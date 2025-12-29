Fenerbahçe'de 7 ayrılık! İşte yeni takımları

Yönetim astronomik bir teklif gelmediği sürece Oosterwolde'yi bu sezon elinden çıkarmayacak.

Bu sezon 25 maçta forma giyen Oosterwolde, 1 asistlik performans sergiledi. Hollandalı oyuncunun piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösteriliyor.

BEŞİKTAŞ İLE TAKAS İHTİMALİ Fenerbahçe'de 12 Ekim'de kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve sezon başında Beşiktaş'a kiralık olarak gönderilen Cengiz Ünder'le ilgili sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.





Beşiktaş yönetimi, performansından memnun olduğu Cengiz Ünder'in bonservis bedelini görüşmek için geçtiğimiz günlerde Fenerbahçeli mevkidaşları ile bir araya geldi.



