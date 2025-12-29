PODCAST CANLI YAYIN

Başsavcılıktan "Sadettin Saran" açıklaması! “Özel laboratuvar sonucu temiz” haberlerine yalanlama: Tek geçerli rapor Adli Tıp'tır

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sadettin Saran hakkında çıkan “Özel laboratuvar sonucu temiz” haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Dosyada özel laboratuvara ait bir rapor bulunmadığı, tek incelemenin Adli Tıp Kurumu tarafından yapıldığı belirtildi. Yazılı açıklamada "Soruşturma gizlilikle ve titizlikle devam etmektedir" denildi.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklu spiker Ela Rümeysa Cebeci ile yazışmaları nedeniyle şüpheli olarak ifadesi alınan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve iş insanı Sadettin Saran'ın kokain testi pozitif çıktı.

Daha önce verdiği ifadede "uyuşturucu kullanmadım" savunması yapan Saran, uyuşturucu temin etme, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanma suçlarından gözaltına alındı.



Daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bunun üzerine Saran, Özel bir sağlık merkezine gidip test yaptırdı. Sürece müteakip "Saran'ın testi temiz çıktı" haberleri dolaşıma sokuldu.



BAŞSAVCILIK İDDİALARI YALANLADI!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sadettin Saran hakkında çıkan "Özel laboratuvar sonucu temiz" haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Dosyada özel laboratuvara ait bir rapor bulunmadığı, tek incelemenin Adli Tıp Kurumu tarafından yapıldığı belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar soruşturma bürosunca yürütülmekte olan 2025/265190 sayılı soruşturması kapsamında;

TCK-190 Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için; Özel yer, donanım veya malzeme sağlayan, Kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma,

Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan şüpheli Saadettin SARAN hakkında bazı basın yayın ve sosyal medya hesaplarından mezkur şüpheliye ait biyolojik materyal inceleme sonuçlarına ilişkin "özel laboratuvar inceleme sonuçları temiz çıktı şeklinde haberler çıktığı görülmüş ise de; ilgili soruşturma dosyasına ulaşan herhangi bir taraf bilirkişi raporu bulunmamaktadır.

TEK GEÇERLİ RAPOR ADLİ TIP RAPORU

Soruşturma dosyasında şüpheliye ait biyolik materyal incelemesine dair tek rapor kanuni ve resmi bilirkişi olan Adli Tıp Kurumu'nun hazırlamış olduğu rapordur . Soruşturma gizlilikle ve titizlikle devam etmektedir."




SARAN'DAN CEBECİ'YE "ESRAR VAR MI" MESAJI

Öte yandan soruşturma kapsamında tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci'nin cep telefonunda yapılan incelemede Saran tarafından atılan mesajlar bulundu. Sabah'ın haberine göre o mesajlarda Sadettin Saran'ın Cebeci'ye "Sende esrar var mı?" diye sorduğu, Cebeci'nin ise bu soruya "Ben Escobar mıyım?" şeklinde esprili bir yanıt verdiği görüldü.

Yazışmaların devamında Cebeci'nin "%70 ihtimalle bulurum" demesi üzerine Saran'ın "O halde bende buluşuyoruz" şeklinde karşılık verdiği öne sürüldü.

Sadettin Saran adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı! Ela Rümeysa Cebeci yeniden cezaevine gönderildiSadettin Saran adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı! Ela Rümeysa Cebeci yeniden cezaevine gönderildi

