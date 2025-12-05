Fenerbahçe'den çifte transfer!

Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde'yi 2023 yılında Parma'dan transfer etmişti. Parma ile yapılan anlaşma gereği, 7 milyon Euro'nun üzerindeki rakamın yüzde 30'u İtalyan ekibine gidecek.

FENERBAHÇE'DE NUNEZ SESLERİ Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran ve yönetimi, ocak ayındaki ilk transfer dönemlerinde takımı güçlendirip Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde hedeflere ulaşmak için yoğun mesai harcıyor. Planlanan hamlelerin başında beklentileri karşılayamayan Youssef En-Nesyri'nin yerine yeni bir santrfor takviyesi var.





Bir süredir yurt dışında temaslarda bulunan kurmayların önüne Suudi Arabistan'dan sürpriz bir teklif geldi. Sezon başında 53 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Liverpool'dan Al-Hilal'e transfer olan Darwin Nunez, Fenerbahçe'ye önerildi.





Ülkeye adaptasyon sorunu nedeniyle takımda mutsuz olan ve ayrılmak istediği iddia edilen 26 yaşındaki Uruguaylı santrforun menajeri yeni kulüp arıyor. Yönetim, oyuncu için Futbol Direktörü Devin Özek ve Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun raporunu beklerken maliyet araştırmasına da başladı.