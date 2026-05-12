Yapay zeka savaşı kızıştı: ABD’den Çin’e karşı İsrail’de üs planı

ÇİP, VERİ MERKEZİ VE ENERJİ ALTYAPISI AYNI ÜSTE TOPLANACAK Planlanan yapay zeka üssünün araştırma ve geliştirme faaliyetlerine, büyük ölçekli sunucu altyapısına ve yapay zeka modellerinin eğitimi ile kullanımı için gereken yüksek enerji sistemlerine ev sahipliği yapacağı kaydedildi. Merkezde mühendislerin çip tasarlayacağı, yapay zeka modelleri geliştireceği ve bu modelleri güvenli bir çevre içinde çalıştıracağı aktarıldı. Üste ayrıca gelişmiş çip üretim kapasitesinin de yer alması hedefleniyor. Bu adımın, Tayvan gibi jeopolitik açıdan riskli bölgelerdeki yarı iletken üretimine bağımlılığı azaltmayı amaçladığı belirtildi.

İSRAİL VE ABD SANAYİSİNE KATKI HEDEFLENİYOR Haberde, girişimin hem ABD'nin hem de İsrail'in sanayi altyapısını güçlendireceği vurgulandı. Projenin iki ülkede de yüksek katma değerli istihdam oluşturacağı ve Amerikan şirketlerinin teknolojik liderliğini destekleyeceği ifade edildi. Necef bölgesinin yakın çevresinde benzer iş birliklerinin zaten bulunduğuna dikkat çekildi. Intel'in uzun yıllardır İsrail'in Kiryat Gat kentinde gelişmiş üretim tesisi işlettiği hatırlatıldı.

ÇİN'E KARŞI GÜVENLİ YAPAY ZEKA AĞI Analizde, Çin ile rekabetin küresel ölçekte yürütüldüğü ve yapay zekanın önümüzdeki yıllarda askeri üstünlük ile ekonomik güç dengelerini belirleyeceği belirtildi. Bu nedenle uluslararası iş birliğinin kaçınılmaz olduğu ancak teknoloji hırsızlığına karşı korunması gerektiği vurgulandı. Haberde, "açık inovasyonun teknoloji hırsızlığı için arka kapıya dönüşmemesi gerektiği" değerlendirmesine yer verildi. Çözüm olarak ise güvenli yapay zeka üslerinden oluşan bir ağ önerildi. Buna göre Amerikan şirketleri ile güvenilir ortaklar arasındaki iş birlikleri, askeri uygulamalara sahip programları koruyan güvenlik protokollerinin uygulandığı korumalı alanlarda yürütülecek.

PAX SİLİCA GİRİŞİMİNİN İLK SOMUT ADIMI OLABİLİR Wall Street Journal'daki analize göre Project Spire, Trump yönetiminin aralık ayında başlattığı Pax Silica girişimine somut bir zemin kazandırabilir. Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Jacob Helberg'in öncülük ettiği Pax Silica girişimi, yapay zeka çağının tedarik zincirlerini güvence altına almak için teknolojik açıdan gelişmiş müttefikleri bir araya getirmeyi hedefliyor. Söz konusu girişim, ABD ve ortaklarını aynı çizgide buluşturmayı, Çin'e bağımlılığı azaltmayı ve inovasyon altyapısını daha güvenli hale getirmeyi amaçlayan ekonomik-güvenlik çerçevesi olarak tanımlanıyor.