Son dakika: Yalova'da DEAŞ operasyonu sırasında polise ateş açıldı! 3 memur şehit düştü

Yalova'da polis ekipleri tarafından yapılan DEAŞ operasyonu sırasında şüphelilerin polise ateş açması sonucu çatışma çıktı.

Yalova'daki DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı!

3 POLİS ŞEHİT DÜŞTÜ



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonda 3 polisin şehit düştüğünü teröristlerin ölü olarak ele geçirildiğini açıkladı.





Bakan Yerlikaya'nın açıklamaları:

İnancımızı istismar ederek şiddeti meşrulaştırmaya çalışan, milletimizin huzurunu ve kamu düzenini hedef alan terör yapılanmalarına karşı mücadelemiz, dün olduğu gibi bugün de kararlılıkla sürmektedir. Bu kapsamda; son bir ay içerisinde, DEAŞ Terör Örgütüne yönelik yürütülen operasyonlarda 138 şüpheli tutuklanmış, 97 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uygulanmıştır. Bu kararlılığın bir devamı olarak; bu sabah, 15 ilimizde, 108 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir.

Değerli Basın Mensupları,bu operasyonlardan biri de bu sabah saat 02.00'da Yalova'da gerçekleşmiştir. İsmet Paşa Mahallesi, Seher sokak'ta bulunan bir adrese düzenlenen operasyon sırasında, DEAŞ'lı teröristler tarafından kahraman polislerimize ateş açılmıştır.

Bu hain saldırı sonucunda maalesef 3 kahraman polisimiz şehit olmuştur. Saldırıda 8 polisimiz ve 1 bekçimiz de yaralanmıştır.

Teröristlerin bulunduğu evde kadınlar ve çocukların olması nedeniyle operasyon büyük bir hassasiyetle yürütülmüştür.