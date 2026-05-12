Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu! Kurban Bayramı öncesi hesaplara yatacak
Milyonlarca emeklinin beklediği Kurban Bayramı ikramiyesi ödeme takvimi belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli aylıkları ve bayram ikramiyelerinin bayram öncesinde banka hesaplarına yatırılacağını açıkladı.
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin mayıs ayı aylıkları ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17-22 Mayıs tarihleri arasında ödeneceğini açıkladı.
- SSK kapsamındaki emeklilerin ödemeleri tahsis numarasının son hanesine göre 17-22 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.
- Bağ-Kur kapsamındaki emeklilerin ödemeleri tahsis numarasının son hanesine göre 21-22 Mayıs tarihlerinde hesaplara yatırılacak.
- Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri 20 Mayıs'ta ödenecek.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiyeleri ve aylık ödemelerinin Kurban Bayramı öncesinde 17-22 Mayıs tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacağını açıkladı.
Bakan Işıkhan, emeklilerin mayıs ayı aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerine ilişkin ödeme takvimini duyurdu.
Işıkhan, yaptığı açıklamada, "Emeklilerimizin bayram ikramiyeleri ve aylık ödemeleri Kurban Bayramı öncesinde 17-22 Mayıs tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak. Ülkemizin emektarları kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
SSK EMEKLİLERİNE TAHSİS NUMARASINA GÖRE ÖDEME
Buna göre, 4A SSK kapsamındaki emeklilerin 2026 Mayıs dönemi gelir ve aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyeleri, tahsis numarasının son hanesine göre ödenecek.
Tahsis numarasının son hanesi 17, 18, 19, 20, 21 ve 22 olan 4A kapsamındaki emeklilerin ödemeleri mevcut ödeme günlerinde yapılacak.
Tahsis numarasının son hanesi 23 ve 24 olan 4A kapsamındaki emekliler ödemelerini 21 Mayıs'ta, 25 ve 26 olanlar ise 22 Mayıs'ta alacak.
BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN ÖDEME GÜNLERİ NETLEŞTİ
4B Bağ-Kur kapsamındaki emeklilerin 2026 Mayıs dönemi gelir ve aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyeleri de belirlenen takvime göre hesaplara yatırılacak.
Tahsis numarasının son hanesi 25 ve 26 olan 4B kapsamındaki emeklilerin ödemeleri 21 Mayıs'ta, 27 ve 28 olanların ödemeleri ise 22 Mayıs'ta yapılacak.
EMEKLİ SANDIĞI İKRAMİYELERİ BAYRAM ÖNCESİ HESAPLARDA
4C Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin 2026 Kurban Bayramı ikramiyeleri ise 20 Mayıs'ta ödenecek.