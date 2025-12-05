Fenerbahçe'den çifte transfer!
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı lacivertliler, dünyaca ünlü golcü ve genç stoper için girişimleri hızlandırdı. İşte o isimler ve detaylar...
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de derbinin ardından transfer çalışmaları yeniden hız kazandı.
İşte isim isim sarı lacivertlilerde yaşanan transfer gelişmeleri...
BETIS'E RET
İspanyol ekibi Real Betis'in sezon başında Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Faslı ön libero Sofyan Amrabat'ın bonservisini almak için Sarı-Lacivertli kulüple temasa geçip teklif yaptığı ortaya çıktı.
Betis'in 29 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe'ye 8 milyon euro önerdiği ancak Sarı-Lacivertli yönetimin bu rakamı kabul etmediği öğrenildi.
Tecrübeli yıldıza kiralama bedeliyle birlikte 14 milyon euro ödeyen yönetimin bu rakamdan daha düşük bir bedele oyuncuyu bırakmayacağını söylediği de gelen bilgiler arasında...
Betis ile 11 maça çıkan Amrabat, kısa sürede takımının en kritik oyuncularından biri olmayı başardı.
BECAO'YA TALİP VAR
Domenico Tedesco'nun planlarında yer almayan Rodrigo Becao ile devre arasında yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Fenerbahçe'de bu sezon sadece Çaykur Rizespor maçında 6 dakika forma şansı bulabilen Rodrigo Becao'ya ülkesi Brezilya ve uzun süre oynadığı İtalya'dan bazı takımların ilgi gösterdiği öğrenildi.
Tedesco'nun gelecek planları arasında yer almayan tecrübeli stoperle devre arasında yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
NESYRI İÇİN DEV İDDİA
Fenerbahçe'de En-Nesyri'nin geleceği merak ediliyor.
Devre arasında golcü takviyesi yapmayı planlayan sarı lacivertlilerde ayrılık yaşanabilir. Son oynanan Galatasaray derbisinde tribünler tarafından ıslıklanan golcü oyuncuya Avrupa devlerinden talipler ver.
İtalya Serie A'da şampiyonluk mücadelesi veren Milan ve Roma, devre arası forvet takviyesi listesine Youssef En-Nesyri'yi de ekledi. Her iki kulübün de Fenerbahçe'ye resmi teklif yapmaya hazırlandığı belirtiliyor.
Faslı oyuncuya İtalya'nın yanı sıra İngiltere'den de taliplerin olduğu iddia ediliyor. 28 yaşındaki En-Nesyri, Fenerbahçe formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda, 23 maçta 8 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
OOSTERWOLDE'YE YAKIN TAKİP
Fenerbahçe forması giyen Jayden Oosterwolde'ye İngiltere'den talip çıktı. Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, Hollandalı savunma oyuncusu ile ilgileniyor.
Geçen sezon sakatlık yaşayan ve bu sezonla birlikte sahalara geri dönen Oosterwolde, sakatlık yaşamasıydı bu sezon Avrupa'ya gitmek istediğini söylemişti.
Yaptığı önemli transferlerle dikkat çeken Newcastle United'ın, ara dönemde de bu hamlelerine devam etmesi bekleniyor. İngiliz ekibinde öncelik Dan Burn'e alternatif bulmak ve 33 yaşındaki futbolcu gibi hem stoper hem de sol bekte forma giyebilen bir oyuncu transfer etmek.
Bu doğrultuda Fenerbahçe'den Jayden Oosterwolde ile ilgilenen Newcastle United'ın, ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor.
Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde'yi 2023 yılında Parma'dan transfer etmişti. Parma ile yapılan anlaşma gereği, 7 milyon Euro'nun üzerindeki rakamın yüzde 30'u İtalyan ekibine gidecek.
FENERBAHÇE'DE NUNEZ SESLERİ
Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran ve yönetimi, ocak ayındaki ilk transfer dönemlerinde takımı güçlendirip Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde hedeflere ulaşmak için yoğun mesai harcıyor. Planlanan hamlelerin başında beklentileri karşılayamayan Youssef En-Nesyri'nin yerine yeni bir santrfor takviyesi var.
Bir süredir yurt dışında temaslarda bulunan kurmayların önüne Suudi Arabistan'dan sürpriz bir teklif geldi. Sezon başında 53 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Liverpool'dan Al-Hilal'e transfer olan Darwin Nunez, Fenerbahçe'ye önerildi.
Ülkeye adaptasyon sorunu nedeniyle takımda mutsuz olan ve ayrılmak istediği iddia edilen 26 yaşındaki Uruguaylı santrforun menajeri yeni kulüp arıyor. Yönetim, oyuncu için Futbol Direktörü Devin Özek ve Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun raporunu beklerken maliyet araştırmasına da başladı.
Al-Hilal'den yıllık 21 milyon Euro kazanan Nunez'e aynı ücreti veremeyeceği menajerine iletildi. En-Nesyri'nin satışından elde edilecek geliri bu transferde kullanmak veya Uruguaylı golcünün maaşının paylaşılması da seçenekler arasında.
Nunez'in Fenerbahçe'ye önerilmesinden önce kulüp hakkında bilgi topladığı da belirtiliyor. Uruguaylı santrfor, hem sarı-lacivertlilerden bu sezon Al-Hilal'e transfer olan takım arkadaşı Yusuf Akçiçek'ten hem de ülkesinin en önemli futbol figürlerinden biri olan vatandaşı Diego Lugano'dan İstanbul ve Fenerbahçe'ye dair olumlu bilgiler aldıktan sonra bu girişimin gerçekleştiği ifade ediliyor.
Oyuncusu Nunez'e takım arayan menajerinin listesinde River Plate'in de olduğu belirtildi. Brezilya basınından Globo'nun iddiasına göre Arjantin devine önerilen Uruguaylı santrfor için görüşmeler başladı. River Plate'in de Nunez'in Suudi Arabistan'daki maaşını karşılayamayacağı, oyuncunun transferi istemesi halinde ücretinde büyük bir fedakarlığa gitmesi gerektiği haberde belirtildi.
Sarı-lacivertlilerde süren transfer çalışmaları kapsamında futbol şubesinden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları yurtdışına gitti. Ekibiyle birlikte Avrupa'da temaslarda bulunacağı belirtilen Torunoğulları'nın Tedesco'nun özellikle istediği sağ kanat ve merkez orta saha takviyeleri için kulüpler ve oyuncu menajerleriyle görüşmeler yapacağı öğrenildi.
STOPERDE HEDEF BITSHIABU
Tedesco'nun, Oosterwolde ile rekabete girip onu zorlayacak, oyun kurulumuna geriden destek verecek bir stoper istediği belirtildi. Oyuncu izleme komitesi adayları belirlemek için hemen kolları sıvadı.
Listede yer alan isimlerden birinin El Chadaille-Bitshiabu olduğu kaydedildi. Leipzig, 20 yaşındaki savunmacı için 2023'te PSG'ye 15 milyon Euro ödemişti. Fransız stoper, bu sezon Ole Werner yönetiminde fazla forma şansı bulamadı.
Şu anda bir sakatlığı bulunan Bitshiabu'nun transfer dönemine kadar sahalara dönmesi bekleniyor. Yönetim, sağlık raporlarında sıkıntı olmaması halinde genç yıldızı sezon sonuna kadar kiralamayı planlıyor. Alman ekibinin, büyük potansiyeli olan Fransız stoperi satmayı düşünmediği ancak kiralama seçeneğine sıcak baktığı belirtildi.