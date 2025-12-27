Ebru Gündeş'in ilk eşi bakın kim: Henüz 16'sında gizemli bir evlilik!

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündeme gelen Gündeş, dört kez evlendi. Şarkıcı, 2002 yılında avukat Ömer Durak ile ikinci evliliğini yaptı. 2010-2021 yılları arasında Reza Zarrab ile evli kalan Gündeş'in Alara adında bir kızı oldu. Ebru Gündeş, dördüncü eşi iş insanı Murat Özdemir'le ise Şubat 2024'te Dubai'de evlendi ancak bu çift geçen aylarda boşandı.

Henüz 16 Yaşında Gizemli Bir Evlilik

Ancak tüm bu evlilikler arasında, Gündeş'in henüz 16 yaşındayken yaptığı ilk evlilik, yıllardır bir sır gibi saklandı. Hayranlar ve medyanın merakını çeken bu gizemli eşin kim olduğu, Ebru Gündeş'in özel hayatındaki en merak uyandıran detay olarak öne çıktı.