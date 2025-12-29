PODCAST CANLI YAYIN

Son dakika: Narin cinayetinde dikkat çeken gelişme: Nevzat Bahtiyar yeniden yargılanacak

Diyarbakır’da Narin Güran cinayetine ilişkin davada itirafçı Nevzat Bahtiyar hakkında verilen karar Yargıtay tarafından bozuldu. Cinayete ilişkin amca, anne ve ağabey hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları onanırken, Bahtiyar’ın öldürmeye yardım suçundan yeniden yargılanmasına hükmedildi.

