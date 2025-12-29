PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'dan Yalova şehitlerine taziye! "DEAŞ'la tavizsiz mücadele" mesajı: Sınır içinde ve ötesinde devam edecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yalova'daki DEAŞ operasyonunda şehit olan İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit isimli polis memurları için taziye mesajı yayımladı. DEAŞ'la yurt içinde ve yurt dışında tavizsiz bir şekilde mücadele edileceğini bildiren Erdoğan, "Milletimizin huzuruna ve devletimizin güvenliğine kasteden eli kanlı canilerle mücadelemizi sınırlarımız içinde ve ötesinde kararlı, çok boyutlu ve tavizsiz bir şekilde devam ettireceğiz" dedi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Başkan Erdoğan'dan Yalova şehitlerine taziye! "DEAŞ'la tavizsiz mücadele" mesajı: Sınır içinde ve ötesinde devam edecek

Yalova'da emniyet ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik merkeze bağlı Elmalık köyü yolundaki bir eve operasyon düzenlendi.

Operasyon sırasında, DEAŞ'lı teröristler tarafından polislerimize ateş açıldı. Saldırı sonucunda polislerimiz İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit şehit oldu.

DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 3 kahraman polis şehit oldu (Takvim.com.tr)DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 3 kahraman polis şehit oldu (Takvim.com.tr)

Saldırıda 8 polisimiz ve 1 bekçimiz de yaralandı.

''Eli kanlı canilerle mücadele tavizsiz sürecek!''


BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 3 polisin şehit olması sonrası mesaj yayımladı.

Erdoğan, "Eli kanlı canilerle mücadelemizi sınırlarımız içinde ve ötesinde kararlı, çok boyutlu ve tavizsiz bir şekilde devam edecek" dedi.

Başkan Erdoğan ʺDEAŞ'la tavizsiz mücadeleʺ mesajı verdi (Takvim.com.tr)Başkan Erdoğan ʺDEAŞ'la tavizsiz mücadeleʺ mesajı verdi (Takvim.com.tr)


"DEAŞ'LA TAVİZSİZ MÜCADELE" MESAJI

Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik bu sabah Yalova'da gerçekleştirilen operasyonda şehit olan kahraman emniyet mensuplarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailelerine sabır; Emniyet Teşkilatımıza, ülkemize ve milletimize başsağlığı diliyorum.

Yaralanan polislerimize Rabb'imden acil şifalar temenni ediyorum.

Milletimizin huzuruna ve devletimizin güvenliğine kasteden eli kanlı canilerle mücadelemizi sınırlarımız içinde ve ötesinde kararlı, çok boyutlu ve tavizsiz bir şekilde devam ettireceğiz.

Rabb'im şehitlerimizin ruhlarını şad, mekânlarını cennet eylesin.

Son dakika: Yalovada DEAŞ operasyonu sırasında polise ateş açıldı! 3 memur şehit düştü | 5 şüpheli gözaltındaSon dakika: Yalovada DEAŞ operasyonu sırasında polise ateş açıldı! 3 memur şehit düştü | 5 şüpheli gözaltında

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan Yalova şehitlerine taziye! "DEAŞ'la tavizsiz mücadele" mesajı: Sınır içinde ve ötesinde devam edecek
Son dakika: Yalova'da DEAŞ operasyonu sırasında polise ateş açıldı! 3 memur şehit düştü | 5 şüpheli gözaltında
D&R
Özel "CHP'de baş benim" mesajı verdi! İmamoğlu'nu yine Silivri'ye gömdü: Mansur Yavaş'ı öne atmasının altındaki plan ne?
SDG kaçtığı masanın altında kalacak! Elebaşı Abdi'nin Şam ziyareti ertelendi | Fırat'ın doğusuna entegrasyon yoksa operasyon var
Futbolda bahis soruşturmasında Erden Timur ve diğer şüpheliler adliyeye sevk edildi! İfadesi ortaya çıktı
İdefix
TOKİ 500 bin sosyal konut kuraları bugün başlıyor! İl il takvim netleşti: İşte ilk şehir ve saati
Fenerbahçe'de 7 ayrılık! İşte yeni takımları
Ünlülerin uyuşturucu ağında "After Parti tüzüğü" ortaya çıktı! 6 maddelik gizli anlaşma: Şifresiz giriş yasak
NEF üzerinden kara para aklayan Erden Timur MASAK'a takıldı!
TOKİ 500 bin konut projesinde daireler nasıl olacak? İşte 1+1, 2+1 örnek daireler ve ödeme planı
Galatasaray'dan Osimhen kararı!
Ünlülerin uyuşturucu partisinin adresi ortaya çıktı! Mahmut Uğur Ziylan'ın o villası görüntülendi
Başkan Erdoğan'ın evine konuk olduğu depremzede aile konuştu! "Devletin zirvesini yeni yuvamda ağırladım"
CANLI: Son 4 yılın en zorlu kışı geliyor! Kar ve fırtına alarmı: 60 il beyaza bürünecek
Memur ve emekli zammında son viraj! Ocak artışı için 3 formül masada
Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'den A Haber’de flaş açıklamalar: "Öldürdüyse Kervan için öldürmüş olabilir"
Valiliklerden peş peşe kar tatili haberleri geldi! Bugün hangi illerde okullar tatil edildi?
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı ilk soruda elenerek seyirciyi şaşkına çevirdi!