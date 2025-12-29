SDG kaçtığı masanın altında kalacak! Elebaşı Abdi'nin Şam ziyareti ertelendi | Fırat'ın doğusuna entegrasyon yoksa operasyon var
Suriye'de SDG için verilen süre doldu. Şam'ın 7 Aralık'ta entegrasyon için yazılı bildirimde bulunduğu; SDG'nin ise 20 Aralık'ta kabul edilemez taleplerle masadan kaçtığı ortaya çıktı. Fırat'ın doğusuna harekat hazırlıkları sürerken yine aynı oyun sahneye sürüldü. SDG'ye manevra alanı açmak isteyen İsrail destekli ayrılıkçı odaklar sahil hattını karıştırdı. Bu arada YPG, Abdi'nin Şam'a gidişinin ertelendiğini duyurdu. Ankara ve MİT de sahayı anbean takip ediyor. Başkan Erdoğan'ın kılıç uyarısı ve MSB'nin "Gerekeni yaparız" mesajı geçerliliğini koruyor.
SDG ve türevleri Suriye'nin üniter bütünlüğü ve Türkiye'nin terörsüz bölge hedefi önünde engel teşkil etmeye devam ediyor.
Elebaşı Ferhat Abdi Şahin'e 10 Mart Mutabakatı'ndaki "entegrasyon" için verilen süre saatler sonra doluyor. Ankara ve Şam'ın stratejik sabrı tükendi. Fırat kuzey ve doğusuna harekat seçeneği masada yer alırken; MİT ve TSK sahayı anbean izliyor.
YİNE AYNI OYUN: SDG'YE ALAN AÇMAK İÇİN SAHİLİ KARIŞTIRDILAR
İsrail ise Suriye'deki ayrılıkçı gruplar üzerinden SDG'ye alan açma peşinde. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın SDG ile ilgili nihai kararını açıklayacağı konuşması öncesi sahneye sözde Alevi şeyhi Gazal sürüldü.
Gazal, Alevileri ve Nusayrileri sokağa döktü. Esad rejimi artıkları provokasyonlara destek verdi. SDG'nin talebi, İsrail'in emelleri doğrultusunda "Federalizm" ve "Adem-i Merkeziyetçi Suriye" sloganları atıldı.
Tartus'taki provokatörler "Kanımız,Canımız sana feda olsun Ey İsrail" diyecek kadar ileri gitti.
Bilindiği üzere İsrail ve SDG 10 Mart Mutabakatı'ndan önce de benzeri bir oyuna girişmiş, Suriye'nin sahil kesimini Şam'a karşı kışkırtmıştı. Sözde Alevi şeyhi Gazel de YPG ile "özerklik" toplantıları yapmıştı.
Bir yandan da gözler Şam-Haseke hattındaki trafiğe çevrildi.
ŞAM İDDİALARI YALANLADI
SDG sistematik bir algı operasyonu yürütüp "Şam'la anlaşmaya varıldığını" iddia etti. Suriye Enformasyon Bakanlığı, SDG menşeili "anlaşma" iddialarını yalanladı.
Abdi'nin 27 Aralık Cumartesi günü Şam'da olduğu haberi uçuruldu. Bu da Suriye devleti tarafından yalanlandı.
SDG: ABDİ'NİN ŞAM ZİYARETİ ERTELENDİ
Algı operasyonları tutmayan SDG, Ferhat Abdi Şahin'in Şam'a yapacağı ziyaretin "teknik detaylar" nedeniyle ertelendiğini duyurdu. İlgili açıklamada, "Mazlum Abdi, Kuzey ve Doğu Suriye müzakere heyetiyle birlikte bugün, Şam'ı ziyaret edecekti. Ancak ziyaret, teknik nedenlerle ertelenmiştir. Yeni tarih, ilgili tüm tarafların mutabakatı ile daha sonra belirlenecektir" denildi.
Öte yandan Şam'ın 7 Aralık'ta SDG'ye sunduğu yazılı bildirime SDG'nin 20 Aralık'ta kabul edilemez taleplerle yanıt verdiği ortaya çıktı.
ŞAM'DAN SDG'YE YAZILI BİLDİRİM
Şam yönetimi, Rakka, Haseke ve Deyrizor vilayetlerindeki üç askeri tümenin Savunma Bakanlığı'na bağlanmasını ve talimatları da Şam'dan almasını istedi.
SINIR KAPILARI VE ENERJİ SAHALARI
Sınır kapılarının ve sınırların merkezi otoriteye devredilmesi gerektiği belirtildi. Petrol, gaz ve yeraltı kaynaklarının ilgili bakanlıklar tarafından yönetileceği SDG'ye iletildi.
SDG'nin kontrolü altındaki bölgelerdeki devlet kurumlarının Şam'daki bakanlıklara bağlanması ve fiili idari ayrılığın sona erdirilmesi gerektiği vurgulandı.
SDG'DEN KABUL EDİLEMEZ TALEPLER
SDG, Şam'dan gelen bildirimi kabul etmedi. Üç bağımsız tümen ve YPJ'nin lağvedilmeden orduya entegre edilmesini şart koştu.
Genel Kurmay'dan "temsiliyet" talep eden SDG'liler, 35 üst düzey teröristin Savunba Bakanlığı'ndaki koltuklara oturtulmasını talep etti. Buna ek olarak Suriye'nin doğusunu temsilen edecek "Savunma Bakan Yardımcısı"nın atanması önerildi.
ÖZERKLİK İSTEDİLER... SINIR KAPILARI VE PETROLÜ VERMEK İSTEMEDİLER
Sınır kapılarının ve petrol-enerji sahalarının Şam'a devredilmesi ise reddedildi. Bölgenin "adem-i merkeziyetçi" bir yapıyla yönetilmesi gerektiğini belirtti.
SDG'den gelen bu talepler Şam tarafından kesin dille reddedildi.
ANKARA TAVİZ VERMİYOR: GEREKENİ YAPARIZ
SDG'nin hükümet için müzakere edilemez ve uygulanamaz talepleri sonrası gözler sahaya çevrildi. Ankara, SDG'nin Suriye ordusuna birlik olarak değil ferdi olarak entegre olmasını savunuyor.
Suriye ordusu, SDG'nin entegre olmamasına karşın harekat hazırlıklarını sürdürüyor.
Türkiye'nin "terörsüz bölge" hedefi ve ulusal güvenliğine ters bir durum gelişmesi durumunda Ankara'nın yol haritası da hazır. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Önümüzdeki dönemde de ihtiyaç olursa gerekeni kimseye sormadan yaparız" dedi.
"KILIÇ" UYARISI HALA GEÇERLİĞİNİ KORUYOR
Başkan Erdoğan'ın "Yönünü Ankara'ya ve Şam'a dönenler kazanacak. Kıblesini şaşırıp kendilerine yeni yabancı patronlar arayanlar eninde sonunda kaybedecektir. Şunu da biliyoruz ki kılıç kınından çıkarsa kaleme ve kelama yer kalmaz" uyarısı sahada geçerliğini koruyor.