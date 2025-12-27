Bergüzar Korel’in İstanbul ve Londra’daki şık evleri hayran bırakıyor

Bu hamle, takipçileri arasında hem merak uyandırdı hem de Korel'in yaşam alanındaki özen ve estetiğe dair ipuçları verdi.

Londra'daki Dubleks Ev ve Türkiye'den Seçilen Detaylar Bergüzar Korel, yılın belirli dönemlerini Londra'da geçiriyor ve oradaki dubleks evini de sosyal medyada takipçileriyle buluşturuyor. Evde kullanılan malzemeleri Türkiye'den seçtiğini paylaşan ünlü oyuncu, taşınma sürecinde yaşadığı en büyük sorunu taharet musluğu olarak anlatmış ve bu problemi bir Türk firmasıyla çözmüş.

Evleriyle Hayran Bırakan Bergüzar Korel Hem İstanbul'daki hem de Londra'daki evlerinde modern ve şık detaylar tercih eden Korel, yaşam alanlarını takipçilerine göstererek ilham veriyor.

Evinin her köşesinde dikkatle seçilmiş aksesuarlar, estetik ve konforu bir araya getiriyor. Bu paylaşımlar, Bergüzar Korel'in yaşam tarzına merak uyandıran bir pencere açıyor.