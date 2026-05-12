Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Yaşar Koz'un testi pozitif çıktı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Kütüphane adlı mekanın işletmecisi Ali Yaşar Koz’un uyuşturucu testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Dosyada daha önce 8 kişinin, Kütüphane adlı işletmede uyuşturucu kullanıldığı yönünde beyanda bulunduğu ortaya çıkarken, Koz savcılık ifadesinde iddiaları reddetmişti.
- Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Kütüphane isimli mekanın işletmecisi Ali Yaşar Koz'un uyuşturucu testi pozitif çıktı.
- Koz, savcılık ifadesinde 8 kişinin Kütüphane'de uyuşturucu kullanıldığına dair beyanlarını reddetmiş ve aylık gelirinin 400 bin TL olduğunu belirtmişti.
- Soruşturmada daha önce Elif Kararslan, Samet Liçina, Özlem Parlu, Büşranur Çakır, İrem Şişman, Mustafa Eyüp Çelik ve Deniz Metin Yüksel'in testlerinde de pozitif bulgu tespit edilmişti.
- 12 Nisan'da başlatılan operasyonda Ali Yaşar Koz, Mustafa Eyüp Çelik, Mehmet Can Çelik, Cansel Ayanoğlu, Büşranur Çakır, Deniz Metin Yüksel, Elif Kararslan ve Lena Ahsen Alkan tutuklanmıştı.
- Hafsanur Sancaktutan, Emir Can İğrek ve Ogün Alibaş'ın saç teli analizlerinde kokain ve metabolitlerine rastlanmıştı.
Ünlü isimler, sosyal medya fenomenleri ve mekan işletmecilerine yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında dosyaya yeni bir Adli Tıp raporu girdi.
Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Kütüphane adlı mekanın işletmecisi Ali Yaşar Koz'un uyuşturucu testinin pozitif çıktığı öğrenildi.
Böylece dosyada daha önce ifadesiyle gündeme gelen Koz'a ilişkin yeni bir adli tıp bulgusu ortaya çıkmış oldu.
8 KİŞİ KÜTÜPHANE'Yİ İŞARET ETMİŞTİ
Ali Yaşar Koz'un savcılık ifadesinde aylık gelirinin 400 bin TL olduğunu beyan ettiği ve uyuşturucu iddialarını reddettiği öğrenilmişti.
Savcılık, Koz'a 8 kişinin ifadesinde yer alan "Kütüphane isimli işletmede uyuşturucu madde kullanılırdı" yönündeki beyanları sormuştu.
Koz ise bu iddialara karşılık, "Uyuşturucu madde kullanılsaydı bilirdik" demişti.
KOZ'UN SAVUNMASI VE RAPOR AYNI DOSYADA
Koz'un ifadesinde uyuşturucu iddialarını reddetmesine rağmen test sonucunun pozitif çıkması, soruşturma dosyasındaki dikkat çeken yeni başlık oldu.
DAHA ÖNCE 7 İSİMDE POZİTİF SONUÇ ÇIKMIŞTI
Soruşturmada Ali Yaşar Koz'a ilişkin bu yeni gelişmeden önce, Adli Tıp Kurumu'na kan ve saç örneği veren bazı şüphelilerin test sonuçları da dosyaya yansımıştı.
Daha önce eski hakem Elif Kararslan, fenomen Samet Liçina, Özlem Parlu, Büşranur Çakır, İrem Şişman, Mustafa Eyüp Çelik ve "Terapy" isimli mekanın işletmecisi Deniz Metin Yüksel'in uyuşturucu testlerinde pozitif bulguya rastlandığı öğrenilmişti.
SORUŞTURMADA KİMLER TUTUKLANMIŞTI?
12 Nisan'da başlatılan uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında aralarında mekan işletmecileri ve sosyal medya fenomenlerinin de bulunduğu 17 kişi gözaltına alınmıştı.
Şüphelilerden Kütüphane isimli mekanın işletmecisi Ali Yaşar Koz, fenomenler Mustafa Eyüp Çelik, Mehmet Can Çelik, Cansel Ayanoğlu, Büşranur Çakır, Deniz Metin Yüksel, eski hakem Elif Kararslan ve Lena Ahsen Alkan tutuklanmıştı.
DOSYANIN GEÇMİŞİNDE SAÇ TELİ ANALİZLERİ DE VAR
Soruşturmanın geçmişine ilişkin daha önce ortaya çıkan detaylarda, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun 2026/73811 numaralı dosyası kapsamında 9 Nisan'da eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtilmişti.
Bu süreçte bazı ünlü isimlere ait saç teli analizleri de gündeme gelmişti.
KOKAİN VE METABOLİT BULGUSU DOSYAYA YANSIMIŞTI
Daha önce dosyaya giren analizlerde oyuncu Hafsanur Sancaktutan, şarkıcı Emir Can İğrek ve sosyal medya fenomeni Ogün Alibaş'ın örneklerinde kokain ve ilgili metabolitlere rastlandığı tespit edilmişti.
Ali Yaşar Koz'a ilişkin yeni test sonucu ise soruşturmada güncel gelişme olarak dosyadaki yerini aldı.