Ebru Gündeş'in ilk eşi bakın kim: Henüz 16'sında gizemli bir evlilik!

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Ebru Gündeş'in özel hayatı yıllar boyunca merak konusu oldu. Özellikle henüz 16 yaşındayken yaptığı ilk evlilik ve eski eşinin kimliği, hayranları tarafından büyük ilgiyle araştırıldı. Bakın Gündeş'in ilk eşi kim çıktı!

12 Ekim 1974'te İstanbul'da dünyaya gelen Ebru Gündeş, müzikle tanışmadan önce konfeksiyon işçisi olarak çalışıyordu. Aile yakınlarının şarkıcı olmasını tavsiye etmesi, hayatının yönünü değiştirdi. Neşe Demirkat ile tanıştıktan sonra bir süre Emel Sayın'ın vokalistliğini üstlendi ve 1993 yılında "Tanrı Misafiri" ile profesyonel müzik hayatına adım attı.

Kariyerindeki Zirve ve Zorluklar

İlk albümün ardından hızla ikinci albüm "Tatlı Bela" geldi. 1999 yılında yayınladığı "Dön Ne Olur" adlı 6. albümünün tanıtımında basın mensupları önünde beyin kanaması geçirerek büyük bir korku yaşattı.

Uzun bir tedavi ve dinlenme sürecinin ardından sahnelere geri döndü ve ilk konserini 11 Mart 2000 gecesi verdi. Konserinin gelirini sağlık kuruluşlarına bağışlayarak hayranlarını bir kez daha büyüledi.

Dört Evlilik, Bir Kız Çocuğu

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündeme gelen Gündeş, dört kez evlendi. Şarkıcı, 2002 yılında avukat Ömer Durak ile ikinci evliliğini yaptı. 2010-2021 yılları arasında Reza Zarrab ile evli kalan Gündeş'in Alara adında bir kızı oldu. Ebru Gündeş, dördüncü eşi iş insanı Murat Özdemir'le ise Şubat 2024'te Dubai'de evlendi ancak bu çift geçen aylarda boşandı.

Henüz 16 Yaşında Gizemli Bir Evlilik

Ancak tüm bu evlilikler arasında, Gündeş'in henüz 16 yaşındayken yaptığı ilk evlilik, yıllardır bir sır gibi saklandı. Hayranlar ve medyanın merakını çeken bu gizemli eşin kim olduğu, Ebru Gündeş'in özel hayatındaki en merak uyandıran detay olarak öne çıktı.

İşte Ebru Gündeş başta olmak üzere ünlü isimlerin eski aşkları...

Hande Yener

Hande Yener ve Kadir Doğulu

Yılmaz Erdoğan

Yılmaz Erdoğan ve Belçim Bilgin

İbrahim Çelikkol

İbrahim Çelikkol ve eski eşi Mihre Mutlu

İbrahim Çelikkol ve eski eşi Mihre Mutlu

Görkem Sevindik

Görkem Sevindik ve Kübra Siyahdemir

Ebru Gündeş

Ebru Gündeş ve Hamdi Vardar

Ebru Gündeş, 1990-1993 yılları arası Hamdi Vardar ile evli kaldı.

Danilo Zanna

Danilo Zanna'nın eski eşi Tuğçe Demirbilek ve oğlu Tibet

Danilo Zanna ve eski eşi Tuğçe Demirbilek

Emre Aşık

Emre Aşık ve Aysun Kayacı

Ceren Benderlioğlu

Ceren Benderlioğlu ve Devrim Saltoğlu

Seda Türkmen

Seda Türkmen ve Bora Akkaş

Seda Türkmen ve Bora Akkaş

Tolga Güleç

Tolga Güleç ve Yeliz Şar

Tolga Tekin

Tolga Tekin ve Zeynep Koltuk

2013-2014 yılları arasında evli kalan ikili, Bizim Evin Halleri dizisinde birlikte rol aldı.

Tolga Tekin ve Zeynep Koltuk

Demet Özdemir

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç

Çağatay Ulusoy

Çağatay Ulusoy ve Serenay Sarıkaya

