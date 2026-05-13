Yolsuzluktan tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım etkin pişmanlık hükümleri kapsamında Silivri'de ek ifade vererek ikinci kez itirafçı oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından alınan ifadede Yalım, CHP 'nin şaibeli kurultayına ilişkin istinaftaki mutlak butlan davasının seyrini değiştirecek beyanlarda bulundu.

Özkan Yalım kurultay için delege borsası kurulduğu itiraf etti



"DELEGELERİN YAKINLARINI BELEDİYELERDE İŞE SOKTUK"



Daha önce CHP'ye kurultay için 1 milyon 200 bin TL elden para verdiğini beyan eden Yalım, kurultay öncesi yapılan il kongrelerinde kurultay sürecinde kurulan delege borsasını tüm detaylarıyla anlattı. Verilen siyasi rüşvetleri "Kurultaydaki destekleri karşılığında delegelerin yakınlarını belediyelerde ve şirketlerinde işe soktuk" diyerek itiraf etti.



1200 DELEGEDEN 700'Ü İLE BİZZAT TEMAS KURDU



CHP'nin 38. Kurultayı öncesi il kongreleri kapsamında Diyarbakır, Van, Aydın, Denizli, Aksaray, Yozgat, Mersin vb. 40 ile delegelerle görüşmek için gittiğini söyleyen Özkan Yalım, "Özgür Özel'i desteklemeleri için görüştüm. Ben ağırlıklı olarak Kahramanmaraş ve Gaziantep delegeleri üzerinde yoğunlaşarak çalışmalar yaptım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaklaşık olarak 1200 delegesinden 600-700 arası delegeyle bizzat telefonla görüşerek Özgür Özel'i desteklemeleri konusunda değişimin şart olduğu, Özgür Özel'in daha genç ve dinamik olduğu yönünde görüşmeler yaparak çalışmalar yürüttüm" şeklinde konuştu.