Son dakika: Narin cinayetinde dikkat çeken gelişme: Nevzat Bahtiyar yeniden yargılanacak

Diyarbakır'da Narin Güran cinayetinde itirafçı olan Nevzat Bahtiyar hakkındaki karar bozuldu. Cinayette amca, anne ve ağabey hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından onanırken itirafçı olan Nevzat Bahtiyar öldürmeye yardım etmek suçundan yargılanacak.

Detaylar geliyor...