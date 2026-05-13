CHP bu itirafın altında kalır! Özkan Yalım'dan "mutlak butlan"ın seyrini değiştirecek bomba: Delege borsasını anlattı Ağbaba'yı patlattı
CHP'nin para ve menfaat ilişkileriyle ele geçirilmeye çalışılması bizzat CHP'li bir belediye başkanı tarafından itiraf edildi. Özgür Özel'e kurultay öncesi 1 milyon 200 bin TL para veren Özkan Yalım'dan istinaftaki mutlan butlan davasının seyrini değiştirecek yeni bombalar geldi. Kılıçdaroğlu'nu devirmek için delege borsası kurulduğunu itiraf eden Yalım, "Delegelerin yakınlarını belediyelerde ve şirketlerinde işe soktuk" dedi. Bununla da yetinmeyip referans olduğu Kahramanmaraş ve Gaziantep delegelerinin isimlerini verdi. Bu şekilde 115 delegeden imza aldığını itiraf eden Yalım, Veli Ağbaba'nın delege talepleri için kurduğu özel ekipte başka milletvekilleri ve belediye başkanlarının da olduğunu söyledi.
- Yolsuzluktan tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Silivri'de etkin pişmanlık kapsamında ikinci kez ifade vererek CHP'nin 38. Kurultayındaki delege borsasını itiraf etti.
- Yalım, Özgür Özel'i desteklemeleri karşılığında delegelerin yakınlarını CHP'li belediyelerde işe aldıklarını ve 1200 delegeden 600-700'ü ile bizzat görüştüğünü beyan etti.
- Kahramanmaraş ve Gaziantep delegeleri Canset Ceyhan, Hülya Doğu, Elif Berfin Aksu, Fatma Müge Düşün, Zehra Ertan ve Cemile Şervan'ın yakınlarının CHP'li belediyelerde işe alındığını isim isim ifşa etti.
- Yalım, delege taleplerinin karşılanması için Veli Ağbaba koordinasyonunda Ankara Çankaya'daki Özgür Özel'in Seçim Koordinasyon Merkezinde özel ekip kurulduğunu söyledi.
- Yalım'ın itirafları, CHP'nin şaibeli kurultayına ilişkin istinafta devam eden mutlak butlan davasının seyrini değiştirecek nitelikte olarak mahkemeye gönderildi.
Yolsuzluktan tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım etkin pişmanlık hükümleri kapsamında Silivri'de ek ifade vererek ikinci kez itirafçı oldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından alınan ifadede Yalım, CHP'nin şaibeli kurultayına ilişkin istinaftaki mutlak butlan davasının seyrini değiştirecek beyanlarda bulundu.
"DELEGELERİN YAKINLARINI BELEDİYELERDE İŞE SOKTUK"
Daha önce CHP'ye kurultay için 1 milyon 200 bin TL elden para verdiğini beyan eden Yalım, kurultay öncesi yapılan il kongrelerinde kurultay sürecinde kurulan delege borsasını tüm detaylarıyla anlattı. Verilen siyasi rüşvetleri "Kurultaydaki destekleri karşılığında delegelerin yakınlarını belediyelerde ve şirketlerinde işe soktuk" diyerek itiraf etti.
1200 DELEGEDEN 700'Ü İLE BİZZAT TEMAS KURDU
CHP'nin 38. Kurultayı öncesi il kongreleri kapsamında Diyarbakır, Van, Aydın, Denizli, Aksaray, Yozgat, Mersin vb. 40 ile delegelerle görüşmek için gittiğini söyleyen Özkan Yalım, "Özgür Özel'i desteklemeleri için görüştüm. Ben ağırlıklı olarak Kahramanmaraş ve Gaziantep delegeleri üzerinde yoğunlaşarak çalışmalar yaptım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaklaşık olarak 1200 delegesinden 600-700 arası delegeyle bizzat telefonla görüşerek Özgür Özel'i desteklemeleri konusunda değişimin şart olduğu, Özgür Özel'in daha genç ve dinamik olduğu yönünde görüşmeler yaparak çalışmalar yürüttüm" şeklinde konuştu.
DELEGE AVI İÇİN VELİ AĞBABA LİDERLİĞİNDE ÖZEL EKİP KURULDU
Delegeleri bizzat şahsi telefonundan aradığını anlatan Özkan Yalım, delegelerden gelen taleplerin karşılanması için özel bir ekip oluşturulduğunu söyledi.
Görüşmelerin çoğunun Ankara Çankaya'da bulunan Özgür Özel'in Seçim Koordinasyon Merkezinde yapıldığını ikrar etti. Kahramanmaraş ve Gaziantep delegelerinin Özgür Özel'e desteğinin az olduğunu dile getiren Yalım, bir kadın delegenin Özel'e oy verme karşılığında İstanbul'daki belediyelerden çocuklarına iş istediğini anlattı.
"TELEFONUM İNCELENİRSE AÇIK KİMLİKLERİ TESPİT EDİLİR"
Savcılık makamında şu itiraflarda bulundu:
Kahramanmaraş ve Gaziantep delegeleri Özgür Özel'i daha az destekledikleri için özellikle bu iki ildeki delegeler üzerinde çalışmalar yürüttüm. Şu an tam olarak hatırlayamamakla birlikte Kahramanmaraş yahut Gaziantep delegelerinden bir kadın delege bana uzun süredir parti üyesi olduğunu, iki tane çocuğunun İstanbul'daki belediyelerin birinde işe alınmasını istediğini ancak bu şartla yapılacak olan kurultayda Özgür Özel'i destekleyeceğini iletti. Sonrasında benim şahsi telefonuma çocuklarının CV'lerini Whatsapp uygulaması üzerinden gönderdi. Telefonum incelendiğinde Özgür Özel'i desteklemek için çocuklarının işe alınması yönünde şart koşan delegenin göndermiş olduğu çocuklarına ait CV'ler ve açık kimliği tespit edilebilir.
"SGK KAYDI" BOMBASI: KURULTAYDAN İKİ AY ÖNCE VE SONRASINA BAKSINLAR
Özgür Özel'in kurultay için oluşturduğu seçim koordinasyon merkezinde çok sayıda vekilin organize bir şekilde hareket ettiğini bildiren Özkan Yalım, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1200 delegesinin çocukları yönünden bir çalışma yapılarak kurultayda iki ay önce ve iki ay sonra CHP belediyeleri veya belediyeye bağlı şirketlere işe alınan delegelerin çocukları ve yakınları tespit edilebilir. Bu kişilerin SGK kayıtları kontrol edildiğinde kurultay öncesi yahut hemen sonrasında çocuklarını CHP belediyeleri bünyesinde işe başladıklarına dair kayıtlar temin edildiğinde hangi delegelerin çocuklarının işe alınması karşılığında Özgür Özel'i destekleyeceklerini söyledikleri tespit edilecektir" dedi.
Özel'e oy vermesi karşılığı işe alınan delege çocuklarını da isim isim ifşaladı.
İSİM İSİM KİMLER İŞE ALINDI?
CHP Kahramanmaraş delegeleri Canset Ceyhan ve Hülya Doğu'nun çocukları ve CHP Gaziantep delegeleri Elif Berfin Aksu, Fatma Müge Düşün, Zehra Ertan, Cemile Şervan isimli delegelerin yakınları CHP'li belediyelerde işe alındı.
İşe alımlarda referans olan Özkan Yalım, "Bu delege çocuklarının SGK kayıtları araştırılsın ve telefonum incelensin dediğim çıkacaktır" diyerek sözlerinin arkasında durdu.
"Özellikle Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta Özgür Özel'in imzası az olduğu için buradaki delegelerin desteğini almak için çocuklarını ve yakınlarını CHPli belediyeler ve iştiraklerinde benim bizzat referans olduğum kişi dışındaki kişilerin de işe alınma talepleri karşılanmış olabilir"
"115 DELEGEDEN İMZA ALDIK SELİN SAYEK BÖKE'YE VERDİM"
Özkan Yalım CHP'nin şaibeli kurultay ve kongre süreçlerinde 115 delegeden "Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapılacak olan 38. Olağan Kurultayında Özgür Özel'i destekliyorum" şeklinde imza aldığını bildirdi. Bu imzaları Selin Sayek Böke'ye teslim ettiğini anlattı.
"HER ŞEY VELİ AĞBABA'NIN KOORDİNASYONUNDA İDİ"
Yalım, delegelerin iradesinin para ve iş vaadi ile sakatlandığı sürecin Veli Ağbaba koordinasyonunda ilerlediğini şu sözlerle anlattı:
Özgür Özel'i desteklemenin şartı olarak çocuklarının ve yakınlarının CHPli belediye kadrolarında işe alınması yönündeki talepler delegelerle görüşen milletvekilleri ve belediye başkanları toplamış oldukları bu talepleri seçim koordinasyon merkezine bildiriyorlardı. Bu taleplerle alakalı yapılacak işlemler Veli AĞBABA'nın koordinasyonunda gerçekleştiriliyor ve ilgili yerlere iletiliyordu.
MUTLAK BUTLAN DAVASININ SEYRİNİ DEĞİŞTİRECEK
Bilindiği üzere şaibeli kurultaya ilişkin "mutlak butlan" davası istinafta devam ediyor. Özkan Yalım'ın "etkin pişmanlık" kapsamında verdiği şok itiraflar, istinaf mahkemesine gönderildi.
Özel'e verilen 1 milyon 200 bin lira, Gaziantep ve Kahramanmaraş delegelerinin çocuklarına oy karşılığı dağıtılan belediye kadroları ve Veli Ağbaba koordinasyonunda delegelerin istekleri için ekip kurulmasına yönelik itiraflar davanın seyrini değiştirecek nitelikte.
ÖZGÜR ÖZEL'İN EN YAKINI İTİRAF ETTİ: CHP PARA İLE ELE GEÇİRİLMEYE ÇALIŞILDI
CHP'nin para ve menfaat ilişkileriyle ele geçirilmeye çalışılması bizzat Özgür Özel'in en yakınında bir isim tarafından itiraf edilmiş oldu. Özkan Yalım aynı zamanda kurultaydaki şaibeyi kabul eden ilk CHP'li belediye başkanı.
TAKVİM.COM.TR NE YAZDIYSA O!
Yalım'ın itiraflarının yanı sıra delegelere oy karşılığı İBB'den iş ve KİPTAŞ'tan daire verildiğine yönelik beyanlarda dosyada. Erzurum delegelerine pavyonda dağıtılan dolarlar, Bitlis delegelerine elden verilen paralar ve market kartları siyasi rüşvetin bir başka yansıması.
Takvim.com.tr'nin yaklaşık 2 yıldır manşet manşet yazdığı delege borsası Yalım'ın itirafları ile bir kez daha tescillendi.