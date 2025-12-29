DEAŞ'lı teröristler saklanmak için neden Yalova'yı seçti? Uzman isim A Haber'de açıkladı: "Bilinçli bir tercih!"
Yalova’da bu sabah gerçekleştirilen DEAŞ operasyonunda teröristlerin hain saldırısında 3 kahraman polisimiz şehit düştü. Operasyonun yapıldığı o hücre evini ilk kez A Haber görüntülerken teröristlerin saklanmak için neden Yalova'yı saklanmak için seçtiğine ilişkin ise Terör ve Güvenlik Uzmanı Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe önemli değerlendirmeler yaptı. Yalova lokasyonunun İstanbul'a olan yakınlığı dikkate alındığında tesadüf olmadığını vurgulayan Gökçe yılbaşında gerçekleştirilebilecek bir eylem bahanesiyle DEAŞ'ın asıl amacının Suriye konusunda Türkiye'ye mesaj vermek olduğunu söyledi.
Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda teröristler 3 polisimizi hain saldırıda şehit etti. İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı detaylar ve uzman değerlendirmeleri, Yalova'daki hücrenin yalnızca yerel bir yapılanma değil, İstanbul merkezli olası büyük bir saldırının lojistik ayağı olabileceğini ortaya koydu.
GECE SAATLERİNDE BAŞLAYAN ÇATIŞMA SABAHA KADAR SÜRDÜ
Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Elmalık köyünde bir adrese saat 02.00 sıralarında operasyon düzenledi. DEAŞ'lı teröristlerin polislere ateş açmasıyla başlayan çatışma, sabah 09.40'a kadar sürdü. Çatışmada 3 polisimiz şehit olurken, 8 polis ve 1 bekçi yaralandı. Operasyonda 6 DEAŞ'lı terörist ölü olarak ele geçirildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, teröristlerin bulunduğu evde kadınlar ve çocuklar olması nedeniyle operasyonun büyük bir hassasiyetle yürütüldüğünü, adreste bulunan 5 kadın ve 6 çocuğun sağ olarak tahliye edildiğini açıkladı.
A HABER DEAŞLI TERÖRİSTLERİN HÜCRE EVİNİ GÖRÜNTÜLEDİ
Yalova'daki DEAŞ operasyonu sonrasında bölgeden yayınlarını sürdüren A Haber ekipleri DEAŞ üyelerinin saklandığı hücre evini görüntüledi.Yalova'da DEAŞ dehşeti: A Haber terör yuvasını görüntüledi! İşte o ev
"YALOVA, METROPOLE YAKIN AMA SAKLANMAYA ELVERİŞLİ"
A Haber yayınında değerlendirmelerde bulunan Terör ve Güvenlik Uzmanı Ali Fuat Gökçe, operasyonun yapıldığı yerin tesadüf olmadığını vurguladı.
Gökçe Yalova'nın şehirden uzak ancak İstanbul'a son derece yakın konumuyla DEAŞ üyelerinin saklanması kritik bir nokta olduğunu söyleyerek şu değerlendirmeleri yaptı:
Yalova, metropole çok yakın ama gözlerden ırak bir bölge. İstanbul gibi Türkiye'nin finans ve sembolik merkezinde yapılabilecek bir eylem için silah ve mühimmat sevkiyatını kolaylaştıran bir konum. Normal bir aile görüntüsü vererek iki katlı bir evde barınmaları tipik bir DEAŞ örgütlenmesidir
"AİLE GÖRÜNTÜSÜYLE KAMUFLE OLDULAR"
Gökçe, DEAŞ'ın klasik yöntemlerinden birinin "uyuyan hücre" modeli olduğunu belirterek, örgüt mensuplarının aile gibi görünerek güvenlik güçlerinin hassasiyetini istismar etmeye çalıştığını söyledi. Çatışmanın bu kadar uzun sürmesinin de bu zihniyetle bağlantılı olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
"Kendi sözde ailelerini siper edebilecek kadar gözü dönmüş bir örgütten bahsediyoruz. Kadınları ve çocukları evde tutmaları, operasyonun uzamasına neden oldu."
"YENİ YIL BAHANESİYLE ASIL HEDEF SURİYE POLİTİKASI"
Operasyonun zamanlamasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gökçe, saldırının yalnızca yeni yıl dönemine yönelik bir eylem hazırlığında oldukları olarak görülmemesi gerektiğini belirtti. Asıl hedefin, Türkiye'nin Suriye'de izlediği politikalara karşı bir baskı oluşturmak olduğunu söyleyerek şu değerlendirmeleri yaptı:
Yeni yıl motifi bir bahanedir. Esas mesele, Suriye'de SDG'nin entegrasyonu ve Türkiye'nin bu yapıya karşı net tutumudur. DEAŞ, PKK, SDG gibi örgütler uluslararası terör yapılanmalarıdır. Farklı ülkeler tarafından dönemsel olarak kullanılabilen araçlardır. Burada amaç, Türkiye'nin dikkatini dağıtmak ve içeride kaotik bir ortam oluşturma mesajı vermektir
"EĞİTİMLİ VE OPERASYONA HAZIR BİR YAPI"
Gökçe, teröristlerin operasyon anında gösterdiği direnişin, önceden hazırlıklı olduklarını ortaya koyduğunu da belirtti. Helikopterlerin havadan görüntü almasını engellemek için evi yakmaya çalışmaları gibi hamlelerin, örgütsel eğitim aldıklarının göstergesi olduğunu vurguladı.