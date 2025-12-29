Özel "CHP'de baş benim" mesajı verdi! İmamoğlu'nu yine Silivri'ye gömdü: Mansur Yavaş'ı öne atmasının altındaki plan ne?
Bizans'ta oyun, CHP'de kavga bitmiyor... Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Özgür Özel arasındaki 3 başlı adaylı kavgasında tansiyon yükseldi. Özel önce aday ofisinden İmamoğlu'nun posterlerini kaldırttı sonra da "paralel genel merkez" tartışmalarına karşın "CHP'de baş benim" mesajı verdi. Mitinglerde İmamoğlu gündemi yerine "pozitif meseleler" ele alacağını ilan etti. Mansur Yavaş'ı sahaya sürüp "İmamoğlu'nun yedeği değildir" dedi. Öte yandan İmamoğlu'nu bir kez daha Silivri betonuna gömen Özel'in Yavaş'ı da Ekremcilere yıpratarak kendi adaylığına yol yaptığı kulislerde konuşuluyor.
39. Kurultayını tamamlayan ancak 38. Kurultay'daki şaibelerin getirdiği tartışmalardan bir türlü arınamayan CHP'de 3 başlı "adaylık" çekişmesi hız kesmeden devam ediyor.
Yolsuzluktan tutuklanan "Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" lideri Ekrem İmamoğlu, 'eş başkan' edasıyla partiye yön vermeye sürdürüyor.
"PARALEL GENEL MERKEZ" KRİZİ
'Gölge Kabine'nin MYK'dan ayrılıp "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" altında Ekrem İmamoğlu'na bağlanması, CHP'de "paralel genel merkez" tartışmalarını alevlendirdi.
Parti içi muhalefetten çift başlılık eleştirileri peş peşe geldi. "Özel mi genel başkan İmamoğlu mu genel başkan?" soruları soruldu.
Bu tartışmalar ve yükselen eleştirilere karşı ön almak isteyen Özgür Özel'den dikkat çeken bir çıkış geldi.
İMAMOĞLU'NUN POSTERİ KALKTI... ÖZEL'DEN "BAŞ BENİM" MESAJI
BBC Türkçe'ye konuşan Özel, MYK ve "Gölge Kabine" yapılanmasının çift başlılığa neden olmayacağını belirtip "Çünkü ikisinin de başı benim" mesajı verdi.
CHP'nin "başı benim" diyen Özel, geçtiğimiz günlerde de Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin arka planını değiştirtmiş, İmamoğlu'nun fotoğrafı ve adını fondan kaldırmıştı.
Yeni arka plana "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" yazısı ve Atatürk'ün posteri eklendi.
ÖZEL ADAY OFİSİNİ KENDİ ADAYLIĞI İÇİN Mİ DİZAYN EDİYOR?
Bu durum tartışmaları da beraberinde getirdi. "Özgür Özel aday ofisini kendi adaylığı için mi dizayn ediyor?" sorusu parti kulislerinde yankılandı. Silivri ekibinin huzuru kaçtı.
Dahası Özel, artık İmamoğlu'nu yavaş yavaş gündemden çıkaracaklarının sinyalini de verdi. İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası başlayan mitinglerin devam edeceğini ancak bu etkinliklerin "daha fazla pozitif gündemleri" olacağını vurguladı.
İMAMOĞLU'NU SİLİVRİ BETONUNA GÖMDÜ... YAVAŞ'I ÖNE ATTI
İmamoğlu'nun bir kez daha Silivri betonuna gömen Özel, sözlerinin devamında ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı sahaya sürdü.
Özel, "Ekrem İmamoğlu içerideyse bir aday bulunur" mesajı veren Özel, "Mansur Yavaş, parti, ülke ondan görev beklerse, o görevi de dört dörtlük yapabilecek potansiyele sahip. Mansur Yavaş'ın adaylığına engel olma gibi hesaplar Türkiye'yi, Anadolu'yu, dünyayı bir kez daha ayağa kaldırır. Mansur Yavaş bu milletin gönlünde çok önemli bir yerdedir, kimsenin yedeği de değildir. Ekrem İmamoğlu'nun da yedeği değildir" dedi.
MANSUR YAVAŞ: KİMSENİN YEDEĞİ OLMAM
Bilindiği üzere Mansur Yavaş daha önce Özel'e "Kimsenin yedeği olmam" diyerek rest çekmiş, anketlerde Ekrem İmamoğlu'ndan önde olduğunu savunmuştu.
"BAŞ BENİM" DİYEN ÖZEL'İN YOL TEMİZLİĞİ
Özel'in CHP'de "baş benim" mesajı verip, mitinglerde İmamoğlu gündemini azaltacağını söylemesi; daha sonra Mansur Yavaş'ın adını zikretmesi bir "yol temizliği" olarak yorumlandı.
MANSUR'U EKREMCİLERE YIPRATTIRACAK
Kulislerde "Özel, Mansur Yavaş'ı İmamoğlu'nun troll ekibine ve parti içindeki "Eko"sistem yapılanmasına yıprattırıp kendi adaylığına zemin hazırlayacak" iddiası konuşuluyor.
Ayrıca Özel, Mansur Yavaş'a açtığı adaylık yolunu "ön seçim" tümsekleriyle döşedi.
YAVAŞ'A "ÖN SEÇİM" TÜMSEĞİ
Eylül 2025'te konuya ilişkin demeç veren Özel, "Yavaş'ın adaylığı parti yetkili kurullarında tartışılır. Ama bence yeniden sandıkları kurmak ve Mansur Yavaş'ın adaylığını yine geniş bir toplumsal mutabakata dönüştürmek gerekebilir" demişti.