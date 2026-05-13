İsrail'in Eurovison operasyonu: Yıllar süren kampanya: Milyonlarca dolar harcadılar | Tel Aviv sonuçları değiştiriyor
Gazze’de soykırım yapan; Lübnan, İran, Suriye'de işgal girişimlerinde bulunan İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması ile itibarını temizlemeye çalıştığı açıkça ortaya çıktı. New York Times’ın araştırmasına göre Netanyahu hükümeti yarışmayı “yumuşak güç” aracı olarak görürken İsrail’in oylamaları etkilemek için milyonlarca dolarlık kampanya yürütüyor. İsrail’in katılımını protesto eden birçok ülke yarışmadan çekilirken, Eurovision organizasyonunun da oylama verilerini ve hazırlanan raporları gizlediği de ortaya çıktı.
- İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması sonuçlarını etkilediği resmen kanıtlandı.
- Birçok ülke İsrail'in Eurovision'a katılmasına tepki göstererek yarışmadan çekildi.
- New York Times, İsrail'in Eurovision'u uluslararası destek toplamak için kullandığını belirtti.
- İsrail, Eurovision pazarlamasına en az 1 milyon dolar harcadı.
- Yarışma organizatörleri, İsrail'in oylama kampanyasını kamuoyunda önemsizleştirdi ve kapsamlı bir soruşturma yapmadı.
İSRAİL EUROVISION İLE İTİBAR KAZANMAYA ÇALIŞIYOR
Gazze'de soykırım yapan; İran, Lübnan ve Suriye'de sivillere ve sivil yerleşimlere saldırı düzenleyerek işgal girişiminde bulunan İsrail'in yarışmaya katılmaması için kampanyalar düzenlenmiş, pek çok ülke İsrail'in Eurovision'a katılmasına tepki göstermişti. Sonuçta on binlerce masumu katleden İsrail, Eurovision sahnesinde itibarını düzeltmeye çalıştı.
New York Times'ın da belirttiğine göre İsrail Eurovison'u itibarını parlatmak ve uluslararası destek toplamak için büyük bir fırsat olarak görüyor.
EUROVISION'UN EN BÜYÜK KRİZİ
2026 Eurovision, dün 70 yıllık tarihinin en büyük kriziyle başladı. Çok sayıda ülke İsrail'a yasak getirilmemesini boykot ederek yarışmaya katılmadı. İrlanda, İspanya, Hollanda, Slovenya ve İzlanda katılımın vicdani olarak kabul edilemez hale geldiğini belirterek yarışmadan çekildi. Yarışmayı düzenleyen Avrupa Yayın Birliği (EBU) ise mali zorluklarla karşı karşıya.
NETANYAHU HÜKÜMETİNİN EUROVISION SİYASETİ
New York Times'ın yürüttüğü bir araştırma, İsrail'de Binyamin Netanyahu hükümetinin Eurovision'u yumuşak güç aracı olarak benimseyen iyi organize edilmiş bir kampanya yürüttüğünü ve yarışma organizatörünün de buna karşılık vermekte yetersiz kaldığını ortaya koydu. Eurovision ise giderek daha siyasi bir yarışmaya dönüştü.
İSRAİL 1 MİLYON DOLAR HARCADI
İsrail'in Eurovision oylamasını etkileme çabaları henüz yıllar önce başlamıştı. Mali kayıtlara göre oylama tartışması ortaya çıkmadan önce bile İsrail Eurovision pazarlamasına en az 1 milyon dolar harcamıştı. Bu paranın bir kısmı ise İsrail'in şarkıcısını tanıtmak için Netanyahu'nun "hasbara" ofisinden gelmişti.
Hasbara İsrail'in kamu diplomasisi ve uluslararası alanda imajını yönetmek amacıyla yürüttüğü stratejik iletişim faaliyetleridir.
New York Times'ın belirttiğine göre Eurovision Direktörü Martin Green, bir röportajda, İsrail'in geçtiğimiz yılki eylemlerinin aşırı olduğunu söyledi.
YARIŞMANIN SONUCUNU ETKİLİYORLAR
NYT'nin oylama verilerine, Eurovision belgelerine ve 50'den fazla kişiyle yapılan görüşmelere dayanarak yaptığı bir araştırma kampanyanın yarışmanın sonucunu kolayca değiştirebileceğini ortaya koydu.
İsrailli şarkıcı, anketlerin İsrail'in son derece popüler olmadığını gösterdiği ülkelerde halk oylarını kazandı. Bir oy analizi, bazı ülkelerde halk oylarını değiştirmek için sadece birkaç yüz kişinin yeterli olabileceğini ve yarışmanın oylama sistemi nedeniyle bunun da nihai sonucu şekillendirebileceğini gösteriyor.
EUROVISION TÜM RAPORLARI GİZLEDİ
Organizasyon yetkilileri, oylama verilerinin tamamını kendi yayın kuruluşlarından bile gizli tuttu. İç isyan ve İsrailli müttefiklerinden yarışmadan çekilme tehditleriyle karşı karşıya kalan yetkililer, İsrail'in oylama kampanyasını kamuoyunda önemsizleştirdi ve hiçbir zaman kapsamlı bir soruşturma yürütmedi.
Yarışma organizatörleri, yayıncıların İsrail hakkındaki görüşlerini incelemek üzere bir rapor hazırlattılar ancak raporun tamamını gizli tuttular. İsrail'in yarışmada kalıp kalmayacağına dair bir oylama yaptılar, ardından aniden iptal ettiler. Yayıncıları gazetecilerle konuşmaktan caydırdılar.
İzlanda kamu yayın kuruluşunun yönetim kurulu başkanı Stefan Jon Hafstein, "İsrail hükümeti Eurovision'u kendi çıkarları için kullanıyor" dedi.