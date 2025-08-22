PODCAST CANLI YAYIN
Başakşehir'in tur şansı zora girdi

Craiova’nın 45+2’de Cicaldau, 61’de de Mora ile bulduğu gollere mani olamayan Başakşehir 87’de Ebosele ile umutlansa da yenilmekten kurtulamadı

Başakşehir UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Rumen ekibi Universitatea Craiova'ya 2-1 mağlup olarak tur şansını zora soktu. 45+2. dakikada Universitatea Craiova öne geçti. Penaltı noktasında topu önünde bulan Cicaldau, meşin yuvarlağa kaleci Muhammed Şengezer'den önce dokunarak ağları sarstı: 0-1. İlk ları bu skorla bitti. 61'de fark 2'ye çıktı. Mora'nın sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-2. 87'de Ebosele ile farkı 1'e indirdi. Ancak kalan dakikalarda beraberliği bulamadık ve Rumen ekibi maçtan galip ayrıldı. Başakşehir 28 Ağustos'ta Romanya'dan tur için sahaya çıkacak.

