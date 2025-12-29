SDG kaçtığı masanın altında kalacak! Elebaşı Abdi'nin Şam ziyareti ertelendi | Fırat'ın doğusuna entegrasyon yoksa operasyon var

SDG: ABDİ'NİN ŞAM ZİYARETİ ERTELENDİ Algı operasyonları tutmayan SDG , Ferhat Abdi Şahin 'in Şam'a yapacağı ziyaretin "teknik detaylar" nedeniyle ertelendiğini duyurdu. İlgili açıklamada, "Mazlum Abdi, Kuzey ve Doğu Suriye müzakere heyetiyle birlikte bugün, Şam'ı ziyaret edecekti. Ancak ziyaret, teknik nedenlerle ertelenmiştir. Yeni tarih, ilgili tüm tarafların mutabakatı ile daha sonra belirlenecektir" denildi.

Öte yandan Şam'ın 7 Aralık'ta SDG 'ye sunduğu yazılı bildirime SDG'nin 20 Aralık'ta kabul edilemez taleplerle yanıt verdiği ortaya çıktı. ŞAM'DAN SDG'YE YAZILI BİLDİRİM Şam yönetimi, Rakka, Haseke ve Deyrizor vilayetlerindeki üç askeri tümenin Savunma Bakanlığı'na bağlanmasını ve talimatları da Şam'dan almasını istedi. SINIR KAPILARI VE ENERJİ SAHALARI Sınır kapılarının ve sınırların merkezi otoriteye devredilmesi gerektiği belirtildi. Petrol, gaz ve yeraltı kaynaklarının ilgili bakanlıklar tarafından yönetileceği SDG'ye iletildi. SDG'nin kontrolü altındaki bölgelerdeki devlet kurumlarının Şam'daki bakanlıklara bağlanması ve fiili idari ayrılığın sona erdirilmesi gerektiği vurgulandı.

SDG'DEN KABUL EDİLEMEZ TALEPLER SDG , Şam'dan gelen bildirimi kabul etmedi. Üç bağımsız tümen ve YPJ'nin lağvedilmeden orduya entegre edilmesini şart koştu. Genel Kurmay'dan "temsiliyet" talep eden SDG'liler, 35 üst düzey teröristin Savunba Bakanlığı'ndaki koltuklara oturtulmasını talep etti. Buna ek olarak Suriye 'nin doğusunu temsilen edecek "Savunma Bakan Yardımcısı"nın atanması önerildi. ÖZERKLİK İSTEDİLER... SINIR KAPILARI VE PETROLÜ VERMEK İSTEMEDİLER Sınır kapılarının ve petrol-enerji sahalarının Şam'a devredilmesi ise reddedildi. Bölgenin "adem-i merkeziyetçi" bir yapıyla yönetilmesi gerektiğini belirtti. SDG'den gelen bu talepler Şam tarafından kesin dille reddedildi.







ANKARA TAVİZ VERMİYOR: GEREKENİ YAPARIZ



SDG'nin hükümet için müzakere edilemez ve uygulanamaz talepleri sonrası gözler sahaya çevrildi. Ankara, SDG'nin Suriye ordusuna birlik olarak değil ferdi olarak entegre olmasını savunuyor.



Suriye ordusu, SDG'nin entegre olmamasına karşın harekat hazırlıklarını sürdürüyor.



Türkiye'nin "terörsüz bölge" hedefi ve ulusal güvenliğine ters bir durum gelişmesi durumunda Ankara'nın yol haritası da hazır. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Önümüzdeki dönemde de ihtiyaç olursa gerekeni kimseye sormadan yaparız" dedi.



"KILIÇ" UYARISI HALA GEÇERLİĞİNİ KORUYOR

Başkan Erdoğan'ın "Yönünü Ankara'ya ve Şam'a dönenler kazanacak. Kıblesini şaşırıp kendilerine yeni yabancı patronlar arayanlar eninde sonunda kaybedecektir. Şunu da biliyoruz ki kılıç kınından çıkarsa kaleme ve kelama yer kalmaz" uyarısı sahada geçerliğini koruyor.

