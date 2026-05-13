İsrailli askerler erkek-kadın-çocuk demeden tecavüz etti: Siyonist barbarlığı ABD’li gazeteci ortaya çıkardı
İsrail’in tutuklu Filistinlilere yönelik işkenceleriyle ilgili kan donduran detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. ABD’li gazeteci Nicholas Kristof, işkence mağdurlarıyla yaptığı görüşmelerde İsrail’in cinsel şiddet uygulamalarını açıkça gözler önüne serdi. Filistinli erkek ve kadın mahkumlar rektumlarına sokulan coptan, bir masaya kelepçelenip uğradıkları tecavüze İsrail barbarlığını anlattı.
- New York Times yazarı Nicholas Kristof, İsrail'in Filistinlilere yönelik cinsel şiddet iddialarını ele alan bir yazı kaleme aldı.
- Euro-Med İnsan Hakları İzleme Örgütü, İsrail'in Filistinlilere yönelik sistematik cinsel şiddet uyguladığını raporladı.
- Filistinli gazeteci Sami el-Sai, İsrailli gardiyanlar tarafından cinsel şiddete maruz kaldığını iddia etti.
- İsrail, 7 Ekim sonrası Batı Şeria'da 20.000'den fazla kişiyi gözaltına aldı ve çoğuna suçlama yöneltilmedi.
- Save the Children, İsrail gözaltı merkezlerinde çocukların cinsel şiddete maruz kaldığını veya tanık olduklarını belirtti.
İsrail'in Filistinlilere yönelik insanlık dışı işkenceleri ortaya çıkmaya devam ediyor. 7 Ekim Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından İsrail Hamas'ın İsrailli rehinelere tecavüz ettiğine yönelik iftiralarla soykırımı aklamaya çalışmış; Donald Trump, Joe Biden, Marco Rubio gibi çok sayıda siyasi bu iddiaların peşine takılmıştı. İsrail'in Filisitinlilere yönelik işkencelerinin ise üstü kapatılmaya devam ediyor.
ABD'Lİ GAZETECİ CİNSEL ŞİDDET MAĞDURLARIYLA GÖRÜŞTÜ
New York Times yazarı Nicholas Kristof, "Filistinlilere tecavüze karşı sessizlik" başlıklı köşe yazısında Filistinlilerin ifadelerini aktardı. Filistinlilerin İsrail askerleri, yerleşimciler ve İsrail İç İstihbarat Servisi Şin Bet'teki sorgu görevlileri ve gardiyanların Filistinli erkek, kadın ve hatta çocuklara yönelik cinsel şiddetini anlattı.
SİSTEMATİK CİNSEL ŞİDDET EURO-MED RAPORUNDA
Euro-Med İnsan Hakları İzleme Örgütü, geçtiğimiz ay yayımladığı bir raporda İsrail'in örgütlü devlet politikasının parçası olarak yaygın bir şekilde uygulanan "sistematik cinsel şiddete" dikkat çekmişti.
ÇIRILÇIPLAK SOYUP COPU REKTUMUNA SOKTULAR
Kristof'a konuşan 46 yaşındaki gazeteci Sami el-Sai, 2024'te gözaltına alındıktan sonra hapishane hücresine götürülürken bir grup gardiyanın onu yere fırlattığını söyledi ve "Hepsi bana vuruyordu, biri de başıma ve boynuma bastı. Birisi pantolonumu indirdi. İç çamaşırımı da indirdiler. Ardından gardiyanlardan biri mahkumları dövmek için kullanılan kauçuk bir cop çıkardı. Onu rektumuma zorla sokmaya çalışıyorlardı ve ben kendimi korumaya çalışıyordum ama başaramadım. Çok acı vericiydi. Gardiyanlar gülüyordu. Ölmek için dua ediyordum." dedi.
İSRAİLLİ KADIN GARDİYANDAN CİNSEL ŞİDDET
El-Sai gözlerinin bağlı olduğunu ve birinin anladığı kadarıyla İbranice olarak "Fotoğraf çekmeyin" dediğini duyduğunu söyledi. Gardiyanlardan birinin kadın olduğunu, kendisini cinsel organından tutarak "Bunlar benim" dediğini, bağırtana kadar ise sıktığını anlattı.
KUSMUK, KAN, KIRIK DİŞLER…
El-Sai'nin anlattığına göre İsrailli gardiyanlar onu kelepçeli halde yerel bıraktı. Hücreye atıldıktan sonra, tecavüze uğradığı yerin daha önce de kullanıldığını sonucuna vardığını söyleyen El-Sai, başka insanların kusmukları, kanları ve kırık dişlerinin kendi vücuduna bulaştığını söyledi.
İSRAİL MUHBİRLİK TEKLİF ETTİ
El-Sai ayrıca İsrail istihbaratı için muhbir olmasının teklif edildiğini ve hatta bu yüzden tutuklandığını düşündüğünü söyledi.
Kristof ise İsrail güvenlik teşkilatını finanse ettiği için ABD'nin de cinsel suçlara ortak olduğunu belirtirken Issa Amro adlı aktivistin ise İsrail cinsel istismarının utanç dolayısıyla rapor edilmediğini söylediğine dikkat çekti. Kristof, bunun ardından tutuklulara yönelik cinsel saldırılarla ilgili haberlere yöneldiğini belirtti.
SADECE BATI ŞERİA'DA 20 BİN KİŞİ
7 Ekim saldırılarından bu yana İsrail sadece Batı Şeria'da 20.000 kişiyi gözaltına aldı ve bu ay itibarıyla 9.000'den fazla Filistinli hâlâ tutuluyordu. Birçoğu hakkında herhangi bir suçlama yöneltilmedi; belirsiz güvenlik gerekçeleriyle gözaltına alındılar ve 2023'ten bu yana çoğuna Kızılhaç ve avukatlarla görüşme izni verilmedi.
TECAVÜZ EDİP FOTOĞRAFLADILAR, TEHDİT ETTİLER
Euro-Med raporunda, "İsrail güçleri, Filistinli kadın tutukluları aşağılamak için sistematik olarak tecavüz ve cinsel işkence kullanıyor" denildi. Raporda, 42 yaşında bir kadının, İsrail askerlerinin iki gün boyunca kendisini çıplak halde metal bir masaya zincirleyerek zorla cinsel ilişkiye girdiklerini ve diğer askerlerin de saldırıları filme aldığını söylediği belirtildi. Kadın, daha sonra tecavüze uğradığına dair fotoğrafların gösterildiğini ve İsrail istihbaratıyla işbirliği yapmazsa bunların yayımlanacağının söylendiğini ifade etti.
ÇOCUKLAR DA CİNSEL ŞİDDETE MARUZ KALIYOR
Kristof'un belirttiğine göre Save the Children geçen yıl İsrail gözaltı merkezlerinde bulunan 12 ila 17 yaş arası çocuklar arasında bir anket yaptırdı. Çocukların yarısından fazlası cinsel şiddete tanık olduklarını veya cinsel şiddete maruz kaldıklarını bildirdi. Save the Children, gerçek rakamın muhtemelen daha yüksek olduğunu, çünkü damgalanma korkusunun bazı çocukların başlarına gelenleri kabul etmek istememesine yol açtığını söyledi.