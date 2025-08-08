Aslan kaleyi sağlama alacak! Galatasaray M.City’nin Brezilyalı kalecisi için harekete geçiyor

Galatasaray'da gündem kaleci transferi... Sarı-Kırmızılılar, İngiltere Premier Lig'in dev takımlarından Manchester City'nin Brezilyalı kalecisi Ederson'u transfer etmek için büyük uğraş veriyor. Sarı-Kırmızılılar, 32 yaşındaki kalecinin transferi için önümüzdeki günlerde harekete geçecek. Yıldız transferleri bitiren menajer olarak bilinen George Gardi'nin önümüzdeki hafta başında İngiltere'ye gideceği ve Manchester City'nin Brezilyalı kalecisi Ederson için masaya oturacağı öğrenildi. Gardi'nin bu görüşmede Manchester City yetkilileriyle el sıkışacağı ve transferi bitireceği iddia ediliyor. 2017 yılından beri Manchester City'de forma giyen Ederson'un sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor. Brezilyalı başarılı kalecinin Galatasaray ile büyük oranda anlaşmaya vardığı ve kulüplerin yapacağı görüşmeyi beklediği gelen haberler arasında. Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olan tecrübeli eldiven, geçtiğimiz sezon 40 maçta görev aldı. Kalesinde 54 gol görürken, 13 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı.