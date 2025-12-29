Son dakika: Narin cinayetinde dikkat çeken gelişme: Nevzat Bahtiyar yeniden yargılanacak
Diyarbakır’da Narin Güran cinayetine ilişkin davada itirafçı Nevzat Bahtiyar hakkında verilen karar Yargıtay tarafından bozuldu. Cinayete ilişkin amca, anne ve ağabey hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları onanırken, Bahtiyar’ın öldürmeye yardım suçundan yeniden yargılanmasına hükmedildi.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Diyarbakır'da Narin Güran cinayetinde itirafçı olan Nevzat Bahtiyar hakkındaki karar bozuldu. Cinayette amca, anne ve ağabey hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından onanırken itirafçı olan Nevzat Bahtiyar öldürmeye yardım etmek suçundan yargılanacak.
Detaylar geliyor...