21 yıl önce yazılan CIA analizi gündemde: 2026'da büyük bir pandemi bekleniyor
Dünya bir gemide patlak veren hantavirüs salgınına kilitlendi. Testi pozitif çıkan yolcular karantinaya alınırken salgının izi geçmişten geldi. Yazar Alexandre Adler 2005'te yayınladığı "CIA Raporu: 2020'de Dünya Nasıl Olacak" adlı kitabında adeta geleceği gördü! "2020'de coronavirüs bitecek ama 2026'da daha büyük bir pandemi yaşanacak" diye yazdığı ortaya çıktı!
Giriş Tarihi:
Hızlı Özet Göster
- Hollanda bandralı MV Hondius gemisinde hantavirüs salgını çıktı, 70 yaşındaki bir yolcu hayatını kaybetti ve gemi Kanarya Adaları'nda limana yanaştırıldı.
- Arjantin'in Ushuaia Limanı'ndan 1 Nisan'da hareket eden gemide 180 yolcu bulunuyordu ve tahliye edilen İspanyol yolculardan birinin testi pozitif çıktı.
- Fransa'da gemiden tahliye edilen 13 kişi hantavirüs nedeniyle karantinaya alındı.
- Dünya Sağlık Örgütü vaka artışı ihtimali bulunduğunu belirtti ancak bunun bir pandemi başlangıcı olmadığını açıkladı.
- Fransız tarihçi Alexandre Adler 2005 yılında yazdığı kitapta 2020'de coronavirüs ailesinden bir pandemi ve ardından 2025-2026'da daha büyük bir salgın öngörmüştü.
Hollanda bandralı lüks yolcu gemisi MV Hondius, dünyanın gündemine oturdu. 1 Nisan'da Arjantin'in Ushuaia Limanı'ndan hareket eden gemide hantavirüs salgını patlak verdi.
70 yaşındaki yolcu hayatını kaybetti. 180 yolcunun bulunduğu gemideki salgın yayılınca dünya alarma geçti. Gemi Kanarya Adaları'nda limana yanaştı. Yolcular tanliye edildi. Fransa'da 13 kişi hantavirüs nedeniyle karantinaya alındı. MV Hondius gemisinden tahliye edilen İspanyol yolculardan birinin hantavirüs testi pozitif çıktı. Dünya Sağlık Örgütü vaka artışı ihtimali bulunduğunu belirtti. Ama bunun bir pandemi başalangıcı olmadığını söyledi. Ancak 2005'te yazılan bir kitap aksi yönde bir iddia içeriyordu.
'CORONAVİRÜS BENZERİ OLACAK'
Bu kitabın yazarı Fransız tarihçi ve gazeteci Alexandre Adler'di. Adler 2005 yılında Le Rapport de la CIA: Comment sera le monde en 2020?
(CIA Raporu: 2020'de Dünya Nasıl Olacak?) adlı bir kitap yazdı.
Kitabında Amerikalı uzmanların "coronavirüs" ailesinden gelebilecek bir tehdide dair uyarılarını aktardı. Hatta 2020 yılına işaret eden Adler kitabında şu satırlara yer verdi: "Bu pandemi bitecek. Ardından 2025 veya 2026 gibi çok daha büyük bir pandemi yaşanacak." İşte bu satırların ardındaki isim olan Adler 2023 yılında bir hastalık sonucu hayatını kaybetti.
Dilek Demir Takvim.com.tr Güncel