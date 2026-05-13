İsrail 'in Filistinlilere yönelik insanlık dışı işkenceleri ortaya çıkmaya devam ediyor. 7 Ekim Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından İsrail Hamas'ın İsrailli rehinelere tecavüz ettiğine yönelik iftiralarla soykırımı aklamaya çalışmış; Donald Trump, Joe Biden, Marco Rubio gibi çok sayıda siyasi bu iddiaların peşine takılmıştı. İsrail'in Filisitinlilere yönelik işkencelerinin ise üstü kapatılmaya devam ediyor.

Euro-Med İnsan Hakları İzleme Örgütü, geçtiğimiz ay yayımladığı bir raporda İsrail'in örgütlü devlet politikasının parçası olarak yaygın bir şekilde uygulanan "sistematik cinsel şiddete" dikkat çekmişti.

New York Times yazarı Nicholas Kristof, "Filistinlilere tecavüze karşı sessizlik" başlıklı köşe yazısında Filistinlilerin ifadelerini aktardı. Filistinlilerin İsrail askerleri, yerleşimciler ve İsrail İç İstihbarat Servisi Şin Bet'teki sorgu görevlileri ve gardiyanların Filistinli erkek, kadın ve hatta çocuklara yönelik cinsel şiddetini anlattı.

İsrail hapishanelerinde işkenceye uğrayan Sami al-Sai

ÇIRILÇIPLAK SOYUP COPU REKTUMUNA SOKTULAR

Kristof'a konuşan 46 yaşındaki gazeteci Sami el-Sai, 2024'te gözaltına alındıktan sonra hapishane hücresine götürülürken bir grup gardiyanın onu yere fırlattığını söyledi ve "Hepsi bana vuruyordu, biri de başıma ve boynuma bastı. Birisi pantolonumu indirdi. İç çamaşırımı da indirdiler. Ardından gardiyanlardan biri mahkumları dövmek için kullanılan kauçuk bir cop çıkardı. Onu rektumuma zorla sokmaya çalışıyorlardı ve ben kendimi korumaya çalışıyordum ama başaramadım. Çok acı vericiydi. Gardiyanlar gülüyordu. Ölmek için dua ediyordum." dedi.

İSRAİLLİ KADIN GARDİYANDAN CİNSEL ŞİDDET

El-Sai gözlerinin bağlı olduğunu ve birinin anladığı kadarıyla İbranice olarak "Fotoğraf çekmeyin" dediğini duyduğunu söyledi. Gardiyanlardan birinin kadın olduğunu, kendisini cinsel organından tutarak "Bunlar benim" dediğini, bağırtana kadar ise sıktığını anlattı.

KUSMUK, KAN, KIRIK DİŞLER…

El-Sai'nin anlattığına göre İsrailli gardiyanlar onu kelepçeli halde yerel bıraktı. Hücreye atıldıktan sonra, tecavüze uğradığı yerin daha önce de kullanıldığını sonucuna vardığını söyleyen El-Sai, başka insanların kusmukları, kanları ve kırık dişlerinin kendi vücuduna bulaştığını söyledi.

İSRAİL MUHBİRLİK TEKLİF ETTİ

El-Sai ayrıca İsrail istihbaratı için muhbir olmasının teklif edildiğini ve hatta bu yüzden tutuklandığını düşündüğünü söyledi.