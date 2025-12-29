Fenerbahçe'de 7 ayrılık! İşte yeni takımları
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler kadrosunu birçok isimle güçlendirmek isterken, yol ayrımında olan isimler de belli oldu. Kanarya, 7 ismin ayrılığına onay verirken bu isimlerin yeni takımları da netleşti. İşte o isimler ve detaylar...
Fenerbahçe'de önemli transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde takıma yeni katılacak isimler haricinde takımdaki mevcut oyuncuların da geleceği de merak ediliyor
Bu doğrultuda ismi bir süredir ayrılık iddiaları ile anılan Rodrigo Becao hakkında flaş bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Rodrigo Becao'nun geleceği netleşmeye başlıyor. Kontratı 2028'de bitecek olan 29 yaşındaki Brezilyalı stoperle ilgilenen kulüplerin arasına ülkesinden Fluminense de katıldı.
Tecrübeli stoperin transferiyle ilgili görüşmelerin başladığı öğrenildi.
Brezilya basınında yer alan haberde, İtalya'dan Hellas Verona ve Fiorentina'nın da Becao ile ilgilendiği yazıldı.
Fenerbahçe forması altında toplamda 38 maçta süre bulan Rodrigo Becao, 2 kez ağları havalandırdı ve 1 asist yaptı.
TEDESCO'DAN OOSTERWOLDE KARARI
Fenerbahçe'nin Hollandalı savunmacısı Jayden Oosterwolde'yi Avrupa'dan birçok takım istiyor.
Hollandalı oyuncuya İngiltere'den Newcastle ve İtalya'dan Roma'nın talip olduğu öğrenildi.
Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Domenico Tedesco, 24 yaşındaki oyuncu için kararını yönetime iletti. Tedesco'nun yönetime Oosterwolde'nin geleceği için 'kalsın' raporu verdiği kaydedildi.
Yönetim astronomik bir teklif gelmediği sürece Oosterwolde'yi bu sezon elinden çıkarmayacak.
Bu sezon 25 maçta forma giyen Oosterwolde, 1 asistlik performans sergiledi. Hollandalı oyuncunun piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösteriliyor.
BEŞİKTAŞ İLE TAKAS İHTİMALİ
Fenerbahçe'de 12 Ekim'de kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve sezon başında Beşiktaş'a kiralık olarak gönderilen Cengiz Ünder'le ilgili sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Beşiktaş yönetimi, performansından memnun olduğu Cengiz Ünder'in bonservis bedelini görüşmek için geçtiğimiz günlerde Fenerbahçeli mevkidaşları ile bir araya geldi.
Yapılan toplantıda sarı lacivertliler sürpriz takas teklifinde bulunarak, Cengiz veya İrfan Can Kahveci karşılığında Demir Ege Tıknaz veya Mustafa Erhan Hekimoğlu'nu kadrolarına katmak istediklerini bildirdiler.
Siyah beyazlılar, bu teklife hemen bir yanıt vermelerinin mümkün olmadığını belirtip düşünmek için süre talep ettiler.
Öneriyi önce kendi aralarında değerlendirecek olan yöneticilerin, daha sonra teknik direktör Sergen Yalçın'la görüşerek düşüncelerini öğreneceği kaydedildi.
Başkan Serdal Adalı'nın çok güvendiği Yalçın'ın bu konudaki görüşünün transferde belirleyici rol oynadığı ifade edildi.
Takas edilmeleri düşünülen futbolculardan İrfan Cah Kahveci'ye, Acun Ilıcalı'nın sahip olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City de talip. 30 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 4.5 milyon Euro.
28 yaşındaki Cengiz Ünder'e ise 7 milyon Euro değer biçiliyor. Beşiktaş altyapısından yetişen 21 yaşındaki Demir Ege Tıknaz 6 milyon Euro, 18 yaşındaki Mustafa Erhan Hekimoğlu ise 5 milyon Euro değerinde.
EĞRİBAYAT POLONYA YOLUNDA
Fenerbahçe'de Tarık Çetin'in arkasında üçüncü kaleci olmasına rağmen İrfan Can Eğribayat için transfer görüşmeleri hız kesmeden devam ediyor.
Sarı-lacivertli yönetim, genç kaleciyle ilgili gelecek teklifleri değerlendirmeye aldı. Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat için daha önce ödediği 1,2 milyon euroluk bonservis bedelini talep ediyor.
Polonya ekipleri Lech Poznan ve Legia Varşova'nın bu rakamı karşılamaya hazır olduğu belirtildi.
Öte yandan Fenerbahçe, kaleci transferinde bir diğer önemli adımı Mert Günok için atmaya hazırlanıyor.
Deneyimli eldivenle yapılan görüşmelerde önemli mesafe kat eden sarı-lacivertli ekip, Mert Günok'un Samsunspor'dan gelen teklifi reddetmesinin ardından transferi kısa süre içinde resmiyete kavuşturmayı planlıyor.
SZYMASNKI İTALYA YOLCUSU
Fenerbahçe'de Rodrigo Becao ve Sebastian Szymanski'ye İtalya'dan talip çıktı.
İtalyan basınında yer alan habere göre, Fiorentina, Fenerbahçe'de bu sezon kadro dışı kalan Rodrigo Becao ile ilgileniyor. Fiorentina'nın ayrıca Sebastian Szymanski'yi de radarında tuttuğu belirtildi.
İtalyan ekibinin, uzun süredir Szymanski'yi takip ettiği ve Fenerbahçe'den ayrılması beklenen Polonyalı futbolcu için bu kez durumu fırsata çevirebileceği kaydedildi.
Fenerbahçe forması altında bu sezon 24 maçta süre bulan Szymanski, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.
LIVAKOVIC İÇİN SAVAŞ VAR
Fenerbahçe'nin Girona'ya kiraladığı ancak istediği süreyi alamadığı için İspanya'dan ayrılan Dominik Livakovic'e resmi teklif geldi.
Genoa, Dominik Livakovic için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. Hırvat kaleciyi isteyen bir diğer kulüp Dinamo Zagreb'in oyuncuyla anlaştığı kaydedildi.
Öte yandan Livakovic, Dinamo Zagreb'ten başka yere gitmek istemiyor. Hırvat kalecinin maaşında indirimi de kabul etti ettiği kaydedildi.
Zagreb'in sezon sonu 3 milyon euro satın alma opsiyonlu teklifini bu hafta Fenerbahçe'ye ileteceği aktarıldı. Transferde kararın artık Fenerbahçe'de olduğu belirtildi.
CENK TOSUN İÇİN RİZESPOR DEVREDE
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Becao ile birlikte 3 kadro dışı bırakılan isimden biri olan Cenk Tosun'a talip var.
Süper Lig ekiplerinden Rizespor, milli yıldıza talip oldu. Fenerbahçe ayrılığa izin verirken, son kararı Cenk Tosun verecek.