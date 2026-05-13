CANLI YAYIN
Geri

İmparator’un kalesinde torun isyanı! Baran Karakeçili’den dedesi İbrahim Tatlıses hakkında şok suçlama: "Annemi ve kardeşimi...”

İbrahim Tatlıses cephesinde uzun süredir konuşulan miras tartışmaları yerini torun Baran Karakeçili'den gelen açıklamalara bıraktı. Ünlü sanatçının vasiyetiyle ilgili yaptığı sert açıklamaların ardından, torunu Karakeçili'den dedesine yönelik ağır suçlamalar geldi. Aile içindeki gerilim, sosyal medyadan yapılan paylaşımla kamuoyunun gündemine oturdu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İbrahim Tatlıses ve torunu Baran Karakeçili arasında neler oluyor?

İbrahim Tatlıses'in torunu Baran Karakeçili, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dedesinin kendisini, annesini ve kız kardeşini tehdit ettiğini öne sürdü. Yaşananların artık aile içi bir mesele olmaktan çıktığını belirten Keçili, dedesi hakkında suç duyurusunda bulunacağını duyurdu.

İbrahim Tatlıses’e torunu Baran Karakeçili: Savcılığa gidiyorum

AİLE GERİLİMİ YARGIYA TAŞINIYOR: "SAVCILIĞA GİDİYORUM"

Yaşananların hukuki sürece taşınacağını belirten Karakeçili, şu ifadeleri paylaştı:

"Kamuoyuna Duyuru. Dedem İbrahim Tatlıses tarafından bizzat annem ve kız kardeşim ile tehdit edildim ve üstüne hakarete uğradım. Avukatım delillerle birlikte gerekli yasal adımları konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunacaktır. Herkesin bilgisine sunarım"

Tatlıses’ten miras resti

MİRAS KAVGASI "VASİYET" RESTİYLE BÜYÜMÜŞTÜ

Yurt dışı konserlerinin ardından İstanbul'daki evinde rahatsızlanan ve 7 Nisan'da geçirdiği ciddi enfeksiyon nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören İbrahim Tatlıses, taburcu olduktan hemen sonra mirasıyla ilgili radikal kararlarını açıklamıştı. Tedavi sürecinde kendisini ziyaret eden kızı Dilan Çıtak ve oğlu Ahmet Tatlıses ile yaşadığı gerginliklerin gölgesinde konuşan sanatçı, çocuklarına mirastan pay vermeyeceğini sert bir dille ifade etmişti.

İbrahim Tatlıses servetini kime bıraktı?

"ÇOCUKLARA KURUŞ YOK"

Vasiyetini hazırladığını ve çocuklarını mirasından mahrum bırakacağını belirten İbrahim Tatlıses, şu ifadelerle rest çekmişti:

"Vasiyetimi hazırladım, devlete bıraktım. Kurunun yanında yaş da yanar. Bırakmayacağım miras. Kuruş yok çocuklara. Bazıları yüzünden, diğerleri mağdur kaldı. Bana parayı babam bırakmadı, ben kendim kazandım. İstediğim gibi dağıtırım, kime ne bundan. Ben onlara çok iyi bir miras bıraktım, farkında değiller. 'İbrahim Tatlıses' deyince onlara birçok kapı açılıyor ama onlar kullanmasını bilemediler."

İbrahim Tatlıses: A harfini alfabeden sildim

"A HARFİNİ ALFABEDEN SİLDİM"

Öte yandan Tatlıses, oğlu Ahmet Tatlı'yı işaret ederek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Dostlarım hiç yalnız bırakmadılar, İzmir'den ve Ankara'dan geldiler hepsine teşekkür ediyorum. Dost bugünde lazım. Allah çocuklarımdan razı olsun ama hepsinden değil. Tuğçe benim canım, Allah ondan razı olsun. Ama A harfini alfabeden sildim. Çocuklarımın bazılarının hastaneye alınmamasını ben istemedim. Onlar benim kalbimde hak ettikleri yerde değiller. Benim babam bu haldeyken ben babamı yalnız bırakmam, babam için ölürüm. Keşke mezardan kalksa boynumu baltayla kesse. Babaların kıymeti ne zaman anlaşılır bilmiyorum."

Gülşen Tatlıses’ten manidar paylaşım

GÜLŞEN TATLISES'TEN MANİDAR PAYLAŞIM

Babasının bu sert çıkışlarının ardından, İbrahim Tatlıses'in Adalet Durak ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Gülşen Tatlıses, sosyal medya hesabından dikkat çeken ve anlam yüklü bir mesaj paylaşmıştı:

"Ben hayatın meşgalesinde bana yer açabilen insanları seviyorum. Hepimiz meşgulüz zaten."

İbrahim Tatlıses’in asistanından açıklama

ASİSTANI TUĞÇE KORKMAZ: "MAL VARLIĞI AZ BİLİNİYOR"

Tartışmalar sürerken Tatlıses'in asistanı Tuğçe Korkmaz, bir televizyon programına bağlanarak ünlü sanatçının serveti ve hakkındaki aşk iddiaları hakkında çarpıcı detaylar vermişti. Mal varlığının bilinenden çok daha fazla olduğunu belirten Korkmaz, şu ifadelere yer vermişti:

"Mal varlığı az biliniyor, daha fazla var. Arabalar, oteller ve saatleri var. Bunlar hesaplanmamış."

İbrahim Tatlıses’in asistanı Tuğçe: Evleneceğim

"EVLENECEĞİM, SİZ DE GÖRECEKSİNİZ"

Korkmaz ayrıca, İbrahim Tatlıses ile aralarında çıkan aşk iddialarını yalanlayarak şaşırtan bir itirafta bulunmuştu:

"İbrahim Bey ile aramızda bir aşk yok. Zaten evleneceğim, siz de göreceksiniz."

İbrahim Tatlıses hakkında merak edilenler

MERAK EDİLENLER

İbrahim Tatlıses'in kaç çocuğu var?

Adalet Durak'tan Gülden/Gülşen/Ahmet, Perihan Savaş'tan Melek Zübeyde, Işıl Çıtak'tan Dilan, Ayşegül Yıldız'dan Elif Ada ile Derya Tuna'dan olan oğlu İdo'dan oluşan 7 çocuğunu ve 11 torununu var.

İbrahim Tatlıses vasiyeti hakkında ne dedi?

Usta sanatçı, mirasını devlete bıraktığını ve çocuklarına "kuruş vermeyeceğini" açıklamıştı.

Torunu Baran Karakeçili neden savcılığa başvuracağını açıkladı?

Baran Karakeçili, dedesi İbrahim Tatlıses'in kendisini, annesini ve kız kardeşini tehdit ve hakaret ettiğini öne sürerek suç duyurusunda bulunacağını ilan etti.

İbrahim Tatlıses’in mal varlığı listesi

MAL VARLIĞI ORTAYA ÇIKTI

Tatlıses'in miras çıkışının ardından mal varlığı da merak edildi ve servetiyle ilgili birçok haber yapıldı.

Ünlü ismin servetinin şöyle olduğu iddia edildi:

  • Seyrantepe'de 32 daire ve 4 dükkân
  • Fikirtepe'de 4 daire
  • İstanbul'un farklı semtlerinde 5 daire
  • Şanlıurfa ve Kuşadası'nda arsalar
  • İzmir'de 5 lüks daire
  • Bodrum'da 12 villa ve geniş bir arsa

Ancak sanatçının asistanı, Tatlıses'in iddia edilenden daha fazlasına sahip olduğunu söyledi.

*Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve sosyal medyadan alınmıştır.

Buse Sarı
Buse Sarı Takvim.com.tr Magazin