Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu! Kurban Bayramı öncesi hesaplara yatacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiyeleri ve aylık ödemelerinin Kurban Bayramı öncesinde 17-22 Mayıs tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacağını açıkladı.

Işıkhan, yaptığı açıklamada, "Emeklilerimizin bayram ikramiyeleri ve aylık ödemeleri Kurban Bayramı öncesinde 17-22 Mayıs tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak. Ülkemizin emektarları kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

SSK EMEKLİLERİNE TAHSİS NUMARASINA GÖRE ÖDEME

Buna göre, 4A SSK kapsamındaki emeklilerin 2026 Mayıs dönemi gelir ve aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyeleri, tahsis numarasının son hanesine göre ödenecek.

Tahsis numarasının son hanesi 17, 18, 19, 20, 21 ve 22 olan 4A kapsamındaki emeklilerin ödemeleri mevcut ödeme günlerinde yapılacak.

Tahsis numarasının son hanesi 23 ve 24 olan 4A kapsamındaki emekliler ödemelerini 21 Mayıs'ta, 25 ve 26 olanlar ise 22 Mayıs'ta alacak.