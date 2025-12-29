PODCAST CANLI YAYIN

Son dakika: Ukrayna'dan Putin'in konutuna saldırı girişimi! Rusya'da "karşılık vereceğiz" açıklaması

Ukrayna, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Novgorod bölgesindeki konutuna saldırı girişiminde bulundu. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya'nın buna karşılık vereceğini ve müzakerelerdeki tutumunu değiştireceğini açıkladı.

