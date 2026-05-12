Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Yaşar Koz'un testi pozitif çıktı

DAHA ÖNCE 7 İSİMDE POZİTİF SONUÇ ÇIKMIŞTI Soruşturmada Ali Yaşar Koz'a ilişkin bu yeni gelişmeden önce, Adli Tıp Kurumu'na kan ve saç örneği veren bazı şüphelilerin test sonuçları da dosyaya yansımıştı. Daha önce eski hakem Elif Kararslan, fenomen Samet Liçina, Özlem Parlu, Büşranur Çakır, İrem Şişman, Mustafa Eyüp Çelik ve "Terapy" isimli mekanın işletmecisi Deniz Metin Yüksel'in uyuşturucu testlerinde pozitif bulguya rastlandığı öğrenilmişti.

SORUŞTURMADA KİMLER TUTUKLANMIŞTI? 12 Nisan'da başlatılan uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında aralarında mekan işletmecileri ve sosyal medya fenomenlerinin de bulunduğu 17 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden Kütüphane isimli mekanın işletmecisi Ali Yaşar Koz, fenomenler Mustafa Eyüp Çelik, Mehmet Can Çelik, Cansel Ayanoğlu, Büşranur Çakır, Deniz Metin Yüksel, eski hakem Elif Kararslan ve Lena Ahsen Alkan tutuklanmıştı.

DOSYANIN GEÇMİŞİNDE SAÇ TELİ ANALİZLERİ DE VAR Soruşturmanın geçmişine ilişkin daha önce ortaya çıkan detaylarda, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun 2026/73811 numaralı dosyası kapsamında 9 Nisan'da eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtilmişti. Bu süreçte bazı ünlü isimlere ait saç teli analizleri de gündeme gelmişti.