Operasyon sırasında, DEAŞ'lı teröristler tarafından polislerimize ateş açıldı. Saldırı sonucunda polislerimiz İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit şehit oldu.

Yalova 'da emniyet ekiplerince terör örgütü DEAŞ 'a yönelik merkeze bağlı Elmalık köyü yolundaki bir eve operasyon düzenlendi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE Başkan Recep Tayyip Erdoğan , Yalova 'daki DEAŞ operasyonunda 3 polisin şehit olması sonrası mesaj yayımladı. Erdoğan, "Eli kanlı canilerle mücadelemizi sınırlarımız içinde ve ötesinde kararlı, çok boyutlu ve tavizsiz bir şekilde devam edecek" dedi.

DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 3 kahraman polis şehit oldu Saldırıda 8 polisimiz ve 1 bekçimiz de yaralandı.

Başkan Erdoğan ʺDEAŞ'la tavizsiz mücadeleʺ mesajı verdi





"DEAŞ'LA TAVİZSİZ MÜCADELE" MESAJI



Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:



Terör örgütü DEAŞ'a yönelik bu sabah Yalova'da gerçekleştirilen operasyonda şehit olan kahraman emniyet mensuplarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailelerine sabır; Emniyet Teşkilatımıza, ülkemize ve milletimize başsağlığı diliyorum.

Yaralanan polislerimize Rabb'imden acil şifalar temenni ediyorum.

Milletimizin huzuruna ve devletimizin güvenliğine kasteden eli kanlı canilerle mücadelemizi sınırlarımız içinde ve ötesinde kararlı, çok boyutlu ve tavizsiz bir şekilde devam ettireceğiz.

Rabb'im şehitlerimizin ruhlarını şad, mekânlarını cennet eylesin.

