Son dakika: Ukrayna'dan Putin'in konutuna saldırı girişimi! Rusya'da "karşılık vereceğiz" açıklaması
Ukrayna, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Novgorod bölgesindeki konutuna saldırı girişiminde bulundu. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya'nın buna karşılık vereceğini ve müzakerelerdeki tutumunu değiştireceğini açıkladı.
