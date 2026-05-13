Yarışma organizatörleri, İsrail'in oylama kampanyasını kamuoyunda önemsizleştirdi ve kapsamlı bir soruşturma yapmadı.

İsrail, Eurovision pazarlamasına en az 1 milyon dolar harcadı.

İsrail Eurovision ile propaganda yaptı

İsrail'in Eurovision yarışmacısı Noam Bettan, Fotoğraflar: AFP, AA, Reuters

İSRAİL EUROVISION İLE İTİBAR KAZANMAYA ÇALIŞIYOR

Gazze'de soykırım yapan; İran, Lübnan ve Suriye'de sivillere ve sivil yerleşimlere saldırı düzenleyerek işgal girişiminde bulunan İsrail'in yarışmaya katılmaması için kampanyalar düzenlenmiş, pek çok ülke İsrail'in Eurovision'a katılmasına tepki göstermişti. Sonuçta on binlerce masumu katleden İsrail, Eurovision sahnesinde itibarını düzeltmeye çalıştı.

New York Times'ın da belirttiğine göre İsrail Eurovison'u itibarını parlatmak ve uluslararası destek toplamak için büyük bir fırsat olarak görüyor.