Son dakika: Yalova'da DEAŞ operasyonu sırasında polise ateş açıldı! 3 memur şehit düştü
Son dakika... Yalova'da polis ekipleri tarafından yapılan DEAŞ operasyonu sırasında şüphelilerin polise ateş açması sonucu çatışma çıktı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonda 3 polisin şehit düştüğünü teröristlerin ölü olarak ele geçirildiğini açıkladı.
3 POLİS ŞEHİT DÜŞTÜ
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonda 3 polisin şehit düştüğünü teröristlerin ölü olarak ele geçirildiğini açıkladı.
Bakan Yerlikaya'nın açıklamaları:
İnancımızı istismar ederek şiddeti meşrulaştırmaya çalışan, milletimizin huzurunu ve kamu düzenini hedef alan terör yapılanmalarına karşı mücadelemiz, dün olduğu gibi bugün de kararlılıkla sürmektedir. Bu kapsamda; son bir ay içerisinde, DEAŞ Terör Örgütüne yönelik yürütülen operasyonlarda 138 şüpheli tutuklanmış, 97 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uygulanmıştır. Bu kararlılığın bir devamı olarak; bu sabah, 15 ilimizde, 108 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir.
Değerli Basın Mensupları,bu operasyonlardan biri de bu sabah saat 02.00'da Yalova'da gerçekleşmiştir. İsmet Paşa Mahallesi, Seher sokak'ta bulunan bir adrese düzenlenen operasyon sırasında, DEAŞ'lı teröristler tarafından kahraman polislerimize ateş açılmıştır.
Bu hain saldırı sonucunda maalesef 3 kahraman polisimiz şehit olmuştur. Saldırıda 8 polisimiz ve 1 bekçimiz de yaralanmıştır.
Teröristlerin bulunduğu evde kadınlar ve çocukların olması nedeniyle operasyon büyük bir hassasiyetle yürütülmüştür.
Adreste bulunan 5 kadın ve 6 çocuk sağ olarak tahliye edilmiştir.
Çıkan çatışmada 6 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir. Bu teröristler Türk vatandaşıdır.
Operasyon saat 09.40'da tamamlanmıştır.
Bu topraklarda huzur ve güvenliğimizi hedef alanlar, karşılarında daima cesareti ve fedakârlığıyla destan yazan güvenlik güçlerimizi bulmaktadır.
Şehitlerimiz, aziz milletimizin huzur ve güvenliği için canlarını ortaya koymuşlardır. Onlar, görevini yaparken şehadete yürüyen kahramanlarımızdır.
Şehit polislerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, emniyet teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum.
Şehitlerimizin makamları âli olsun. Tedavileri devam eden yaralı polislerimize ve bekçimize acil şifalar diliyorum.
OPERASYON SAAT 02.00 SIRALARINDA DÜZENLENDİ
Yalova'da polisinin DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonun bazı ayrıntıları ortaya çıktı.
Yalova'da DEAŞ operasyonu!
Güvenlik güçlerinin yaptığı çalışmanın ardından polis ekipleri merkeze yaklaşık 9 kilometre uzaklıktaki Elmalık köyünde belirlenen adrese operasyonu gerçekleştirdi.
Evden ateş açılmasıyla çatışma yaşandı. Evin çevresi polis ekipleri tarafından çevrilirken, bölgeden zaman zaman silah sesleri duyuldu.
Bursa'dan da takviye özel harekat ekipleri bölgeye sevk edildi.
ÇATIŞMANIN OLDUĞU BÖLGEDE EĞİTİME ARA VERİLDİ
DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyon nedeniyle Yalova Valiliği bölgede bulunan 5 okulda bugün eğitime ara verildiğini duyurdu.
Doğal gaz ve elektriklerin kesildiği çatışma bölgesine sivil vatandaşların ve araçların girmesine izin verilmedi.
RTÜK'TEN GEÇİCİ YAYIN YASAĞI
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Yalova'da polis tarafından düzenlenen DEAŞ operasyonu ile ilgili açıklama yaptı. 7 polisin yaralandığı olay ile ilgili yapılan açıklamada, "Yalova ilimizde terör örgütü DAEŞ'e yönelik yürütülen operasyon kapsamında meydana gelen olayla ilgili olarak geçici yayın yasağı getirilmiştir. Bu kapsamda; süreçle ilgili resmi makamlarca yapılacak açıklamalar dışında yayın yapılmaması önem arz etmektedir. Medya hizmet sağlayıcı kuruluşların, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sorumlu yayıncılık anlayışıyla hareket etmeleri gerekmektedir" denildi.