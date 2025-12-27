Ebru Gündeş'in ilk eşi bakın kim: Henüz 16'sında gizemli bir evlilik!
Türk müziğinin sevilen isimlerinden Ebru Gündeş'in özel hayatı yıllar boyunca merak konusu oldu. Özellikle henüz 16 yaşındayken yaptığı ilk evlilik ve eski eşinin kimliği, hayranları tarafından büyük ilgiyle araştırıldı. Bakın Gündeş'in ilk eşi kim çıktı!
12 Ekim 1974'te İstanbul'da dünyaya gelen Ebru Gündeş, müzikle tanışmadan önce konfeksiyon işçisi olarak çalışıyordu. Aile yakınlarının şarkıcı olmasını tavsiye etmesi, hayatının yönünü değiştirdi. Neşe Demirkat ile tanıştıktan sonra bir süre Emel Sayın'ın vokalistliğini üstlendi ve 1993 yılında "Tanrı Misafiri" ile profesyonel müzik hayatına adım attı.
Kariyerindeki Zirve ve Zorluklar
İlk albümün ardından hızla ikinci albüm "Tatlı Bela" geldi. 1999 yılında yayınladığı "Dön Ne Olur" adlı 6. albümünün tanıtımında basın mensupları önünde beyin kanaması geçirerek büyük bir korku yaşattı.
Uzun bir tedavi ve dinlenme sürecinin ardından sahnelere geri döndü ve ilk konserini 11 Mart 2000 gecesi verdi. Konserinin gelirini sağlık kuruluşlarına bağışlayarak hayranlarını bir kez daha büyüledi.
Dört Evlilik, Bir Kız Çocuğu
Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündeme gelen Gündeş, dört kez evlendi. Şarkıcı, 2002 yılında avukat Ömer Durak ile ikinci evliliğini yaptı. 2010-2021 yılları arasında Reza Zarrab ile evli kalan Gündeş'in Alara adında bir kızı oldu. Ebru Gündeş, dördüncü eşi iş insanı Murat Özdemir'le ise Şubat 2024'te Dubai'de evlendi ancak bu çift geçen aylarda boşandı.
Henüz 16 Yaşında Gizemli Bir Evlilik
Ancak tüm bu evlilikler arasında, Gündeş'in henüz 16 yaşındayken yaptığı ilk evlilik, yıllardır bir sır gibi saklandı. Hayranlar ve medyanın merakını çeken bu gizemli eşin kim olduğu, Ebru Gündeş'in özel hayatındaki en merak uyandıran detay olarak öne çıktı.
