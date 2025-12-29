Filistin'de İsrail'e karşı yürütülen silahlı mücadelenin simge isimlerinden, İzzeddin el-Kassam Tugayları Askeri Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin şehit olduğu duyuruldu. Hamas, yeni sözcünün yer aldığı bir video paylaşarak, Ebu Ubeyde'nin "ümmetin sesi" olarak şehadet makamına ulaştığını açıkladı.

Hamas'ın, silahlı kanadı "İzzeddin el-Kassam Tugayları"nın sözcüsü Ebu Ubeyde ile Gazze'deki Hamas lideri Muhammed Sinwar'ın, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında bu yılın başlarında hayatını kaybettiğini doğruladı.

Kassam Tugayları tarafından pazartesi günü yapılan açıklamada, iki ismin de katil İsrail'in Gazze'de yürüttüğü saldırılar sırasında şehit edildiği belirtildi. İsrail ordusu, mayıs ayında eski Hamas lideri Yahya Sinwar'ın kardeşi Muhammed Sinwar'ı ın şehit edildiğini açıklamış, yaklaşık üç ay sonra ise Ebu Ubeyde'nin de şehit edildiğini duyurmuştu.

Ebu Ubeyde'nin son açıklamasını, İsrail'in Gazze kentine yönelik yeni bir askeri saldırının ilk aşamalarını başlattığı, yüzlerce konutun yıkıldığı ve Filistinlilerin kitlesel olarak yerinden edildiği eylül ayı başlarında yaptığı kaydedildi.

Gazze'de Hamas'ın en bilinen ve etkili seslerinden biri olan Ebu Ubeyde, bu yılın başlarında İsrail'in tek taraflı olarak bozduğu kısa süreli ateşkes sürecinde, sahadaki askeri gelişmeler, ateşkes ihlalleri ve İsrail ile Filistinli esirler arasındaki takas anlaşmalarına ilişkin düzenli açıklamalarda bulunmuştu.

Muhammed Sinwar ve Ebu Ubeyde, son iki yıl içinde İsrail tarafından şehit edildiği doğrulanan Hamas temsilcilerinin son üyeleri arasında yer aldı. Bu süreçte şehit edildiği bildirilen diğer isimler arasında Hamas'ın siyasi liderlerinden Yahya Sinwar, Kassam Tugayları'nın 1990'lı yıllardaki kurucularından askeri komutan Muhammed Deif ile İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan siyasi lider İsmail Haniye bulunuyor.