondan görev beklerse, o görevi de dört dörtlük yapabilecek potansiyele sahip. Mansur Yavaş'ın adaylığına engel olma gibi hesaplar Türkiye'yi, Anadolu'yu, dünyayı bir kez daha ayağa kaldırır. Mansur Yavaş bu milletin gönlünde çok önemli bir yerdedir, kimsenin yedeği de değildir. Ekrem İmamoğlu'nun da yedeği değildir" dedi.

MANSUR YAVAŞ: KİMSENİN YEDEĞİ OLMAM Bilindiği üzere Mansur Yavaş daha önce Özel'e "Kimsenin yedeği olmam" diyerek rest çekmiş, anketlerde Ekrem İmamoğlu'ndan önde olduğunu savunmuştu.

"BAŞ BENİM" DİYEN ÖZEL'İN YOL TEMİZLİĞİ



Özel'in CHP'de "baş benim" mesajı verip, mitinglerde İmamoğlu gündemini azaltacağını söylemesi; daha sonra Mansur Yavaş'ın adını zikretmesi bir "yol temizliği" olarak yorumlandı.