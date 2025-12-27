PODCAST CANLI YAYIN

Bergüzar Korel’in İstanbul ve Londra’daki şık evleri hayran bırakıyor

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, hem İstanbul hem de Londra'daki evleriyle takipçilerinin ilgisini topluyor. Ev dekorasyonunda modern ve şık detaylar tercih eden Korel'in yaşam alanları merak uyandırıyor.

Halit Ergenç ile evliliğinden üç çocuk sahibi olan Bergüzar Korel, özel hayatını ve ev yaşamını sosyal medyada sıkça paylaşıyor.

Geçtiğimiz aylarda evinin salonunu yenileyen Korel, paylaşımında "Yeniliğe açılmak ve sonuç mükemmel!" notunu düşerek, kahve ve bej tonlarının hâkim olduğu salonunun sade ve huzurlu atmosferini takipçileriyle paylaştı.

Giyinme Odasında Yeni Başlangıç

Uzun süredir ertelediği giyinme odasının dolaplarını yenileyen ünlü oyuncu, odanın dağınık halini "Yıllardır ertelediğim odanın dolaplarını yaptırdım" sözleriyle sosyal medyada paylaştı.

Bu hamle, takipçileri arasında hem merak uyandırdı hem de Korel'in yaşam alanındaki özen ve estetiğe dair ipuçları verdi.

Londra'daki Dubleks Ev ve Türkiye'den Seçilen Detaylar

Bergüzar Korel, yılın belirli dönemlerini Londra'da geçiriyor ve oradaki dubleks evini de sosyal medyada takipçileriyle buluşturuyor.

Evde kullanılan malzemeleri Türkiye'den seçtiğini paylaşan ünlü oyuncu, taşınma sürecinde yaşadığı en büyük sorunu taharet musluğu olarak anlatmış ve bu problemi bir Türk firmasıyla çözmüş.

Evleriyle Hayran Bırakan Bergüzar Korel

Hem İstanbul'daki hem de Londra'daki evlerinde modern ve şık detaylar tercih eden Korel, yaşam alanlarını takipçilerine göstererek ilham veriyor.

Evinin her köşesinde dikkatle seçilmiş aksesuarlar, estetik ve konforu bir araya getiriyor. Bu paylaşımlar, Bergüzar Korel'in yaşam tarzına merak uyandıran bir pencere açıyor.

İşte Bergüzar Korel'in evlerinden kareler...

İŞTE YENİ SALONU!

Ünlü oyuncu, İstanbul'daki evinin salonunu geçen aylarda yeniledi.

Korel'in tercih ettiği soft renkler dikkat çekti.

Kahve ve bej renklerin hakim olduğu oda için "Sade ve şık", "Çok huzurlu görünüyor" yorumları yapıldı.

Odaya yerleştirilen aksesuarlar da büyük beğeni topladı.

Paylaşımda ünlü oyuncunun sevimli dostu da dikkat çekti.

Londra'da Bambaşka Bir Dünya!

Yılın belli zamanlarını ailesiyle birlikte Londra'da geçiren Korel, sosyal medya hesabında oradaki evinden de paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

Londra'da dubleks bir evde yaşayan ünlü oyuncu, yaptığı paylaşımlarda evinin malzemelerini Türkiye'den seçtiğini dile getirdi.

3 çocuk annesi Korel, taşınma sürecini de tüm samimiyetiyle takipçileriyle paylaştı.

Oyuncu, o dönem en büyük problemin taharet musluğu olduğunu dile getirdi. Korel, bu sorunu bir Türk firmasıyla çözdü.

Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in Londra'daki evinde kareler...

Bergüzar Korel, Londra'dayken İstanbul'daki evine olan özlemini de bu paylaşımla dile getirmişti.

