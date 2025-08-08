SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Aslan kaleyi sağlama alacak! Galatasaray M.City'nin Brezilyalı kalecisi için harekete geçiyor

Ünlü İtalyan menajer George Gardi, Manchester City’nin Brezilyalı kalecisi Ederson’un transferini bitirmek için önümüzdeki hafta İngiltere’ye uçacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :08 Ağustos 2025
Aslan kaleyi sağlama alacak! Galatasaray M.City’nin Brezilyalı kalecisi için harekete geçiyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Galatasaray'da gündem kaleci transferi... Sarı-Kırmızılılar, İngiltere Premier Lig'in dev takımlarından Manchester City'nin Brezilyalı kalecisi Ederson'u transfer etmek için büyük uğraş veriyor. Sarı-Kırmızılılar, 32 yaşındaki kalecinin transferi için önümüzdeki günlerde harekete geçecek. Yıldız transferleri bitiren menajer olarak bilinen George Gardi'nin önümüzdeki hafta başında İngiltere'ye gideceği ve Manchester City'nin Brezilyalı kalecisi Ederson için masaya oturacağı öğrenildi. Gardi'nin bu görüşmede Manchester City yetkilileriyle el sıkışacağı ve transferi bitireceği iddia ediliyor. 2017 yılından beri Manchester City'de forma giyen Ederson'un sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor. Brezilyalı başarılı kalecinin Galatasaray ile büyük oranda anlaşmaya vardığı ve kulüplerin yapacağı görüşmeyi beklediği gelen haberler arasında. Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olan tecrübeli eldiven, geçtiğimiz sezon 40 maçta görev aldı. Kalesinde 54 gol görürken, 13 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kanlı plan onaylandı ! İsrail’de kabine Gazze’nin tamamının işgaline onay verdi
Erken emekli olmanın yolu toplu ödemeden geçiyor
Borsa İstanbul
Türkiye ile Senegal arasında imzalar atıldı! Başkan Erdoğan’dan Senegal Başbakanı Ousmane Sonko ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalar
MİT’ten FETÖ mahrem imamı Hakan Kahraman’a operasyon: Kaçmaya çalışırken Manisa’da yakalandı!
Dublin’de Tammy Abraham şov! St. Patrick’s Athletic FC - Beşiktaş: 1-4 | MAÇ SONUCU
CHP’li İmamoğlu’nun İngiliz’e ağlama seansı! Şikayete doyamadılar | Başkan Erdoğan ve Terörsüz Türkiyeʺ sürecini hedef aldı
Cumhurbaşkanı Şara ile kritik görüşmenin ardından Bakan Fidan açıkladı: Suriye’yi desteklemeye devam edeceğiz
Başkan Erdoğan’ın Terörsüz Türkiye mektubu Kars’ta şehit annesine ulaştı | Bir daha annelerin gözyaşları akmasın
Yalanın hesabı sorulacak | YÖK’ten 400 akademisyen iftirasına suç duyurusu
Sahte e-imza ve diploma çetesi olayında 11 büyük yalan ve gerçekler! Her taşın altında Onlar var: CHP ve fondaşlarının iftira mesaisi
Kayıp iş insanı hem denizden hem havadan aranıyor! Marmara Denizi’nde kaybolmuştu | Kaptan hakkında adli kontrol
Galatasaray istedi Fenerbahçe kapıyor! Transferde flaş hamle
Elektronik imza sahtekarlığında soruşturma USOM’a gelen ihbarla başladı!
Şaibeli kongre şaibeli CHP! Mağdur sıfatıyla ifade veren Cemal Canpolat’tan İmamoğlu’na olay sözler: Hırsızı savunacak halimiz yok
Kremlin duyurdu: Putin ve Trump önümüzdeki günlerde görüşecek | İki adres: Antalya ve Dubai
İmamoğlu’ndan Özgür Özel’e adaylık ültimatomu! Mansur Yavaş tetikte... Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanına gidecek CHP’liler kim?
MSB’den SDG açıklaması: Suriye’nin toprak bütünlüğüne zarar veriyor!
Terörü defetme kardeşliği tesis etme protokolü! 12 maddede komisyon... MİT Meclis’e geliyor | DEM’den İmralı önerisi
Tarık Akan’ın bilinmeyen mesleği! Yeşilçam’ın yakışıklı jönü meğer ilk parasını o işten kazanmış...