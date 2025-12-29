Son dakika: Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud 30 Aralık’ta Türkiye’ye geliyor

Türkiye, katil İsrail'in Afrika Boynuzu'nda tansiyonu yükselten adımlarına karşı diplomatik ağırlığını devreye sokarken, Somali Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 30 Aralık 2025'te Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Somali Cumhurbaşkanı Mahmud Türkiye’ye geliyor!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, ziyarette gerçekleştirilecek görüşmelerde Türkiye ile Somali arasındaki ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınacağı, iş birliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımların değerlendirileceği belirtildi. Görüşmelerde ayrıca Somali'nin terörle mücadelesindeki son durum, Somali Federal Hükümeti'nin ulusal birliği güçlendirmeye yönelik adımları ile bölgesel gelişmelerin de gündeme geleceği kaydedildi.

TERÖRLE MÜCADELE VURGUSU

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Somali Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 30 Aralık 2025 tarihinde ülkemizi ziyaret edecektir. Görüşmelerde, ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek; terörle mücadele, ulusal birlik ve bölgesel gelişmeler ele alınacaktır." ifadelerini kullandı.

SİYONİST PLANA DİPLOMASİ DUVARI

Türkiye'nin bu daveti, İsrail'in Afrika Boynuzu'nda gerilimi tırmandıran adımlarının gündeme geldiği bir döneme denk geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Somali'den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan eden Somaliland'ı "bağımsız bir ülke" olarak tanıma kararı alması bölgede tepkilere yol açtı. İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun Dışişleri Bakanı Gideon Saar ve Somaliland'ın sözde Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullahi ile karşılıklı "tanıma belgesini" imzaladığı duyurulmuştu.

İsrail tarafı, bu adımı Kızıldeniz güvenliğiyle ilişkilendirirken, Bab el-Mandeb Boğazı'na yakınlığı nedeniyle Somaliland kıyı şeridine askeri ve gözetleme unsurları konuşlandırılabileceğine dair iddialar uluslararası kamuoyunda endişe yarattı. Ayrıca İsrail'in Filistinlileri üçüncü ülkelere yerleştirme planları kapsamında Somaliland'ın olası adreslerden biri olabileceğine yönelik tartışmalar da yeniden alevlendi.

TÜRKİYE'DEN SOMALİ'YE AÇIK DESTEEK

Öte yandan Türkiye, Etiyopya–Somali hattında tırmanan krizi düşürmek için yürüttüğü Ankara Süreci kapsamında tarafları bir araya getirmiş, Başkan Erdoğan'ın ev sahipliğinde 11 Aralık'ta Ankara'da gerçekleştirilen görüşmelerde sorunun çözümüne yönelik mutabakata varılmıştı. Diplomatik kaynaklar, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud'un Türkiye ziyaretiyle birlikte Ankara'nın Somali'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğine verdiği desteğin bir kez daha güçlü şekilde teyit edileceğine işaret ediyor.