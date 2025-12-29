PODCAST CANLI YAYIN

Son dakika: Yalova'da DEAŞ operasyonu sırasında polise ateş açıldı! 3 memur şehit düştü

Son dakika... Yalova'da polis ekipleri tarafından yapılan DEAŞ operasyonu sırasında şüphelilerin polise ateş açması sonucu çatışma çıktı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonda 3 polisin şehit düştüğünü teröristlerin ölü olarak ele geçirildiğini açıkladı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Son dakika: Yalova'da DEAŞ operasyonu sırasında polise ateş açıldı! 3 memur şehit düştü

Yalova'da polis ekipleri tarafından yapılan DEAŞ operasyonu sırasında şüphelilerin polise ateş açması sonucu çatışma çıktı.

Yalova'daki DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı!

3 POLİS ŞEHİT DÜŞTÜ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonda 3 polisin şehit düştüğünü teröristlerin ölü olarak ele geçirildiğini açıkladı.


Bakan Yerlikaya'nın açıklamaları:

İnancımızı istismar ederek şiddeti meşrulaştırmaya çalışan, milletimizin huzurunu ve kamu düzenini hedef alan terör yapılanmalarına karşı mücadelemiz, dün olduğu gibi bugün de kararlılıkla sürmektedir. Bu kapsamda; son bir ay içerisinde, DEAŞ Terör Örgütüne yönelik yürütülen operasyonlarda 138 şüpheli tutuklanmış, 97 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uygulanmıştır. Bu kararlılığın bir devamı olarak; bu sabah, 15 ilimizde, 108 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir.

Değerli Basın Mensupları,bu operasyonlardan biri de bu sabah saat 02.00'da Yalova'da gerçekleşmiştir. İsmet Paşa Mahallesi, Seher sokak'ta bulunan bir adrese düzenlenen operasyon sırasında, DEAŞ'lı teröristler tarafından kahraman polislerimize ateş açılmıştır.

Bu hain saldırı sonucunda maalesef 3 kahraman polisimiz şehit olmuştur. Saldırıda 8 polisimiz ve 1 bekçimiz de yaralanmıştır.

Teröristlerin bulunduğu evde kadınlar ve çocukların olması nedeniyle operasyon büyük bir hassasiyetle yürütülmüştür.

Olay yeri (AA)Olay yeri (AA)

Adreste bulunan 5 kadın ve 6 çocuk sağ olarak tahliye edilmiştir.

Çıkan çatışmada 6 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir. Bu teröristler Türk vatandaşıdır.

Operasyon saat 09.40'da tamamlanmıştır.

Bu topraklarda huzur ve güvenliğimizi hedef alanlar, karşılarında daima cesareti ve fedakârlığıyla destan yazan güvenlik güçlerimizi bulmaktadır.

Şehitlerimiz, aziz milletimizin huzur ve güvenliği için canlarını ortaya koymuşlardır. Onlar, görevini yaparken şehadete yürüyen kahramanlarımızdır.

Şehit polislerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, emniyet teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum.

Şehitlerimizin makamları âli olsun. Tedavileri devam eden yaralı polislerimize ve bekçimize acil şifalar diliyorum.

Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon (AA)Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon (AA)

OPERASYON SAAT 02.00 SIRALARINDA DÜZENLENDİ

Yalova'da polisinin DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonun bazı ayrıntıları ortaya çıktı.

Yalova'da DEAŞ operasyonu!

Güvenlik güçlerinin yaptığı çalışmanın ardından polis ekipleri merkeze yaklaşık 9 kilometre uzaklıktaki Elmalık köyünde belirlenen adrese operasyonu gerçekleştirdi.

Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon (AA)Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon (AA)

Evden ateş açılmasıyla çatışma yaşandı. Evin çevresi polis ekipleri tarafından çevrilirken, bölgeden zaman zaman silah sesleri duyuldu.

Ekipler bölgede (AA)Ekipler bölgede (AA)

Bursa'dan da takviye özel harekat ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler bölgede (AA)Ekipler bölgede (AA)

ÇATIŞMANIN OLDUĞU BÖLGEDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyon nedeniyle Yalova Valiliği bölgede bulunan 5 okulda bugün eğitime ara verildiğini duyurdu.

Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon (AA)Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon (AA)

Doğal gaz ve elektriklerin kesildiği çatışma bölgesine sivil vatandaşların ve araçların girmesine izin verilmedi.

Yaralılar hastanede (İHA)Yaralılar hastanede (İHA)

RTÜK'TEN GEÇİCİ YAYIN YASAĞI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Yalova'da polis tarafından düzenlenen DEAŞ operasyonu ile ilgili açıklama yaptı. 7 polisin yaralandığı olay ile ilgili yapılan açıklamada, "Yalova ilimizde terör örgütü DAEŞ'e yönelik yürütülen operasyon kapsamında meydana gelen olayla ilgili olarak geçici yayın yasağı getirilmiştir. Bu kapsamda; süreçle ilgili resmi makamlarca yapılacak açıklamalar dışında yayın yapılmaması önem arz etmektedir. Medya hizmet sağlayıcı kuruluşların, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sorumlu yayıncılık anlayışıyla hareket etmeleri gerekmektedir" denildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
SDG kaçtığı masanın altında kalacak! Elebaşı Abdi'nin Şam ziyareti ertelendi | Fırat'ın doğusuna entegrasyon yoksa operasyon var
Ünlülerin uyuşturucu ağında "After Parti tüzüğü" ortaya çıktı! 6 maddelik gizli anlaşma: Şifresiz giriş yasak
D&R
NEF üzerinden kara para aklayan Erden Timur MASAK'a takıldı!
TOKİ 500 bin konut projesinde daireler nasıl olacak? İşte 1+1, 2+1 örnek daireler ve ödeme planı
Fenerbahçe'de 7 ayrılık! İşte yeni takımları
İdefix
Son dakika: Yalova'da DEAŞ operasyonu sırasında polise ateş açıldı! 3 memur şehit düştü
Galatasaray'dan Osimhen kararı!
TOKİ 500 bin sosyal konut kuraları bugün başlıyor! İl il takvim netleşti: İşte ilk şehir ve saati
Ünlülerin uyuşturucu partisinin adresi ortaya çıktı! Mahmut Uğur Ziylan'ın o villası görüntülendi
Başkan Erdoğan'ın evine konuk olduğu depremzede aile konuştu! "Devletin zirvesini yeni yuvamda ağırladım"
CANLI: Son 4 yılın en zorlu kışı geliyor! Kar ve fırtına alarmı: 60 il beyaza bürünecek
Memur ve emekli zammında son viraj! Ocak artışı için 3 formül masada
Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'den A Haber’de flaş açıklamalar: "Öldürdüyse Kervan için öldürmüş olabilir"
Valiliklerden peş peşe kar tatili haberleri geldi! Bugün hangi illerde okullar tatil edildi?
Entegrasyon yoksa operasyon! SDG'ye alan açmak için sahili karıştırdılar: Başrolde İsrail'in "Gazel'ini okuyan sözde Alevi şeyhi
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı ilk soruda elenerek seyirciyi şaşkına çevirdi!
Trump’tan kritik diplomasi: Önce Putin sonra Zelenskiy
Habertürk'teki narko sapkınlıkta yeni dalga! Veyis Ateş gözaltına alındı: Taner Çağlı Viyana’ya kaçamadan enselendi